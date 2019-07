Ambulancias privadas se integran a la red de emergencias de Bogotá

A partir de ahora, las ambulancias privadas –y las públicas– ya no podrán ser una rueda suelta en el sistema de atención de emergencias médicas en la ciudad.



Este lunes 1.° de julio entró a regir el decreto 793 de 2018, que las obliga a cumplir con varios requisitos para acabar, entre otros males, con la denominada ‘guerra del centavo’ en la que se peleaban los accidentes de tránsito para llevar los heridos a los centros asistenciales de su preferencia.

O, por el contrario, cuando una persona sufría una caída en la calle o un incidente que requería el servicio, muchos hacían oídos sordos y no atendían el requerimiento porque no recibían la ‘propina’ del centro médico o también para evitarse la engorrosa facturación de la aseguradora, como se denunció en su momento.



Con esta norma, las 760 ambulancias registradas en la ciudad –569 privadas y 191 públicas– están obligadas a tener equipos de georreferenciación y geolocalizador con el fin de que en las pantallas del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) puedan ubicarlas, hacerles seguimiento y, asimismo, disponer de todas ellas en caso de un desastre o emergencia mayor.



Los más beneficiados con esta decisión, que hace parte de la resolución 926 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social, son los ciudadanos de todas las edades y condiciones. Con una llamada a la línea de emergencia 123, que a su vez la transfiere hacia la Secretaría de Salud, se puede establecer si en realidad se requiere el servicio, en qué condiciones está el paciente y cuál es la ambulancia más cercana y disponible en el momento.

Según el reporte inicial entregado este lunes, la ciudad tuvo a disposición un poco más de 100 ambulancias privadas que se reportaron y activaron su sistema de localización. Cuatro de ellas fueron despachadas a primera hora para atender igual número de accidentes de tránsito que requirieron servicio de traslado de pacientes.

Todas las ambulancias se tienen que reportar al Crue

Aún falta por establecer qué pasó con las otras 450 ambulancias de empresas particulares que aún no han hecho su ingreso y conexión al sistema, como lo informaron fuentes de la Secretaría Distrital de Salud.



En Bogotá hay al menos 150 puntos críticos, de los cuales 68 son los más calientes, donde se presentan la mayor cantidad de llamadas. La idea es que con las ambulancias privadas disponibles, la ciudad quede cubierta en su totalidad.



A diario, por solicitudes de atención, la ciudad recibe 1.500 llamadas, de las cuales 900 no requieren ningún servicio de atención, es decir que son bromas, insultos o requieren otro tipo de servicios. De las 600 que sí son efectivas, solo 150, en promedio, requieren traslado a centro asistencial.



De las 191 ambulancias públicas que hay en la ciudad, 86 están disponibles y geolocalizadas así: 43 en el sur y 43 en la zona norte.



De acuerdo con el decreto aprobado, la reorganización del transporte de pacientes también incluye un capítulo especial para los tripulantes que atienden las emergencias.

Tripulaciones tienen que estar entrenadas con normas internacionales

“Los integrantes de las tripulaciones de las ambulancias, tanto públicas como privadas, deberán estar entrenados y capacitados con las recomendaciones internacionales actualizadas para el manejo y evaluación de pacientes con patologías traumáticas o médicas, en el ámbito hospitalario y prehospitalario”, señala la comunicación oficial del Crue.



Las ambulancias también podrán utilizar los carriles exclusivos de las troncales con la debida autorización o permiso de la empresa TransMilenio o de la autoridad de tránsito competente. En todo caso deberán reportar la novedad al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.



Cuando la policía detecta que hay una ambulancia circulando por alguna de las troncales de TransMilenio, lo primero que se hace es verificar si el vehículo tiene o no autorización para pasar por los carriles exclusivos.



En promedio, en un día hábil se reciben cerca de 250 solicitudes de autorización para pasar por las troncales.



Andrés Álvarez, director de urgencias y emergencias en salud de la Secretaría de Salud de Bogotá, explicó que con esta norma todas las llamadas se canalizarán a través de la línea 123 y se direccionarán al Crue para que allí se decida los servicios necesarios. Si la ambulancia asignada traslada un paciente, se le da un código de confirmación con el que tramita la factura del servicio.



Álvarez también explicó que las llamadas de emergencia que más ingresan al sistema son aquellas que reportan accidentes de tránsito, seguidas por las que informan de caídas, accidentes caseros, golpes al bajar escaleras, agresiones en vía pública, pacientes que sufren alteraciones de la salud relacionadas con problemas cardiacos, respiratorios, dolores súbitos, entre otros.

'Le pone orden al caótico servicio de pacientes sin orden'

Sobre el tema, el exministro y exsecretario de Salud de Bogotá, Jaime Arias, dijo que es un buen decreto que le pone orden al caótico servicio de ambulancias que buscan pacientes de trauma sin orden: “Es una norma completa y actualizada, similar a las que rigen en las grandes urbes, que crea un sistema de emergencias integrado y coordinado que abarca todo el espectro, desde la notificación al Crue por medio del número de seguridad y emergencias 123, la atención prehospitalaria en vehículos varios y ambulancias básicas y medicalizadas, y la atención de las urgencias en los hospitales”.



BOGOTÁ