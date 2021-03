Ampliación de la Boyacá se va a licencia ambiental

Un trámite y múltiples formas de ver un tramo vial tuvieron en vilo la ampliación de la avenida Boyacá (o Low Murtra) entre las calles 183 y 235, un proyecto clave para la movilidad del noroccidente de Bogotá, para el acceso al futuro Lagos de Torca y para la generación de empleo en medio de la reactivación económica. El problema giraba alrededor de esta pregunta: ¿para hacer la ampliación se necesita o no un trámite de licencia ambiental?



En el enredo burocrático y de conceptos estuvieron metidos, en principio, el Fideicomiso Lagos de Torca y la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca.

Pero, por la implicación que tiene el proyecto para la ciudad y por la información que se requiere para resolver la pregunta, también estuvo involucrado el Distrito (secretarías de Movilidad, Planeación, Hábitat y Jurídica). Y también se sumó a la discusión la Procuraduría.



Luego de tres meses de incertidumbre, el Distrito cedió. El pasado viernes, la Secretaría de Hábitat radicó la primera etapa del trámite de licencia ambiental. “Consideramos que el trámite de licencia ambiental, más que un permiso para iniciar la obra, es una oportunidad para que podamos desarrollar la prolongación de la Boyacá con el menor impacto posible” señaló la secretaria de Hábitat, Nadya Rangel.



Es el epílogo de una discusión que empezó en 2019 y que había involucrado a sectores ambientalistas, Distrito, Nación y entes de control.

Una ‘película jurídica’

Lo que llama la atención es que en 2019, en un concepto técnico, la CAR indicó que la ampliación de la Boyacá “no está sujeto al trámite de licencia ambiental”. Por tanto, el único trámite pendiente era la sustracción de terrenos de la reserva Thomas van der Hammen –por donde también pasa la vía en dos tramos– para la construcción. Pero a finales de 2020 hubo una nueva orden.



“En abril de 2020 pedimos un nuevo concepto y nos dijeron a finales de año que sí (se necesitaba la licencia ambiental)”, confirmó Natalia Trujillo, gerente de Lagos de Torca. Ese cambio de planes desató un intercambio de cartas entre entidades del nivel distrital y nacional para dar con el concepto que permitiera saber si era necesaria la licencia o no.



El meollo del asunto estaba en determinar si la vía pertenecía al Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional y, si fuera el caso, qué categoría tendría. En caso de que la vía perteneciera al Sistema, y cumpliera con los requisitos del decreto 1076 de 2015, se le exigiría la solicitud de licencia ambiental.

Dar con la categoría de la vía era problemático en tanto el proyecto cruza por terrenos urbanos y rurales.



En el último año, las secretarías de Movilidad y Planeación y el Ministerio de Transporte cruzaron cartas para responder a la duda. En principio, el Ministerio de Transporte le respondió a Bogotá que la vía era de carácter urbano y correspondía al Distrito y no al Sistema Nacional de Vías, “por lo que no es aplicable el procedimiento”. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad insistió en saber cómo categorizar la ampliación a lo que el Ministerio respondió “la categorización se debe realizar para las vías existentes, y no para los proyectos nuevos”. Para algunos sectores la respuesta generaba un vacío.



En medio de esta incertidumbre, la misma CAR buscó hacer el análisis de categorización de la vía. En una carta a Lagos de Torca, la Corporación indica que, como el Mintransporte no categorizó la ampliación por ser una vía nueva, “se puede inferir que corresponde a la Autoridad Ambiental determinar si el proyecto vial se enmarca en la red vial secundaria o terciaria correspondiente”.

Para resolver el tema, la CAR se remitió al POT vigente, que clasifica a la avenida Boyacá. En el POT, como le dijo la Secretaría de Planeación en una carta a la CAR, “la avenida Boyacá está clasificada en los tramos urbanos como vía ‘arterial’ y en los tramos rurales como vía ‘principal’ y la Low Murtra clasificada como rural corresponde a vía ‘principal’ ”.



A partir de ahí, la CAR entendió que el tramo rural permite la comunicación entre veredas y el casco urbano. Por tanto, concluye “que se trata de una vía de tercer orden o terciaria” y que, entonces, se requiere licencia ambiental.

Una reunión

El asunto escaló hasta la Procuraduría. La concejal Lucía Bastidas envió una solicitud para resolver si, desde lo legal, se necesitaba o no la licencia. EL TIEMPO supo que el 12 de marzo hubo una reunión entre la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, el Distrito, la CAR, Lagos de Torca, el Ministerio de Transporte y otros sectores para resolver la pregunta. Del encuentro no se conoce públicamente el acta de lo que allí se habló y acordó. Sin embargo, la gerencia de Lagos de Torca le dijo a este diario que “la Procuraduría le pidió a la CAR que revisara la seguridad jurídica”.



En esa misma reunión, el Distrito y Lagos de Torca presentaron cartas de la Secretaría Jurídica Distrital y de los ministerios de Vivienda y Ambiente, donde se indica que la única autoridad que debe resolver la categoría de la vía es el Ministerio de Transporte y que esto no se puede resolver a través de lo que dice el POT.



EL TIEMPO, a su vez, conoció una carta que, desde la Procuraduría, se iba a enviar a los ministerios de Transporte y Ambiente para que definieran “de manera concreta cuál debe ser el mecanismo idóneo para establecer con precisión si un proyecto de infraestructura para la construcción de una vía es o no objeto de licenciamiento ambiental”.

Este diario consultó a la CAR para conocer por qué se había cambiado de parecer entre 2019 y 2020 en cuanto al requerimiento de licencia ambiental, qué sustentaba la decisión de exigirla y cuál era el estado actual del proceso, pero no hubo respuesta. La CAR emitió un comunicado en el que asegura que su decisión “fue producto de análisis y estudios rigurosos que hicieron los equipos técnicos, jurídicos y sociales de la entidad ”.



Pese a la discusión y el ruido que se generó en los últimos días, la Secretaría de Hábitat aseguró que se venía trabajando en los documentos de licencia desde diciembre de 2020, cuando se dio el primer aviso de que el trámite debía hacerse. Para sectores ambientalistas, el Distrito perdió tiempo valioso en una discusión de la que se sabía el desenlace; para otros, el abrupto cambio de conceptos fue el responsable.

¿Qué cambiará?

Exigir una licencia ambiental cambia los planes previstos. Por una parte, la gerente de Lagos de Torca aseguró que “puede cambiar el trazado y nos mete un trámite más. Nosotros hemos hecho cálculos y toma 18 meses”. Por otro lado, está la Veeduría de la Reserva Thomas van der Hammen, que resalta que “el objeto de una licencia ambiental es prevenir el daño” y que la Low Murtra, por su paso por ruralidad y por su paso por la reserva, “puede generar impacto”.



Pese a que al final se optó por pedir la licencia, sí generó inquietud en la Veeduría toda la discusión jurídica y la llamada a actores externos. “La alcaldesa y la Secretaría nos dijeron que ellos acatarían lo que la CAR dijera. La CAR dijo que se requiere licencia y ahora, por alguna razón, acudieron a la Procuraduría”, le dijo a este diario la Veeduría.



Aclararon, sin embargo, que la intención final de la Veeduría no es impedir la obra, sino “buscar la mejor alternativa a través de la avenida Boyacá con el menor impacto sobre la reserva”. Esta petición, para ellos, exigiría no solo la licencia ambiental sino un diagnóstico ambiental para buscar alternativas.

La obra en detalle

La ampliación de la avenida Boyacá se hará hacia el norte, entre las calles 183 y 235. Se proyecta que tenga un ancho de 69 metros que se utilizarán para cuatro carriles de tráfico mixto por sentido, andenes y ciclorrutas.



El proyecto es clave para lo que será Lagos de Torca, un megaproyecto que ofertará más de 130.000 viviendas nuevas en la próxima década, que se gestó desde la administración anterior y que es apoyado por la actual. Torca necesita de la Boyacá para tener un punto de acceso por el noroccidente.



La ampliación de la avenida toca en dos tramos la Reserva Thomas Van der Hammen, por lo que se hace necesaria la sustracción de cerca de 13 hectáreas.



REDACCIÓN BOGOTÁ

