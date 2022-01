Una pareja de motociclistas fue arrollada por una ambulancia del sector privado en la tarde de este domingo. El aparatoso choque ocurrió en el barrio Meissen, de la localidad de Ciudad Bolívar, y quedó registrado en un video de seguridad.



En la grabación se observa el momento en que los dos tripulantes de la moto son golpeados y arrastrados por el vehículo de emergencias.

“Les pedimos a las autoridades encargadas que regulen estos vehículos. Cómo es posible que las personas encargadas de salvar vidas, pasen por encima de otras. No se imaginan el daño que no están haciendo, no se sabe qué va a pasar con mis hermanos”, señaló uno de los familiares de las víctimas.



La familia denuncia que la ambulancia se desplazaba con exceso de velocidad, en contravía, realizando maniobras peligrosas y compitiendo con otro vehículo de emergencias por la atención de un paciente.

“Cómo es posible que venga adelantando en curva y en contravía. Está bien que tenga todas las luces prendidas, pero él tuvo tiempo para frenar. Esa fue una de las cosas que yo le dije al conductor (...) él solo respondió que iban en código rojo”, explicó el hermano de los accidentados.



Según los testigos, otra ambulancia de la misma empresa fue quien auxilió a los heridos. Asimismo, los familiares de los lesionados señalaron que el vehículo que ocasionó el choque, no llevaba ningún paciente.



Los heridos presentan múltiples fracturas en las extremidades inferiores, así como politraumatismos en sus cuerpos y lesiones en el cráneo. “El accidente ocurrió a dos calles del Hospital de Meissen, pero a mis hermanos los llevaron hasta un centro privado de Kennedy. Sinceramente no entiendo”, explicó el familiar.

REDACCIÓN BOGOTÁ con información del Noctámbulo.