Denuncian amenazas de conductor adscrito a aplicación

La última vez que Camilo* pidió un carro por alguna aplicación móvil fue hace pocos días, en Bogotá. No quiere decir cuándo ni dónde ocurrió el viaje, porque tiene miedo de que el conductor que lo ha amenazado pueda asociar eventos y darse cuenta de esta denuncia.



Cuenta que suele movilizarse en una patineta, pero cuando pasó todo debía hacer un recorrido más largo de lo habitual, por lo que pidió transporte desde su celular. Beat fue la aplicación que eligió. Hizo lo habitual: calculó el viaje, el precio y ordenó. Un trayecto tranquilo. Un conductor amable, como suelen ser, hasta que le dijo que si la policía los paraba, dijera que eran amigos y lo estaba llevando a la casa. “¿Cómo es que se llama usted’”, le indagó. “Camilo”, respondió.

El retén de cinco minutos después puso a prueba la pantomima que se acababan de inventar y debían interpretar frente a dos patrulleros de la Policía de Tránsito. Los uniformados hicieron lo que debían. Revisaron documentos y los hicieron bajar para una requisa. “‘¿Entonces qué, Camilo, cómo está su mamá?’ –actuó el conductor–. Yo le respondí que bien, que no le habían aplicado la segunda dosis, que era verdad”, comienza su relato el protagonista de esta historia.



Se sentía incómodo. Quizá algo los delató en medio de esa falsa conversación y uno de los uniformados se llevó aparte a Camilo. “‘Dígame de qué aplicación lo pidió’, fue de una que me dijo, y le contesté: ‘No sé qué responderle a eso, agente’. El policía lo que me dice es que si yo voluntariamente no expreso que fue pedido por aplicación y se dan cuenta de que es un servicio ilegal, entonces proceden a hacerme la multa. De esa manera me presiona para yo decir que ese vehículo fue pedido por Beat”.



Tenía afán. El lugar para el que iba era de trabajo, escaso por estos días. Se sintió confundido, estresado, y confesó. El agente de tránsito le agradeció, le devolvió sus documentos, paró un taxi y lo despidió. “Aquí no ha pasado nada”, le dijo. El conductor habrá recibido su sanción: multa y el carro para los patios.

“Cuando voy en camino recibo unas llamadas, yo presentía que era ese sujeto que me iba a hacer un reclamo. Me dijo: ‘Oiga, vecino, ¿cómo me fue a vender así con la Policía?’. Le respondí que yo nada podía hacer. Yo venía incómodo en un taxi hablando sobre el conductor de un Beat; al final lo que él dice, con tono amenazante, es: ‘hágase coger, marica’”.



Cuando llegó al trabajo y tras algunos minutos en sus labores, empezó a recibir llamadas de números desconocidos. En la primera alguien le preguntó que si era un servicio de mensajería, él respondió que no. En otra, que si era Camilo. Hasta ese momento estaba molesto, pero no sentía ningún tipo de temor.



Ya después, en el transcurso del día, puso un reporte en Beat, e instantes después recibió una llamada desde Chile, en la que le informaron que lo único que podían hacer era que si los teléfonos de donde salían las amenazas coincidían con el del conductor, le daban de baja.

Esta fue una de las amenazas que recibió el usuario por el conductor que lo transportó. Foto: Archivo particular

“Empiezo a recibir mensajes por WhatsApp bastante preocupantes donde ya directamente me amenazaban de muerte, donde me dicen: ‘de esta noche no pasa, su teléfono lo tienen más de 4.000’, y tienen unos pantallazos de redes sociales donde se comparte la foto de mi perfil de Facebook y se reporta el viaje que realicé, el mapa de donde inicié y dónde debía haber terminado el viaje”, contó la víctima.



Lo culpaban a través de la red, y de páginas virtuales, de denunciar a conductores de diferentes aplicaciones móviles.



Todo eso lo llevó al pánico. Buscó ayuda en un familiar y se fue de su casa por un tiempo.



Su cotidianidad cambió. Sale solamente en taxis pedidos por aplicación y en este momento tiene el celular con las llamadas bloqueadas. Las recomendaciones que ha recibido tienen que ver con que no desarrolle un delirio de persecución.



“Veo un carro como de los que suelen prestar servicios, que tienen los vidrios polarizados, y entro en pánico, eso es lo que me despierta sospechas, siempre que salga de mi casa trato de estar oculto, ropa diferente a la de aquella vez, pero directamente no puedo decir que tengo evidencias de que alguien me está persiguiendo”, explicó el pasajero, quien, por lo pronto, no va a denunciar ante las autoridades. Dice que cuando lo intentó se encontró con un trámite engorroso que le impidió hacerlo.

En la Policía de Tránsito de Bogotá confirmaron que la Sijín tiene a su cargo una serie de investigaciones que están activas por hechos similares a los que denunció Camilo. Para que estos procesos avancen, es importante que las víctimas interpongan los procesos correspondientes. Por su parte, en Beat respondieron sobre este suceso.



“Verificamos que nuestro equipo está al tanto del caso y brindó el soporte necesario al pasajero al momento de realizar el reporte. En Beat estamos comprometidos a colaborar con las autoridades y seguimos al pendiente de la comunicación del usuario pasajero en caso de que necesite mayor información”, contestaron.



Entre enero y mayo de este año aumentaron los casos de amenazas en Bogotá. Así lo indican cifras oficiales de la Secretaría Distrital de Seguridad. En ese periodo hubo 4.486 casos, 1.229 más que en el 2020, cuando se registraron 3.257. Según estos datos, solo en mayo de este año se reportaron 844 casos, 261 más que el mismo mes del año pasado.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

* El nombre de la persona fue cambiado por razones de seguridad. Si usted ha sido víctima de este tipo de amenazas, puede escribirnos a RedacciónBogotá@eltiempo.com