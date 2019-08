'Si no hay aumento de peaje, no habrá ampliación de Autonorte'

Los conductores y propietarios de carros que transitan por la autopista Norte tendrán que asumir un incremento de 3.500 pesos en el peaje –por el que hoy pagan 8.700 pesos– si el Distrito y el Gobierno Nacional adjudican la ampliación de esta vía y de la carrera 7.ª en el acceso a Bogotá.

El costo de la obra es de 1,48 billones de pesos y contempla la ampliación de la autopista Norte a seis carriles, incluido el de TransMilenio, entre calles 192 y 245, en el límite de Bogotá. Para la carrera 7.ª está prevista doble calzada por sentido entre las calles 200 y 245, con aceras de nueve metros de ancho, separadores y ciclorruta.

Según la Secretaría de Movilidad, se benefician cuatro millones de usuarios.



El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) le confirmó a EL TIEMPO que el cierre financiero de la obra está sustentado en peajes y por ahora no se contempla otra fuente de financiación. Es decir, si se concreta la adjudicación de la ampliación, el peaje subiría de 8.700 a 12.200 pesos para el caso de los automóviles.



Un comunicado oficial de la alcaldía informó que la propuesta del alcalde Enrique Peñalosa es que los 3.500 pesos de aumento se repartan en tres años.



“Si no hay reajuste de peaje, esas ampliaciones no se pueden hacer”, dijo el alcalde en Twitter.

Todo está listo para licitar la APP de ampliación de la AutoNorte del peaje hacia la 190 y la Séptima del peaje hacia el sur. Pero se requiere un reajuste al peaje — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) August 4, 2019

EL TIEMPO hizo un sondeo en esta misma red social y le preguntó a la audiencia si está de acuerdo con el aumento en el valor del peaje. El 65 por ciento respondió que no y el 20 por ciento dijo que sí. El 14 por ciento respondió que sí, pero más barato.

¿Está de acuerdo con que los conductores o dueños de vehículos paguen 3.500 pesos de peaje para ampliar la auto Norte y la 7ª? — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) August 5, 2019

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que ha propuesto que el Gobierno Nacional haga aportes para que el incremento del peaje se reduzca en 900 pesos y que se establezca una tarifa diferencial para los usuarios recurrentes de la vía.



“La financiación para la ampliación de la Autonorte debe partir de consensos y aportes de todos (incluido presupuesto público), no solo del bolsillo de los que utilizan la vía, que tendrían un incremento de la tarifa”, afirmó Rey.

La financiación para la ampliación de la Autonorte debe partir de consensos y aportes de todos (incluido presupuesto público) no solo del bolsillo de los que utilizan la vía que tendrían un incremento de la tarifa. — Jorge Emilio Rey (@JorgeEmilioRey) August 5, 2019

Según el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, la única manera de financiar este tramo es que los peajes de la Autopista y la carrera 7.ª tengan un reajuste. “Lo fundamental es entender la importancia que tienen esas ampliaciones, la cantidad de tiempo que estamos perdiendo los habitantes de la Sabana y de Bogotá”, aseguró.



El proyecto está hoy en evaluación ante los ministerios de Hacienda y Transporte y el Departamento Nacional de Planeación, antes de ser llevado al consejo de ministros. Tanto el IDU como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) esperan superar esos trámites para abrir la licitación este año.



En mayo del 2018, la ANI firmó una APP para ampliar la Autopista del peaje hacia el norte, pero la decisión generó polémica porque para los expertos esa no era la prioridad. “Era mucho más prioritario concentrarse del peaje hacia adentro”, dijo el alcalde en ese momento. Hay que recordar que para entrar a Bogotá no se paga peaje.



Ya se había intentado una asociación público-privada (APP) para ampliar las dos vías, pero no hubo cierre financiero, recordó Yaneth Mantilla, directora del IDU.



Luego de rechazar la anterior APP, de inmediato se tomó la iniciativa de estructurar una nueva, pero esta vez de carácter público, es decir, con la participación del Distrito, la Nación y la gobernación de Cundinamarca.



Poldy Osorio, vicepresidenta de Infraestructura de la ANI, manifestó que no se está proyectando cobrar peaje para la entrada a Bogotá, pero sí se estudia el incremento de la tarifa. “Desde que se adjudicó la ampliación del acceso norte 1, el 34 por ciento de los recursos que ingresen por el peaje son para la ampliación en el sector de Bogotá, y estos hoy están reservados”, explicó Osorio.



Dijo que “el compromiso de este gobierno es dejar contratado todo el proyecto, y se contemplan seis años de periodo preoperativo, y aunque esta no quedaría terminada en la actual administración, sí tendrá un avance muy importante”.

REDACCIÓN BOGOTÁ@BogotaET