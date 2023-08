La muerte de María Moreno o 'Mariali', como le decían sus amigos, tiene consternada a la comunidad de Madelena, al sur de Bogotá, pues la mujer cayó de un séptimo piso en un intento de huir del apartamento en el que se encontraba al momento del primer temblor el pasado jueves.



Ella es la única víctima fatal de los movimientos sísmicos que causaron momentos de pánico entre los habitantes del interior del país.

La joven venezolana, con apenas 26 años, falleció por el impacto de la caída y bajo la mirada de decenas de personas que se encontraban en el conjunto Madelena Urbano II, quienes gritaban preocupados al verla colgando de una ventana.



Se conoce que los videos del trágico momento son claves para investigación que se adelanta, mientras el cuerpo de 'Mariali' está siendo llevado a Venezuela, donde se encuentra su madre.

Los emotivos mensajes de sus amistades

Sus allegados en Colombia y Venezuela han expresado lo consternados y devastados que están con la noticia de su fallecimiento, sobretodo por la manera en que sucedió.

"Siempre te llevaré en mi corazón. Tu partida es la que más me ha dolido", escribió en sus redes María de Los Ángeles, una amiga cercana.



"Saber que regresaría a Venezuela, iría a tu casa a molestarte y que ya no estarás, eso me dolerá mucho. Juró no olvidarte nunca y recordarte toda la vida", añadió.

Es cuerpo de la joven está siendo llevado a Venezuela. Foto: Facebook: Maria Paula Isturiz Martinez



"Tengo un vacío gigante. Tú eras la que traías la alegría, nos hacías reír y ahora nada será igual", escribió en otra de sus publicaciones en las que con fotos y videos lamenta la muerte de 'Mariali'.



Por su parte, Maria Paula Isturiz Martinez, quien fue su mejor amiga, agradeció los mensajes de condolencias de quienes conocían a la joven, así como la colaboración para que su cuerpo fuese llevado a Venezuela.



"Quiero agradecerles a todos y cada de una de las personas que nos colaboraron con el proceso de mi hermana, se logró, Mariali va en camino a Venezuela con su mamá, Dios los cuide, los proteja y nuevamente gracias por el apoyo", dijo en su perfil de Facebook.

"Te amo. Aún no supero tu partida hermana mía. Mana me dueles en el alma. Le pido a Dios que me sane, porque la herida que me has dejado es irreparable", escribió en redes otra de sus amigas.

