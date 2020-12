¡Ojo! TransMilenio funcionará este domingo 27 hasta las 6 p.m.

Con la necesidad de tomar medidas para evitar aglomeraciones y desórdenes en Bogotá, por el partido de vuelta de la final del fútbol colombiano entre Independiente Santa Fe y América, la alcaldesa Claudia López decidió implementar algunas medidas de última hora para este domingo 27 de diciembre.



Una de las más importantes y que ha generado confusión entre la ciudadanía es la del horario de funcionamiento de TransMilenio (TM).



El sistema de transporte masivo funcionará este domingo hasta las 6 p.m., misma hora en la que empezará la final en el estadio El Campín.



TM volverá a funcionar desde las 4 a.m. del lunes 28 de diciembre.



"A las 6 p.m., TM hará su última ruta de viaje. Regresen a sus casas temprano: les ruego a todas las familias de la ciudad volver, a más tardar, a las 6 p.m.", explicó López.



Este horario no hay que confundirlo con los implementados para otras de las medidas tomadas por López: la ley seca y el toque de queda.



La ley seca empezó a regir desde el mediodía de este domingo 27 e irá hasta las 6 a.m. del lunes 28. El toque de queda, por su parte, empezará a las 11:59 p.m. de este domingo y finalizará el lunes a las 4 a.m.



Sobre la ley seca también hay que aclarar que no se permite la venta ni en establecimiento ni a domicilio.



Otra de las aclaraciones que hizo López es que ningún espacio público ni local comercial tiene permiso para transmitir el partido en pantallas.



"La final solo se puede ver desde las casas. No hay ningún permiso para usar pantallas gigantes ni nada por el estilo", sostuvo la mandataria.

Hay que recordar que, actualmente, Bogotá está funcionando con una medida de 'pico y cédula' que irá hasta el próximo 15 de enero.



La norma consiste en que personas cuyo documento termine en número par no podrán entrar a determinados establecimientos (bancos, centros comerciales, entre otros) en día par. Quienes tengan documento terminado en impar tendrán la misma restricción en día impar.



Además, entre el 31 de diciembre a las 00:00 horas y el 1 de enero a las 11:59 p.m. no se permitirá la venta de alcogol en establecimientos, pero sí a domicilios.



