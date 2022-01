Luego de que la alcaldesa Claudia López y el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, dieron a conocer el nuevo plan de intervención en la zona del Portal Américas, se registraron nuevas manifestaciones y ataques en contra de la Fuerza Pública en Molinos y Usme.



Lo que se inició en la noche del miércoles en Molinos, un barrio en el suroriente de la capital, como una jornada de protestas en contra del alza en los precios del transporte público, se convirtió rápidamente en un enfrentamiento entre la Policía y, aproximadamente, 150 manifestantes, entre los que se encontraban integrantes de la primera línea, que lograron infiltrarse y crear un entorno de disturbios y descontrol.



Según la información revelada por el general Eliécer Camacho, detrás de los ataques a la Fuerza Pública y los bloqueos de las vías estaría alias 19 o Sergio Pastor, quien sería el líder del frente Américas de la primera línea y, además, se encuentra recluido desde junio de 2021 en la cárcel La Picota, a la espera de un juicio por los cargos imputados de terrorismo, concierto para delinquir y tortura a miembros de la Fuerza Pública, hechos que se dieron en el marco del paro nacional.



Con un vídeo, transmitido en la noche del 5 de enero, donde se ve a alias 19 realizar una videollamada con una de las colegas de la primera línea, la Policía pretende abrir un proceso de investigación adicional para el recluso, pues argumenta que “es el encargado de dar las órdenes desde la cárcel”, como lo señaló Camacho.



En dicha pieza audiovisual es posible evidenciar cómo alias 19 les dice a sus compañeros que se alejen de la zona: “No se les olvide que ese punto ya está militarizado. ¿Que están esperando ahí, que los agarren?”. A lo que su compañera le responde: “Ya se les dio la orden de retroceder, pero no quieren; usted sabe, ellos se quieren reventar”.



Por su lado, la alcaldesa manifestó que para entregar resultados “acordamos coordinarnos mejor en diálogo conjunto y reacción oportuna para evitar escalamientos violentos”. Y también le dio la orden a la Policía de “entrar a capturar a quienes estén tapando la vía”. No obstante, López cuestionó que el Inpec permita que “desde la cárcel se coordinen actos vandálicos”.



Al cierre de esta edición, el Inpec no había dado respuesta a las preguntas de EL TIEMPO sobre por qué alias 19 tenía acceso a un celular e internet en su condición de recluso.