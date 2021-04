'Ana María Castro pudo haber muerto en un accidente de tránsito'

Falta de investigación de la Fiscalía General de la Nación en relación con la muerte de la joven Ana María Castro, ocurrida el 5 de marzo de 2020, luego de departir con sus amigos en distintos bares del norte de la ciudad, hace parte de las explosivas declaraciones que le dio al EL TIEMPO el abogado de Paul Naranjo, Jhon Cadena.



Dijo que su principal tesis es que la muerte de la joven se dio en un accidente de tránsito, y para eso le pide a la Fiscalía que ubique las dos camionetas que pasaron por el lugar de los hechos el día que la joven murió.



El abogado también dice temer que la Fiscalía busque declarar a Mateo Reyes interdicto, pues considera que él, al igual que los otros implicados, debe dar la versión de lo que realmente ocurrió ese día.

¿Cuáles son los cargos que se le imputaron finalmente a Paul Naranjo?

​

Feminicidio agravado, cargos que la defensa no comparte, no se reúnen los elementos. Es complicado para el ejercicio del derecho penal colombiano que las directivas de la Fiscalía cambien el Código Penal y el artículo 104 y sus complementarios. Esas directivas que da el señor fiscal, de que todos los homicidios violentos que sufren las mujeres deben catalogarse como feminicidio, no está bien. Entonces sobraría del Código Penal el artículo 104.



Esa es mi consideración como penalista. Si ese artículo solo se aplica para los hombres, entonces estaríamos hablando de una fisura en la legislación penal colombiana. No es igual un hombre a una mujer. No habría igualdad ante la ley, como lo señala la Constitución. Esa directiva que obliga a los fiscales a imputar cargos como feminicidio agravado es lesiva para la legislación colombiana.

Abogado de Paúl Naranjo.

¿Cuál es la situación de Paul Naranjo en este momento?



Él se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá. Gracias a las directivas del penal, se encuentra en muy buenas condiciones, se le mejoró su situación de seguridad, su situación alimentaria, y a pesar de que no debería estar allá, se encuentra estable. Debieron haberme dado la posibilidad de defenderlo en libertad, ya que fue una persona que se presentó ante la justicia de manera voluntaria; es más, ha colaborado con la justicia colombiana cuando se le ha requerido.

¿Para usted hubo irregularidades en la imputación?



La Fiscalía, primero, imputó una serie de hechos relevantes en contra de Paul Naranjo, dijeron que él y dos personas más, Julián Ortegón y Mateo Reyes, botaron de una camioneta a la señorita Ana María Castro Romero, pero esta situación se ha venido ajustando; no sé por qué, si lo hechos son unos, estos cambian a lo largo del instructivo. Ahora están diciendo que el señor Mateo Reyes se bajó primero de la camioneta, y que después fue que tiraron a la joven. Quiero decir que sobre el tema hay unos videos muy claros y concretos que demuestran que eso no es así.



Esas imputaciones que hace la Fiscalía las hace amparada bajo el artículo 104. Repito, Las imputaciones no corresponden al caso. Yo creo que lo que pasó fue un accidente de tránsito, bien sea ocasionado por la camioneta negra que conducía mi defendido, Paúl Naranjo, que también podemos estarla descartando porque es muy posible que otro vehículo que pasaba en ese momento por el sector haya impactado a Ana María Castro. Recordemos, después de que parte la camioneta negra pasan otros carros muy cerca del lugar de los hechos. Falta investigación, falta que se concreten los hechos reales. No creo que la Fiscalía tenga esa claridad meridiana de los hechos. Esa es mi apreciación de este caso. Confío en la inocencia de Paul Naranjo.

‘Mateo era un hombre fastidioso, tiraba las cosas esa noche’

¿Y esta hipótesis suya cómo cambia el proceso?

​

Esto cambiaría todo el panorama del proceso. Son los médicos forenses lo que me determinan la prueba técnica. El forense me dice que el golpe que tiene Ana María Castro no necesariamente es un golpe que ocurrió dentro de la camioneta, que en el golpe que le generó el trauma craneoencefálico suele pasar que se expanden los fluidos, pero que la mancha que tenía la joven no corresponde a un golpe contundente ni con una botella ni con otro objeto, todo eso es ajeno a la realidad; en cambio, sí es posible, que después de haber sufrido un aparatoso accidente, los fluidos del cerebro hayan ocasionado esa especie de mapa que la joven tenía en el rostro.



La teoría del médico legista consultado, certificado, da cuenta de que posiblemente Ana María pudo haber sido arrollada por otro vehículo, no necesariamente por el vehículo negro de mi cliente. Esto cambiaría la tesis de la defensa, y si la Fiscalía ahondara en la investigación, muy seguramente llegaríamos a la verdad de los hechos materia de esta investigación, que van a ser materia de un juicio. Estoy esperando que me hagan el descubrimiento completo del material probatorio, que por esta pandemia ha sido bastante dispendioso para la Fiscalía.



Ellos tienen una serie de videos y evidencias, algunas que no van al caso, otras que van al caso y que sustentan más la inocencia de mi cliente. Ese material copioso no ha sido posible obtenerlo por la pandemia y por las dificultades técnicas de ser entregado ante la defensa. Hoy es 28, y estoy esperando que resuelvan sus problemas técnicos.

¿Qué ha pasado con Mateo Reyes?

​

Es un malestar para la defensa lo que pasa con el señor Mateo Reyes. Acordémonos de que en la imputación de Paul Naranjo y de Julián Ortegón, la Fiscalía manifestaba que tres hombres y una mujer participaban en el transporte donde ocurrieron los hechos y que estos, los hombres, en la calle 80, botan a Ana María Castro. Mateo Reyes da tres versiones diferentes, ahora tiene una cuarta jurada que no me han entregado, sé que está en Ciudad de Panamá.



Veo un ánimo de encubrir a Mateo Reyes totalmente, es tan así que en el escrito de acusación es la propia Fiscalía la que defiende a Mateo Reyes, ahora solicitó al señor fiscal del caso una prueba psiquiátrica, es decir, a Mateo le van a hacer un examen, me imagino que con el ánimo de sacarlo del proceso, y decir que él no es responsable, que es interdicto, es decir, la persona que no puede valerse por sí misma, y si eso va a ocurrir, pues los abogados de los pobres vemos que eso va a servir para que digan que él no puede responder, es decir que todo lo que ha dicho dentro del proceso no es válido, por ser interdicto. Está mal que sea la propia Fiscalía General de la Nación la que defienda a uno de los implicados. Así sean los tres inocentes.



Para mí, en realidad, los tres son inocentes, pero estamos esperando a que este señor diga la verdad para que no castiguen a dos personas inocentes. Es injusticia que un inocente pague cárcel. Queremos que Mateo nos diga qué fue lo que pasó en esos 25 segundos después de que partió la camioneta y quiénes fueron las personas que en realidad llegaron a lugar de los hechos. Las incoherencias de este señor han hecho confusa la investigación.

¿Qué evidencia considera usted importante?



Hay evidencia física, contundente, susceptible de ser analizada, que podría determinar la velocidad, la distancia, todo sobre el tema de los vehículos involucrados. Hay dos videos contundentes, uno es el de la Chatarrería Tolima en el que se ve claramente que mi cliente estacionó la camioneta durante 47 segundos, se ven movimientos después de que partió la camioneta de Paul Naranjo, entre otras cosas, despacio, y que luego se reincorpora a la vía de la calle 80.



También se ve que 25 segundos después sale el señor Mateo a la calzada de la calle 80 a intentar parar los vehículos; también se ve cuando parte la camioneta negra, segundos después pasan dos camionetas de color blanco, y que ninguna para, pasan a bastante velocidad, razón por la cual me asisten a mí dudas sobre lo que ocurrió. Esto no se ha podido aclarar porque no existen otros videos y tampoco existe otra prueba contundente de la Fiscalía que nos desvincule o nos vincule, no tienen clara esa información de tiempos y movimientos en el momento de hacer la acusación, por eso es que les digo que sí existen pruebas técnicas que desvinculan a los procesados de un aparente feminicidio, imputación que no comparto. Estoy esperando que la Fiscalía me descubra nuevos elementos que verdaderamente vinculen al señor Paul Naranjo. No los hay hasta el día de hoy.

¿Por qué Paul no se entregó inmediatamente a las autoridades?



Sé que eso despertó mucha suspicacia. Tengo que decir que quien lo instruyó para que no lo hiciera fui yo. Yo tengo derecho a entrevistarlo, a encontrar pruebas para presentarlo a la justicia. Paul Naranjo siempre que lo requirió la Fiscalía fue y se presentó. Dio entrevistas, hizo una reconstrucción analítica de los hechos en el lugar del accidente, puso a disposición la camioneta, entregó todo el material que le pidieron. Luego se demoró en presentarse al fiscal porque yo como defensor tengo derecho a organizar el material probatorio para demostrar la poca necesidad de la medida de aseguramiento.

Paul Naranjo aun no se ha entregado a la justicia.

¿Qué pasó con el teléfono de Ana María Castro?



Esto también ha despertado suspicacias, pero esto ni quita ni pone. Eso no es materia de esta investigación. La Fiscalía tiene la mitad del material probatorio relacionado con la búsqueda de Paul: interceptaciones, seguimientos, celulares, despliegue de media policía de Bogotá. ¿Eso era necesario? No es tan necesario que nos cuenten cómo capturaron al Paul, mejor se lo cuento yo: la captura fue Jhon Cadena, el abogado, entregando a Paul en Paloquemao, y se lo presentó al señor fiscal para que le hiciera una imputación.



No veo esa necesidad de tantos videos e interceptaciones para esa causa, cuando ya se le había anunciado a la Fiscalía que él se iba a entregar. Para qué llevan eso al juicio. Lo que hay que esclarecer es si es un homicidio agravado, si es feminicidio, homicidio culposo, lo que hay que buscar es quién fue. Estoy esperando información de la Fiscalía sobre las interceptaciones a las personas involucradas en este caso. Nada que llegan.

Entonces cuáles son las pruebas que debe mostrar la Fiscalía?



Pues, qué pasó con esas dos camionetas que ya le mencioné que pasaron cerca del lugar de los hechos a alta velocidad, buscar esas placas, nadie ha encontrado a esos conductores, la Fiscalía nunca llamó al primer respondiente, al señor de la motocicleta, a Alexánder, quien fue el primero que llamó a la línea 123. Hay una cantidad de vacíos, y la Fiscalía está para investigar lo que va a probar un hecho punible, como también lo que probaría una absolución. Los clientes tienen derecho a una investigación integral y no solo lo que le conviene a la Fiscalía.

