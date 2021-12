Gilberto Rondón González, el abogado defensor de confianza del acusado de feminicidio Julián Valente Ortegón Mosquera, reaccionó a la condena de la juez del caso abierto por la muerte de la joven Ana María Castro que ocurrió el pasado 5 de marzo del año 2020 luego de departir con unos amigos en varios bares de la calle 116 para posteriormente subirse en la camioneta de Paul Naranjo. Su cliente fue condenado por el delito de feminicidio agravado.

¿Qué opina de la actuación de la Fiscalía General de la Nación en este caso?

Con el respeto que me merece la Fiscalía General de la Nación creo que se equivocó en todo. Trató por todos los medios de sostener una teoría que tenía ningún asidero jurídico. Al comienzo intentó sostener que Paul Naranjo y Julián Ortegón iban en un carro alta velocidad y que de pronto decidieron lanzar a la joven a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Eso obviamente se derrumbó por los videos. Luego, vuelve y cambia su versión, basados en el testimonio de Mateo Reyes, lleno de contradicciones, y quien de un momento a otro sale con un nuevo recuerdo. Dijo que él iba en la parte de atrás de la camioneta y que los bajaron a él y siguieron. Dice que vio cuando la golpearon lo que no se entiende porque el vidrio es polarizado y luego dice que la botaron lo que querría decir que ella cayó de su propia altura. Eso no explica para nada la dureza de los golpes que tenía la joven en su cuerpo.

¿Por qué fue y sigue siendo tan importante el video de la chatarrería Tolima?



Es fundamental por varias cosas. Lo primero porque desvirtúa la versión del testigo Daniel Vega Novoa. Él dice que los hechos ocurrieron en el carril central y eso no es verdad. En el video se ve cuando la camioneta frena estando en el carril derecho y que estuvo 47 segundos parqueada. La Fiscalía con la ayuda de sus expertos establecieron el lugar exacto en donde quedó Ana María y fue en el carril derecho con su cabeza hacia el andén. Ella quedó en el sitio por donde parqueó la camioneta, es decir, es imposible que la hubieran botado. Medicina Legal dijo que ella no había sido pisada por ningún carro. Es más, hay evidencia de que la camioneta arranca despacio y hasta coloca luces de estacionamiento. Si ellos hubieran cometido ese crimen no serían tan cuidadosos de hacer todo eso.

Para usted ¿Mateo Reyes sabe la verdad de lo que pasó?



Sí. Si él de repente de acuerda de cosas porqué mejor no dice qué paso después de que se bajaron del carro. Ella tiene lesiones gravísimas en su cuerpo. Viendo el video en un televisor de 50 pulgadas vemos que después de que arranca la camioneta se ven las siluetas de las piernas de dos personas que caminan hacia el centro de la vía. En ese lugar no había más personas, solo Ana María Castro y Mateo Reyes. Luego pasan dos carros una Van y un sedan blanco.

¿La fiscalía se preocupó por buscar a los dueños de estos dos vehículos como pieza clave em la investigación?



Nunca. Ellos dieron por hecho que los únicos posibles culpables eran Julián Ortegón y Paul Naranjo. Ni siquiera investigaron a Mateo Reyes.

¿Le preocupa que no hayan investigado a Mateo Reyes?



Es sorprendente lo que le voy a decir. Él no es acusado, no es imputado, no es indiciado. Lo que yo pregunto es por qué la Fiscalía le manda a hacer una prueba psicológica en una universidad privada y además virtual ya que él vive en Estados Unidos. Y para completar por qué el ente investigador se basa en el testimonio de una persona con amnesia. Jamás, en todos mis años de experiencia, he visto que en medio de una decisión tan importante sustenten una acusación en un testigo que dice mentiras.

¿Cuál fue la primera versión que usted escuchó de Mateo Reyes?



Fue después de la confirmación de muerte de la joven. Él dijo lo que pasó con detalles a la Fiscalía. Dijo que a la joven y a él los había bajado de la camioneta, que ella se había ido a reclamarles algo y que cuando el vehículo arrancó ella quedó como enganchada. Dio un giro y cayó de cabeza. ¿No le parece que esa es una versión muy detallada para una persona que luego dice sufrir de amnesia y que luego cambia su versión?

¿Qué opina entonces de la fiscal y la juez le hayan dado credibilidad a los testimonios de Daniel Vega Novoa y Mateo Reyes?



Eso es gravísimo. Ambos se caen de su peso. Una persona sí puede morir de un golpe en la cabeza, pero las pruebas lo que no demuestran en quién y cómo el cuerpo de la joven tenía golpes tan terribles, todas esas fracturas, lesiones en su hígado. Por eso es absurdo cuando Reyes cambia la versión y dice que ya se acordó que vio cuando a la joven la golpearon.

Para usted nunca hubo feminicidio ¿Por qué?



Bajo el supuesto de que ellos la golpearon y la mataron, ni siquiera así habría feminicidio. Para eso tendrían que haber muchos más antecedentes y elementos. Ella nunca fue retenida, ella se subió a ese carro por su propia voluntad. No había una relación seria entre Paúl y Ana María. 40 años de cárcel para ellos sería una cadena perpetua.

¿Qué sigue ahora?



El recurso de apelación que debe resolver la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. Si llegan a confirmar el caso llevaríamos el proceso a la Corte Suprema de Justicia. Eso ya sería el próximo año.

¿Qué significado para Julián Ortegón y para su familia todo este proceso tan largo tan doloroso tan lleno de matices?

Quienes van a la cárcel sufren mucho, hay hacinamiento, vivencias terribles. Vivir en medio de la incertidumbre de una condena deja huellas irreparables. Julián ha sufrido mucho, él es hijo de un reconocido cantante de rancheras que viajó de México a Bogotá a acompañar a su hijo y en ese tránsito enfermó de covid-19 y murió. Doble tragedia para la familia. Fue una situación bastante grave para su mamá, sus hermanos y para él. Además el descrédito arruina la vida de una persona. La Fiscalía cometió graves errores, por eso cada vez les llueven más demandas que terminan por perder.

¿Qué le dice usted a la gente que acaba de escuchar esta resolución del juez?



Yo fui muy sensible hacia el dolor de la madre de Ana María Castro pero lo que se tiene que entender es que la Fiscalía debe buscar e investigar a los verdaderos asesinos. Esto fue un homicidio culposo sin duda alguna. Mateo debe revelar qué fue lo que realmente pasó.



¿Para usted las pruebas siempre demostraron que Paul Naranjo y Julián Ortegón eran inocentes?

Sí. Y la Fiscalía nunca pudo demostrar lo contrario, nunca demostró que Ana María Castro murió por golpes propinados por los acusados. A ella la atropellaron de lado.

