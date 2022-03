En 2029, Bogotá tendrá totalmente ampliados sus accesos y salidas por el norte. Así quedó asegurado este jueves después de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adjudicó el contrato de concesión Accesos Norte 2, que ampliará la autopista Norte de la calle 192 a la 235 y la carrera 7.ª de la calle 201 a las 245 y, además, construirá la Perimetral de Sopó.



El contrato quedó en manos del consorcio Estructura Plural Ruta Bogotá Norte, conformado por Obras con Huarte Sucursal Colombia y Termotécnica Coindustrial S. A. S., que obtuvo los mejores puntajes en el proceso de licitación pública, en el que hubo otros tres oferentes.



Como ocurre en este tipo de procesos, el contrato se firmará en los 30 días siguientes a la adjudicación –es decir, en abril–, y a partir de ese momento correrá el cronograma previsto. Según explicó la ANI, “la concesión tendrá una duración de 29 años,de los cuales 1,5 serán de preconstrucción y 5,5 de construcción”.



Es decir, entre 2022 y 2023 el consorcio ejecutará la fase de preconstrucción. ¿Qué significa esto? De acuerdo con el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez, en este periodo hay plazo para “hacer el cierre financiero, los diseños de ingeniería de detalle y los trámites de los permisos ambientales y de manejo de tráfico”.



Una vez se surta ese proceso, podrán comenzar en forma las obras. Las cuentas apuntan a que en 2029 los trabajos en los tres corredores que hacen parte de Accesos Norte 2 estarán terminadas.



La noticia de la ampliación de la autopista Norte llega en medio de la preocupación ciudadana por la difícil situación de movilidad que se atraviesa en esta vía, inaugurada en 1956. Precisamente, el domingo pasado, EL TIEMPO les puso la lupa a ‘Los 10 males de la autopista Norte’, entre los cuales destacó los enormes huecos, el mal parqueo y la ocupación del espacio público.



Esta obra, que empezó a estructurarse y diseñarse desde la administración Peñalosa, será una solución no solo para la movilidad de vehículos particulares entre Bogotá y los municipios de Sabana Centro, sino como una mejora para el transporte público, los peatones y los ciclistas urbanos.



“Con esta iniciativa de la quinta generación de concesiones mejoraremos la conectividad de la región y descongestionaremos el tráfico de vehículos que circulan entre Bogotá y municipios como Chía, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá y Cajicá. Además, facilitaremos la movilidad desde el centro del país hacia departamentos como Boyacá y los Santanderes”, afirmó, a su vez, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

La autopista Norte

Con este proyecto, la autopista Norte tendrá una ampliación de tres a seis carriles (en cada sentido) entre las calles 192 y 235. De los tres nuevos carriles, dos serán para tráfico mixto y uno quedará con posibilidad de ser utilizado como troncal de TransMilenio.



No obstante, al menos en la actual administración, no se conoce de un proyecto de troncal estructurado para este tramo, es decir, quedaría en manos de la futura alcaldía decidir si allí se hace una troncal.



Ahora, para reducir su impacto ambiental, la autopista se elevará en un tramo de 240 metros para no afectar el humedal Lagos de Torca.



Y, además de la ampliación de la calzada, el contrato incluye la construcción de 11,6 kilómetros de espacio público (andenes, ciclorrutas y mejora de retornos e intersecciones viales).



Así las cosas, esta ampliación empatará con Accesos Norte 1, proyecto que entregó en julio de 2020 una ampliación de la autopista entre la calle 245 y el peaje Andes.

Carrera 7.ª y Perimetral

Accesos Norte 2 también ampliará la carrera 7.ª A la par de las obras en la autopista, se construirá en la 7.ª una segunda calzada entre las calles 201 y 245 y más y mejor espacio público y ciclorrutas.



A su vez, la concesión incluirá la Petrimetral de Sopó. Según informa la ANI, esta será “una obra que conecta la autopista Norte, a la altura de la vereda Aposentos (cerca de Briceño), con el proyecto de 4G Perimetral de Oriente, al sur del casco urbano del municipio, muy cerca del sector de Tres Esquinas”. Los trabajos consistirán en el mejoramiento de 5,5 kilómetros de la vía existente y la construcción de 1,7 kilómetros de nueva vía.



En resumen, el concesionario trabajará en 5,83 kilómetros de la autopista Norte, en 4,93 kilómetros de la carrera 7.ª y en 7,2 kilómetros de la Perimetral de Sopó.



“Estas obras van a mejorar sustancialmente los tiempos de desplazamiento de todos los bogotanos y de quienes trabajan alrededor de Bogotá, tanto en la entrada como en la salida de esta importante ciudad”, resaltó Diana Cardona, presidenta (e) de la ANI.

Según cálculos de la Agencia, estas obras beneficiarán a 7’9 millones de personas y generará más de 35.000 empleos. El costo Capex (construcción) asciende a los 1,3 billones de pesos.



¿Y luego de las obras? Estructura Plural también operará estas vías. De acuerdo con el director del IDU, esto significa que tendrá a su cargo el mantenimiento, las grúas y, en general, “poner todos los servicios que se prestan en una autopista concesionada”.

EL TIEMPO