Luego de conocerse el fallo en contra de Paul Naranjo y Julian Valente Ortegón en el que fueron declarados culpables de feminicidio agravado por el caso de Ana Maria Castro, quien fue asesinada el pasado 5 de marzo de 2020 en las inmediaciones de la calle 80, Abelardo de La Espriella, abogado de la familia de la víctima conversó con EL TIEMPO y aseguró que el fallo no solo es ejemplarizante sino que además se espera que la justicia dé la pena máxima a los culpables.



¿Cuáles son los hechos que llevaron a la juez a determinar la culpabilidad de los implicados en el caso de Ana María Castro?



Como lo dije desde siempre no iba a permitir por ninguna circunstancia que el proceso por el asesinato de Ana María Castro quedara en la impunidad. La evidencia es clara; ella fue asesinada y no se trató de un accidente como lo quiso plantear desde siempre la defensa de estos sujetos.



Hoy la justicia ha tomado una decisión contundente condenando a estos dos delincuentes de Ortegón y Naranjo por feminicidio agravado, eso significa que van a pasar el resto de sus vidas tras las rejas. La sentencia deja un mensaje muy claro, y es que el respeto por los derechos de las mujeres es fundamental en una sociedad civilizada y yo recibo como apoderado de las víctimas, en este caso como apoderado de la madre de Ana María Castro, con beneplácito esta decisión porque ha caído la justicia sobre esos infames asesinos con mano de hierro.



Aún después del fallo, los abogados de los acusados dicen que la juez no tuvo en consideración los testimonios de los médicos que dicen que los golpes de Ana María no fueron propinados por un agente humano ¿qué piensa de esto?



Eso fueron los médicos citados por ellos, pero el informe de policía judicial, el informe de Medicina Legal dice otra cosa totalmente diferente. Si los profesionales del derecho que defienden a Ortegón y a Naranjo no están de acuerdo con la sentencia pues entonces que la apelen.





¿Cuál es el curso que sigue en el caso?



Esta es una decisión que debe revisar en apelación el Tribunal Superior de Bogotá, la Sala Penal. De todas maneras aquí los que quieren apelar son los procesados y sus defensas porque tanto la Procuraduría como nosotros estamos conformes con el fallo, que aunque no se conoce el monto todavía pero nosotros esperamos que sea muy alto, teniendo en cuanta el tipo penal por el cual fueron condenados.





Abelardo de la Espriella, abogado de la familia de Ana María Castro. Foto: Archivo particular

Sobre ese punto ¿Cuánto podría ser el monto mínimo y máximo de la pena para Ortegón y Naranjo por feminicidio agravado?



No, es que aquí podemos estar hablando de hasta 40 años para esa gente. Pero hay que esperar a ver que dice la ley, porque recordemos que hoy dieron el sentido del fallo, pero no el monto de la pena, entonces hay que esperar a que en enero se conozca el Quantum de la pena; pero como te digo, yo estoy muy satisfecho con la decisión.

La mamá de Ana María ha dicho en repetidas ocasiones que hace falta que Mateo Reyes (acompañante de Ana María la noche de su muerte) diga toda la verdad ¿Qué ha pasado con él? ¿Hay algún proceso en su contra?



Sí, vamos a esperar a ver como se decanta este tema y que dice la sentencia frente a este tema; porque hoy fue mencionado de manera muy superficial el tema de Mateo. Hay que esperar a ver que se dice, pero en principió celebramos que los dos principales responsables de este asunto hayan sido condenados, lo cual es una verdadera proeza en un país como Colombia donde reina la impunidad.



Yo siempre dije que este no iba a ser uno de esos casos que brilla por la ausencia de justicia; esto no iba a a quedar en la impunidad y efectivamente hoy se ha cumplido ese vaticinio.



En este momento Mateo no está en ninguna investigación ni atado a ninguno proceso.



¿Algo más que agregar al relato del caso?



No, en una sociedad que se precie de ser civilizada debe defender los derechos de las mujeres y garantizar la integridad física y moral todo el tiempo. Por más pequeña que sea una agresión física o moral es inaceptable. Las mujeres son sagradas y eso hay que tenerlo claro siempre.