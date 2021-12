Luego de una acalorada jornada de alegatos en el juicio oral del caso en el que se pretenden dilucidar las causas que llevaron a la muerte a la joven Ana María Castro el pasado 5 de marzo de 2020, se determinó que solo hasta el próximo miércoles 15 de diciembre se conocerá el fallo de la jueza, es decir, se podrá saber si Paul Naranjo y Julián Ortegón pagarán por el delito de feminicidio o si, por el contrario, quedarán absueltos del crimen del que se les acusa.



Destapadas todas las pruebas por cada una de las partes, la primera en hablar en los alegatos fue la fiscal del caso, quien no tuvo reparos en decir que los sindicados eran los directos responsables del feminicidio de la joven ocurrido sobre la calle 80 luego de departir en varios bares ubicados en la calle 116. Dijo que la evidencia fílmica deja claro que la víctima fatal estaba en completo estado de indefensión por su estado de alicoramiento. “Se tambaleaba, estaba tomada, incluso vomitó, y en esas condiciones fue subida a la camioneta Kia de Naranjo a pesar de que su amiga Paula quiso evitarlo a toda costa. Paul, Mateo y Julián la obligaron a subirse”.



Pese a que durante todas las audiencias y por varios testigos fue desestimado el testimonio de Mateo Reyes, la fiscal dijo que era el único que había intentado ayudar a la joven, que fue testigo de que ella cayó luego de que el conductor del vehículo en mención arrancara y de que luego quedó inmóvil. “Además dijo que fue bajado por besarse con Ana María Castro, lo que demuestra que hubo celos en la escena”.



Argumentó también que hay que descartar la teoría de la defensa de los implicados de que la muerte se produjo en medio de un accidente de tránsito, pues en el lugar no se encontraron huellas de arrastre de algún vehículo, restos biológicos, rastros de ropa u otro elemento común en estos episodios de tránsito. “Solo había un lago hemático. No hay huellas de evitabilidad que se puedan relacionar con un atropellamiento en el lugar de los hechos”.



Resaltó, además, los testimonios de las personas que llamaron a la línea 123 a dar aviso del incidente y el de Daniel Vega Novoa, quien dijo haber visto que botaron a la joven desde la camioneta Kia y que esta quedó tan cual cayó. Otra carta que se jugó en los alegatos fue ratificar que los implicados en la muerte de la joven tienen antecedentes de conductas de control y dominio, en el caso de Paul sobre Ana María y en el de Julián sobre varias de sus parejas sentimentales.



“Varios testigos han hablado sobre la forma en que Paul le pedía explicaciones a Castro de lo que estaba haciendo”, dijo la fiscal, quien también deslegitimó la sapiencia de varios de los peritos llevados por los abogados de la defensa por no tener experiencia en procesos judiciales y agregó que muchos de los informes explicados son equívocos. Concluyó que “Paul y Julián actuaron con dolo directo. Ellos terminaron con la vida de Ana María Castro en virtud de su género. Ella solo salió con sus amigos, como lo hace cualquier joven de 21 años. Ella se sentía segura, pero resultó siendo asesinada”.

La apoderada de las víctimas coincidió con todo lo expuesto por la Fiscalía y le pidió a la jueza del caso que los procesados sean acusados del delito de feminicidio. “Ella no podía ni sostenerse de las escaleras, vomitó sobre estas; en cambio, Julián y Paul estaban completamente conscientes de lo que hacían”. Desestimó la teoría de la defensa que señala que la joven murió por un accidente de tránsito. Agregó que no hay ningún vehículo que se pueda relacionar con el atropellamiento de la joven, así como ninguna huella de frenado. La abogada también agregó que es claro que Julián Ortegón, implicado en los hechos, tiene antecedentes de violencia contra las mujeres y estereotipos de cómo se deben comportar y vestir.



Al igual que la Fiscalía, desestimó todos los informes presentados por los expertos llamados por la defensa de Paul Naranjo, John Cadena, por no cumplir con los protocolos establecidos en las ciencias forenses y pidió que no fueran valorados por la jueza como peritos. “Julián y Paul son los responsables del feminicidio de Ana María Castro. Ellos se quedaron con su celular. Era una joven de 21 años que comenzaba a vivir”. La abogada pidió sentencia condenatoria.



‘Mateo Reyes oculta algo’

Luego el turno de hablar fue para el defensor Gilberto Rondón, el abogado de Julián Ortegón, quien había permanecido en silencio en la mayoría de las audiencias, pero quien en los alegatos dio un completo resumen de los argumentos que, dice, desvirtúan que Paul y Julián hayan cometido un feminicidio.



Dijo que la Fiscalía no pudo demostrar que los acusados cometieron el delito, y para ello explica que la principal prueba es la necropsia, pues las lesiones de la occisa no corresponden al supuesto lanzamiento desde un vehículo. “Ortegón no es culpable ni partícipe del delito que se le endilga. Pido su absolución”.



Agregó que Ana María murió por un golpe en la cabeza y que en eso coinciden todas las partes. A su parecer, la Fiscalía nunca demostró que la víctima murió como consecuencia de una caída. “Las gravísimas lesiones no fueron ocasionadas por personas, ni por su caída. Hay pruebas científicas que así lo demuestran. Las lesiones en el cuerpo de la joven no son compatibles por golpes ocasionados por humanos sino por un golpe de alta energía que solo puede ser causado por un atropellamiento o por una caída libre superior a 2,50 metros. Eso no se puede desconocer. Ellos no cometieron en delito, solo se llevaron a una mujer embriagada”.



No se explica de dónde deduce el ente acusador que la joven fue lanzada desde un carro. “Es incongruente que el video de la chatarrería Tolima, que fue dado a conocer por la Fiscalía, ahora sea desvirtuado, tampoco que decidan imputar solo a dos de los tres acompañantes de Ana María, dejando por fuera a Mateo Reyes”.



Del testimonio de Daniel Vega Novoa dijo que no se explica por qué le preguntó a Mateo Reyes, en el lugar de los hechos, qué pasó si él, supuestamente, había visto todo. “El video de la chatarrería Tolima demuestra que el vehículo del Paul Naranjo estacionó durante 47 segundos por el carril derecho mientras por el carril central cruzan dos vehículos. Luego reinicia su marcha por el mismo carril. Eso desvirtúa el testimonio de Vega”. Rondón no descarta que lo que Vega vio fue que un carro que iba por el carril central atropelló a la joven Ana María Castro. Finalmente dice que los golpes que tenía la occisa no corresponden a la forma en la que Vega dice que cayó.



El abogado de Ortegón afirma que es la Fiscalía General de la Nación la que tiene que verificar la veracidad de las dos siluetas captadas por las cámaras de video. “Y tiene que investigar de quién era la camioneta van que aparece en el lugar de los hechos”.



El defensor también argumentó que no se puede tomar como prueba las declaraciones de Mateo Reyes, teniendo en cuenta que bajo la gravedad de juramento dijo no acordarse de nada. “De hecho, en los informes presentados dijeron que sufría de amnesia”. Agregó que Reyes da declaraciones muy elaboradas de algunos hechos, pero que de otros no se acuerda de nada. “Mateo Reyes oculta algo. La Fiscalía debe averiguar qué”.



Finalmente, John Cadena, defensor de Paul Naranjo, dijo que “hay un homicidio, pero no se sabe qué tipo de homicidio”.



A la defensora de víctimas le dijo que no se podía desestimar el video de la chatarrería Tolima aportado por la misma Fiscalía y que la defensa lo único que hizo fue contratar a expertos para que lo analizaran, lo que no hizo la Fiscalía General de la Nación.



Explicó que no hay ni una sola evidencia técnica de que Mateo Reyes fuera bajado de manera anticipada de la camioneta de Paul Naranjo, como tampoco que la víctima fatal fuera expulsada del carro. “Por ningún lado existe un feminicidio agravado. No se probó nada, ni los celos de Paul Naranjo, nada”.



Ratificó que las lesiones en el cuerpo de Ana María Castro fueron ocasionadas por un golpe de alto impacto imposible de ser causadas por un ser humano o en medio de una golpiza.



Además, dijo que el análisis psicológico realizado a Paul Naranjo dice que este no es propenso a actos de violencia contra las mujeres o de cometer un feminicidio. “Estamos es ante un homicidio sin resolver, hay que empezar con esa investigación y ubicar a la persona que en realidad mató a Ana María Castro”.



Lo que sí no se mencionó en el juicio fue la revelación que días antes había dado a conocer la mamá de Ana María Castro, Nidia Romero. “Ya me cansé de que no respeten la memoria de mi hija. Yo también tengo información relevante del pasado de Paul Naranjo”. Agregó que este, uno de los principales sindicados de la muerte de la mujer, ya estuvo involucrado en otro asesinato.



Señaló que todo ocurrió cuando el joven tenía entre 16 y 17 años. La víctima sería un hombre que, presuntamente, se habría metido con una pareja sentimental del sindicado y que por este delito habría estado recluido en la Escuela de Formación integral El Redentor en el sur de Bogotá. También señaló que tiene una imagen fotográfica que así lo comprobaría. “No sé por qué este antecedente no se tomó en cuenta en ningún momento”.

