Luego de más de un año de juicio en contra de algunos de los miembros de la primera línea Portal Américas, ayer por fin se conoció el montó de la condena que Sergio Andrés Pastor, alias 19, y los otros tres señalados deberán cumplir en una de las cárceles del país.



(Le puede interesar: Reacciones de indignación tras amenaza de alias 19, de la primera línea, a juez)

Alias 19 rompe en llanto, luego de conocer su condena.

Conozca más https://t.co/T6DSHvB4y1 pic.twitter.com/4rdfPOih2C — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) November 2, 2022

“Este despacho resuelve acoger con una pena de 175,5 meses de prisión y una multa de 1.549 salarios mínimos legales vigentes por el delito de tortura en concurso heterogéneo con concierto para delinquir”, fue la sentencia que estipuló el juez cuarto especializado de Bogotá.



Una vez se escuchó esto en medio de la audiencia, tanto alías 19 como Marcela Ivonne Rodríguez Parra rompieron en llanto, pese a la actitud de fortaleza y desafío que habían tenido durante toda la diligencia.



Con las manos sobre su cabeza y visiblemente afectado, alias 19 dijo que lo que habían hecho había generado un cambio nacional, “el estado judicial no sirve para nada. Me siento orgulloso de ser 19 y de todos los pelados que salieron inconformes a las calles. Las ideas son aprueba de balas”, le gritó el hombre a los asistentes a la diligencia judicial.



Pero el llanto de alias 19 no fue el único; su compañera Marcela Ivonne Rodríguez Parra fue la que se vio más afectada durante toda la audiencia. La mujer que está detenida en la cárcel Distrital de Bogotá no logró mantener la compostura en ningún momento de la sesión y lo único que los nervios y la angustia le permitieron decir cuando escuchó la sentencia del juez fue: “¿nos condenaron a 14 años, Rubén?



(También le puede interesar: ¿Podría ser indultado alias 19, integrante de la primera línea?)



Al final de la decisión del estrado judicial, en la sala de Zoom donde se desarrolló el juicio, se reunieron otros miembros de la primera línea, amigos y familiares para dar apoyo a los condenados y decirles que no estaban solos y que, seguramente, saldrían a las calles a protestar por el legado de alias 19 y de la resistencia de las juventudes, como ellos mismos lo manifestaron.



REDACCIÓN BOGOTÁ