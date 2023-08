El pasado jueves 17 de agosto, durante los sismos que se presentaron durante el día, registrándose el primero sobre el mediodía, una tragedia enlutó a Bogotá por el fallecimiento de Mariali Moreno.



Esta joven, de 26 años, murió al caer del edificio donde se encontraba, ubicado en el barrio Madelena, en la ciudad de Bogotá.

No quiero que vean a Mariali de una manera suicida FACEBOOK

TWITTER

Han sido varias las especulaciones sobre la razón que llevó a la mujer a tomar la determinación de salir por la ventana del apartamento en el que se encontraba. Por eso, una de sus amigas —mediante un video compartido en TikTok— decidió contar en detalle qué fue lo que había sucedido en realidad.



La amiga de Mariali, llamada María Paula Isturiz Martínez, que se ha encargado de compartir no solo ese video, sino de recordar con fotografías momentos que ambas vivieron, dijo que quería “aclarar la percepción que muchas personas tienen”.



“No quiero que vean a Mariali de una manera suicida, porque ella amaba mucho la vida”, aseveró María Paula. “Ella hizo lo que hizo, tomó la decisión que tomó, en un intento de salvar su vida a como diera lugar", agregó.



"Ella no se lanzó... Ni nada de esas cosas que he leído, que me parten el corazón", dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Conjunto Madelena. Foto: Redes sociales / EL TIEMPO

¿Qué pasó ese jueves?

En su relato, la amiga contó que Mariali se fue a la casa de un amigo a ver películas. En la mañana, el amigo se fue a trabajar, quedando ella en el apartamento durmiendo otro rato.



(No deje de leer: Lo que se sabe de mujer que cayó por ventana en Bogotá: hizo llamada y estaba encerrada).



“En esa casa de ese amigo también había un inquilino que también se tenía que ir a trabajar. No escuchó bulla, no escuchó que había personas, porque si él hubiese escuchado que ahí había alguien, no cierra la puerta con llave", clarificó.

Me imagino que el segundo sismo ella se desesperó, se sintió acorralada (…) con mucho temor FACEBOOK

TWITTER

"Como toda lógica, por la inseguridad y todo lo que se vive en Bogotá y todas las ciudades de Colombia, las personas cuando se van cierran la puerta con llave", dijo Isturiz, señalando que para ella las personas no hicieron nada de esto a propósito.



“Me imagino que en el primer sismo ella se levantó, porque se vistió; tenía ropa de salir, su cartera, todas sus cosas. Me imagino que el segundo sismo ella se desesperó, se sintió acorralada (…) con mucho temor”, afirmó.



También señaló que Mariali, de nacionalidad venezolana, tenía habilidad para trepar árboles, ya que era una actividad que hacía cuando era pequeña, mientras jugaba.



Dado que "era buena escalando", la amiga comenta que seguramente ella "pensó que podía salvar su vida bajando piso por la parte exterior del edificio. Incluso, ella llegó a bajar varios pisos, pero su pierna no le dio, se resbaló y fue cuando ocurrió lo que ya todos sabemos”, narró.



María Paula enfatizó que la muerte de su mejor amiga no se trató de un suicidio.

Más detalles que ha dado la amiga sobre Mariali

Le escribí para decirle que me había comprado mi nueva computadora y justamente fue cuando pasó el accidente y me avisaron de su teléfono FACEBOOK

TWITTER

En otras fotos y videos compartidos por María Paula, comenta que le habían retirado sus elementos de trabajo, por lo que su amiga estaba al tanto del tema y ella le estaba mostrando que había comprado un nuevo computador.



“Le escribí para decirle que me había comprado mi nueva computadora y justamente fue cuando pasó el accidente y me avisaron de su teléfono”, escribió en una publicación.



Isturiz también señaló que ese jueves se quedó junto a su amiga hasta que hicieron el levantamiento del cuerpo y lo llevaron a Medicina Legal. En los días siguientes, el objetivo de ella y de la familia era adelantar el proceso para repatriar el cuerpo a Venezuela.



(Además: El cine y sus diferentes miradas a los terremotos).



“Quiero agradecerles a todos y cada de una de las personas que nos colaboraron con el proceso de mi hermana. Se logró. Mariali va en camino a Venezuela con su mamá. Dios los cuide, los proteja y nuevamente gracias por el apoyo”, escribió en Facebook luego de haber pedido apoyo para repatriar el cuerpo en una publicación anterior.

Isturiz indica que había conocido a Moreno cuando empezaron a trabajar juntas y la amistad se forjó rápidamente. También compartió fotografías en las que festejaban fiestas de cumpleaños y otros eventos.



Incluso, ambas amigas tenían planeado hacerse un tatuaje: “Estábamos en mi casa discutiendo en dónde nos haríamos un tatuaje con nuestros nombres. Finalmente, te decidiste por la clavícula, estabas esperando que nos pagaran”, rememoró.



“Tenías una luz tan brillante, una voz única, una risa contagiosa, un corazón de oro y por eso todos te queríamos”, escribió.



(También: Amiga de mujer que cayó de una ventana durante el temblor da detalles: ‘Estaba sola’).



En videos publicados días antes de la muerte de Mariali, se puede ver que las amigas también se enviaban mensajes de cariño, agradeciendo por la amistad que compartían.

¿Cómo actuar durante un temblor?

Desde la Cruz Roja recomiendan siempre respirar y mantener la calma antes de tomar decisiones apresuradas. Si se encuentra dentro de una edificación sismorresistente, puede agacharse para protegerse debajo de un mueble pasado o contra una pared.



Recuerde mantener posición fetal, protegiéndose el cuello y la cabeza con los brazos.



Si el lugar en el que se encuentra no tiene sismorresistencia, lo recomendable es evacuar lo más pronto posible y alejarse de objetos suspendidos y ventanas.



Es importante contar en su sitio de trabajo o vivienda con un kit de emergencia y acordar un punto de encuentro.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO

-Investigan muerte de mujer que se cayó de una ventana durante el temblor en Bogotá

-El relato de un habitante del epicentro: 'El primer temblor me mandó al suelo'

-Temblor causó tragedia en Bogotá: mujer se lanzó por ventana durante el sismo