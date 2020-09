Si usted debe pago de multas e impuestos, puede acceder a alivios

Si usted tiene pagos pendientes de multas e impuestos con el Distrito, sepa que puede acceder a alivios y descuentos para que se ponga al día con su deuda.



Este paquete hace parte del Decreto 678 del Gobierno Nacional que "busca aliviar el bolsillo de los deudores de impuestos, tasas, contribuciones y multas de obligaciones no tributarias pendientes de pago", según recordó la Secretaría de Hacienda.

Usted podría acceder a los siguientes beneficios de la siguiente manera:



- Hasta el 31 de octubre de 2020: pague el 80% del capital adeudado (y descuento del 20 % restante). No tendrá que pagar intereses ni sanciones.



- Entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2020: pague el 90% del capital adeudado (y descuento del 10 % restante). No tendrá que pagar intereses ni sanciones.



- Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2021: pague el 100% del capital adeudado (0% de descuento). No tendrá que pagar intereses ni sanciones.



Si después de de estos plazos usted no ha hecho ningún pago, deberá pagar la deuda completa, más intereses y sanciones.

¿Quiénes pueden aplicar?

Según la Secretaría de Hacienda, "entre los beneficiados potenciales con estos alivios están los contribuyentes morosos de impuestos (obligaciones tributarias), que tengan deudas de 2019 y años anteriores, incluidos quienes no han hecho su declaración –omisos- e incluso, los que tienen procesos en curso con la Administración".



También pueden aplicar quienes tengan deudas atrasadas (antes del 20 de mayo e 2020) por concepto de multas de obligaciones no tributarias: por ejemplo, sanciones generadas por aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana; comparendos ambientales; contravenciones urbanas; faltas disciplinarias, y multas contractuales, entre otras.



Para acceder al beneficio por obligaciones tributarias, usted debe ingresar a la Oficina Virtual (www.shd.gov.co) y seguir los pasos que el sistema le indique.



Pero, si usted quiere tener los descuentos para deudas no tributarias, solicite los recibos de pago escribiendo al correo cobrohacienda@shd.gov.co.

¿Quién me puede asesorar en el proceso?

Si usted tiene dudas adicionales, la Secretaría de Hacienda habilitó estos canales de comunicación para atenderlo:



WhatsApp: 300 2703002 – 301 5488793 – 300 2702526 – 300 3519219 – 300 2702528 – 350 3337011 – 350 3337009 – 301 7875046.



Teléfono: Línea 195 o en el teléfono 3385000 (ext. 5581 ó 5523), de lunes a viernes, entre 7:00 a.m. y 4:30 p.m.

