Only: de entregar la ropa en baldes a repartirla en bicicleta

El método para entregarles los productos a los clientes en los almacenes Only es completamente peculiar y es una de sus características más llamativas desde su fundación en 1954. Ahora, que se enfrentan a un frenazo comercial causado por la cuarentena, sus administradores se adaptaron a la situación, pero también hacen entregas de formas diferentes.

Cuando el tradicional almacén de telas y de ropa atiende al público en condiciones normales, los vendedores utilizan un sistema de poleas de las que cuelgan baldes para bajar la mercancía de las bodegas al primer piso, donde están los compradores esperando su pedido.



El cronista Juan Sebastián García habla del almacén y de los baldes de colores en un texto publicado en la revista Directo Bogotá (hecha en la Universidad Javeriana y dedicada a explorar únicamente temas de la capital). “La primera vez que vi el sistema, no conocía su utilidad y solo pensaba si era posible que me dejaran subirme a uno de esos baldes –cuenta García–. Aquel diciembre, mi abuela me había llevado a comprar medias. Mientras ella entregaba la prenda que había seleccionado a la señorita que atendía en uno de los últimos pisos, y esta le devolvía el comprobante de compra, yo veía cómo subía el balde rojo donde la empleada metía las medias y luego impulsaba el sistema de poleas, llevando así el balde hasta el primer piso”.



Así ha sido a lo largo de sus 66 años de historia, durante los cuales jamás han hecho entregas a domicilio. Pero eso tuvo que cambiar ahora que la emergencia sanitaria no les permite abrir sus puertas al público. Su estilo tradicional y avejentado debió adaptarse para entregar los pedidos a los leales clientes en sus casas.

Ruth Ariza Gamboa, una de las encargadas de la sede de Suba (una de las 12 que hay en la ciudad), cuenta que el sistema de entregas funciona de una forma casi artesanal: los vigilantes del almacén llevan los pedidos en bicicleta o moto a los domicilios de los vecinos.



Sobre las medidas de higiene, explica que a cada tienda va “solamente el 20 por ciento de los empleados” y se turnan los días de la semana. “Aquí, tomamos todas las medidas de higiene y seguridad. Tenemos las puertas cerradas y vendemos solamente la mercancía que ya teníamos en las bodegas desde antes de que llegara el virus”, comenta la empleada del almacén.



También cuenta que, si bien les ha ido bien en los pocos días que llevan atendiendo en esta modalidad, se tardan mucho haciendo las ventas. Y esto es por la forma en la que gestionan los pedidos, que, conforme al espíritu casi anticuado, es artesanal y minucioso.

Ariza explica: “Los clientes tienen que llenar un formulario con sus datos que está disponible en nuestra página web (www.almacenesonly.com), después nosotros los contactamos por WhatsApp y por ese medio coordinamos toda la compra. Tenemos mucha mercancía y no hay un catálogo que muestre los productos. El comprador debe preguntarnos por la prenda por la que está interesado y nosotros les tomamos fotos de las existencias para que escoja cuál le gusta. Luego alguien va hasta su casa, desde la sede más cercana, y el comprador paga en efectivo en su puerta”.



Varias personas ya han hecho sus pedidos y han compartido sus experiencias a través de las redes sociales, en donde hay una constante conversación sobre el Only y su reinvención de compras en línea durante los últimos días. Tanto así que el almacén de cadena publicó un comunicado oficial en el que da las gracias por el apoyo y les pide paciencia a sus clientes.



“Ha sido muy grato ver el cariño de todos nuestros clientes y es por esto que nuestro compromiso con ustedes es más grande hoy que nunca (…). Quisiéramos atenderlos inmediatamente, pero les pedimos paciencia, ya que este tipo de venta a distancia personalizada, como se deben imaginar, toma bastante tiempo”, dice el comunicado.



Ruth Ariza cuenta que, en las pocas semanas que llevan atendiendo de esta forma, ha notado un incremento progresivo de la clientela, y que cada vez que se pone en contacto con algún interesado, este le explica que alguien más le contó de la iniciativa. Es decir que la forma en la que llegan las ventas sigue siendo el voz a voz, como lo ha sido a través de los años, así se hayan mudado al mundo digital.



Esta dinámica, que se puso en operación de forma casi improvisada en el Only, fue la respuesta a una situación complicada. Y es que desde que se decretó la cuarentena nacional, el almacén siguió pagándoles los sueldos a sus empleados. Mantenerse sin ventas resultaba difícil, así que sus dueños tomaron la decisión de habilitar este inusual servicio de entregas a domicilio.



La empresa se ha caracterizado por tener buenas políticas laborales para sus empleados desde que, en los años 50, Jose C. Rodríguez unió su negocio de ropa de Chapinero con el taller de confección de su recientemente esposa Lilia Moncada. Allí nació el lugar en el que los bogotanos compraban su ropa antes de que llegaran las marcas de cadena. Y lo siguen haciendo, como si el tiempo no pasara.



Los dueños continúan siendo doña Lilia y sus hijos: Miguel Ángel y María Liliana Rodríguez Moncada. Sus empleados, por lo general, también trabajan en la empresa por largos periodos y, según cuenta Juan Sebastián García en su crónica, algunos, como Gerardo Pinilla, son tan fieles que incluso se visten con la ropa que se vende en el almacén. García relata que este empleado trabaja en la sede de Chapinero desde hace 40 años y que entró a la empresa en 1978, de forma que parece haber envejecido con la tienda.



“Unas 70 personas trabajan por turno en cada almacén: 70 en 12 almacenes son 840 batas azules prestando el servicio. El Only ha estado ahí, con su aspecto de tienda setentera, sus ventanales, el amarillo encendido de sus ofertas y el blanco de sus paredes que –se nota– han sido limpiadas hasta el exceso. Nada cambia salvo el paisaje urbano más allá de sus ventanas”, precisa García en el texto.



Esa nostalgia que se plasma en estas líneas tuvo que sacudirse este año y, sin abandonar su esencia, avanzar hacia el futuro.

MATEO ARIAS

Redacción EL TIEMPO