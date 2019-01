Policía busca a tres detenidos fugados tras motín en la URI de Kennedy

El hecho se registró pasadas las 10:30 de la mañana, por razones que no han sido explicadas por la Policía que se limitó a informar que algunos de los detenidos de la URI forcejearon con los policías y seis aprovecharon para escapar del lugar de reclusión.

Tres de ellos fueron recapturados y están siendo judicializados pro fuga de presos y lesiones personales, pero otros tres lograron escabullirse entre los barrios de Kennedy.



La Policía explicó que en su forcejeo y ataque a los uniformados los detenidos utilizaron pedazos de metal, aunque precisó que las heridas no fueron de gravedad.



“Fue un amotinamiento, hubo forcejeo y aprovecharon la oportunidad para escapar, pero logramos recapturar a tres”, dijo el comandante encargado de la estación de Policía de Kennedy, teniente coronel Ricardo Bustos.



Por ahora no hay datos de la identidad de los detenidos que se fugaron, pues la Policía informó que solo se podrá determinar tras hacer un reconteo de los detenidos, del cual por ahora no hay información.

Redacción Bogotá