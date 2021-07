Abogado de Julián Ortegón revela detalles del caso Ana María Castro

El periódico EL TIEMPO entrevistó de forma exclusiva a Gilberto Rondón González, abogado penalista y quien, actualmente, defiende al joven Julián Valente Ortegón Mosquera, quien estuvo con Ana María Castro el día de su muerte en marzo de 2020.



Los argumentos de la defensa, en la audiencia preparatoria de hoy, serán que esta mujer murió a causa de un atropellamiento y para demostrar eso se mostrará un video y también, con la ayuda de expertos forenses y físicos, que es imposible que la joven “haya caído como una muñeca de trapo”. Estos fueron los detalles que reveló el experto sobre el caso.



¿Cómo está el proceso en estos momentos?



A las dos de la tarde tenemos una audiencia preparatoria. Como su nombre lo indica es una jornada muy importante porque los apoderados de las víctimas, los abogados defensores y el Ministerio Público solicitarán las pruebas que se van a hacer valer en el juicio. Pruebas de toda naturaleza y que sean pertinentes para el caso. Las que pidan todas las partes. Luego seguirá una audiencia oral que es donde se practican las pruebas. Hoy solo se solicitan las que realmente sean necesarias por su utilidad y su propósito. Hoy el juez ordenará o decretará cuáles son.



¿Y en la audiencia qué sigue?



Se practican las pruebas que ordena en juez y viene lo que se llama los alegatos. Ahí cada parte hace sus intervenciones. Para mí caso voy a pedir la absolución para Julián Ortegón. No hubo ningún feminicidio.



¿Qué puede decir usted de su cliente?



Es un joven como cualquier otro y un hombre muy trabajador. Se dedicaba a laborar como administrador en los negocios de su familia de comida rápida. Lastimosamente pasa por un momento muy difícil, su padre murió a causa del covid-19. Él era un reconocido cantante de música ranchera y tenía como nombre artístico el de Fernando Valente. Le sobreviven su mamá y sus hermanos quienes regresaron al país a acompañarlo pues ellos estaban residiendo el México, es acá donde ocurre la terrible muerte. Julián no pudo despedirse de su padre, está privado de la libertad.

¿Dónde está Julián Ortegón en estos momentos?

​

Él está recluido en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda. En Colombia y sobre todo en Bogotá hay una congestión horrible, hacinamiento en las cárceles y entonces no lo han podido recibir ningún centro carcelario. Allá está recluido. Aunque está en buenas condiciones la situación de las URI es bastante compleja.

¿Cuáles son sus argumentos para demostrar su inocencia?



Lo primero que tengo que decir es que Julián Ortegón afirma que es completamente inocente. Y lo que digo yo es que todas las evidencias así lo demuestran. Él no tuvo nada que ver con las lesiones que aparecieron en el cuerpo de Ana María Castro y que le causaron la muerte. Y aunque no defiendo a Paul Naranjo, él tampoco tuvo nada que ver.



Entonces ¿Qué fue lo que pasó?



Paúl Naranjo conoció a esta joven en una fiesta porque él era fotógrafo y el día en que todo pasó se encontraron en la zona de bares cercana a la calle 116, lleno de sitios de rancheras. Todo eso está absolutamente documentado, incluso por grabaciones de todas las cámaras de ese sitio de la ciudad, se sabe el estado de embriaguez en el que estaba la joven y su amigo Mateo. Lo único que no fue grabado es el momento exacto en que la joven recibe el golpe fatal.



Luego de todo lo que pasó durante las fiestas en los bares Paúl le ofrece llevarla a la casa porque la veía muy mal y así terminan montados en una camioneta Kia Sportage. Paúl maneja, Julián es el copiloto, detrás del conductor se ubica Mateo Reyes y detrás de Julián, Ana María Castro. Salen por la avenida 19, la calle 100 y luego toman la calle 80.



¿Qué pasa en el lugar de los hechos?



Desde que salieron del sitio hasta donde ocurren los hechos tardan 14 minutos. Era un poco más de la 1 de la mañana. La camioneta se estaciona, ponen luces estacionarias, y dura allí 47 segundos. Hay una cámara que está ubicada en ese lugar y capta que ese tiempo del que le hablo es real. Lo que no capta es cómo bajaron a la joven porque allí se ubica un contenedor de basura.



¿Y luego de esos 47 segundos qué revelan las cámaras?



Que la camioneta vuelve y arranca. Allí pudimos identificar que sí era la camioneta de Paúl Naranjo y que esta arranca despacio. Esto demuestra que la joven es dejada exactamente en ese lugar donde el vehículo estaba estacionado, en el carril derecho, quedó atravesada. Eso está comprobado porque ahí había un lago hemático y testigos que lo afirman.



Estos muchachos arrancan común y corriente, se van a la casa de Julián, que queda por ahí cerca. Se ponen a tomar, llaman a una amiga y luego la siguen en un sitio de Chapinero. Ellos estaban tranquilos.



¿Qué pasa al día siguiente?



Pues los asombra la noticia pero rinden sus declaraciones a la policía. Dicen que ellos estacionaron y que bajaron a Ana María Castro y a Mateo Reyes del carro en un punto de la calle 80. Eso lo han repetido en todas sus intervenciones.



¿Y el testigo que dice que la vio caer como una ‘muñeca de trapo’?



Eso se cayó de su peso hace rato. Nunca la botaron de un carro en movimiento porque la camioneta estaba estacionada. Lo prueban las cámaras. Si Mateo Reyes también iba en el carro por qué no se cayó también. Por qué él no tiene ninguna lesión. Lo que pasa es que ese joven ha dado una cantidad de versiones que han complicado el caso. Luego dijo que Ana María Castro se había colgado de la ventana y que al arrancar la camioneta ella cayó.

¿Pero ella sí cayó luego de que la camioneta de Paúl Naranjo arrancó?



No. Cuando le hacen la necropsia al cuerpo encuentran que la joven tenía lesiones absolutamente graves que de ninguna forma fueron causadas luego de un supuesto lanzamiento desde una camioneta en movimiento.

Esas lesiones tampoco pudieron ser causadas por supuestos golpes ocasionados por Julián Ortegón y Paúl Naranjo, menos con una botella. Todos los golpes que tenía el cuerpo de Ana María Castro son en su parte derecha tanto en el cráneo como en el tórax. De hecho, en su cabeza tiene un golpe terrible que no lo causa un elemento contundente. También tiene lesiones en el hígado, las costillas, los riñones, entre otros.



¿Y qué dicen los médicos de eso?

​

Que esas lesiones no las pudo ocasionar una persona. Son lesiones de alta energía, así les dicen. Un golpe absolutamente fuerte. Es decir que la tesis más fuerte es que a ella la atropelló otro carro.



¿Y qué pruebas tiene de eso?

​

Nosotros vamos a aportar como prueba un video en donde aparecen otros carros que pasan inmediatamente arranca la camioneta y a alta velocidad. Es que la joven quedó en el carril donde arrancó la camioneta. Si ellos la hubieran botado la joven no tenía por qué quedar debajo de donde estuvo el vehículo. Ella no fue pisada por un carro, ella fue golpeada por un automotor. Vamos a probar que los jóvenes no la botaron.



¿Por qué ustedes dicen que este caso no es un feminicidio?



No hay antecedentes que así lo cataloguen. La Fiscalía hablaba de una retención pero a ella nunca le pasó eso. Es más, si Paúl y Julián fueran culpables sería un homicidio pero nunca un feminicidio. Ellos son inocentes. Hay ausencia total de responsabilidad por parte de mi defendido Julián Valente Ortegón Mosquera.



¿Qué otras pruebas tienen ustedes?

​

Además del video un físico determinará todo el tema de las velocidades de los carros y un médico forense explicará los detalles de la necropsia y sobre los golpes en su cuerpo y por qué no pudieron ser ocasionados por los amigos de Ana María y menos con botellas u otros objetos, tampoco por el lanzamiento desde un carro. Estamos muy de acuerdo con la necropsia realizada por Medicina Legal.

¿Qué ha pasado con Mateo Reyes?



Lo primero que uno tiene que preguntarse es por qué miente. Cuando uno dice una cosa primero y después otra en alguna de las dos hay falsedad. Siempre ha dicho muchas versiones y la investigación tendrá que determinar cuál fue su participación en los hechos.



¿Qué espera usted en este caso?



Yo confío plenamente en que tienen que absolver a mi cliente. Hay evidencias que demuestran su inocencia.



¿Cómo es el estado de salud de Julián?



Julián siempre ha estado muy angustiado por el tema pero también tiene fe de que todo va a salir bien. Él reitera siempre que no tuvo nada que ver con la muerte Ana María Castro. Me dice que es ilógico matar a alguien y luego seguir de rumba. Ellos no hicieron nada.



¿Qué más muestra el video del que usted habla?



Es algo que no se ha mostrado. La cámara filmó dos registros de los hechos, hacia el oriente y hacia el occidente. Vamos a demostrar que en ese lugar pasaron muchos más vehículos y a alta velocidad.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com