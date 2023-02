Los más afectados tras el incendio ocurrido en horas de la noche del 13 de febrero, en el barrio Vitelma en la localidad de San Cristóbal, fueron dos jóvenes de 20 y 21 años los cuales perdieron todo luego de que una vivienda aledaña a la casa de ellos terminará en llamas.



(Lea también: Ciudad Bolívar, en especial atención por caso de triple homicidio)

Al parecer, la conflagración surgió luego de que una estufa artesanal se prendiera y esto desencadenara el incendio. Algunos de los residentes tuvieron que irse a las casas de sus familiares pues no tenían como dormir en sus hogares.



Según narra Eliana Urquijo, afectada por el incendio, su pareja y su suegro entraron con los bomberos a tratar de apagar el incendio, pero, cuando la conflagración fue controlada, subió a su apartamento y supo que no podían rescatar nada, que todo se había quemado.



Los papas de la pareja de Eliana fueron quienes le dieron hospedaje mientras logran determinar que hacer. Los damnificados, le afirmaron al noctambulo de Citytv que las perdidas están avaluadas por casi 20 millones de pesos en elementos materiales.

"Nosotros habías sacado la mayoría de las cosas a cuotas incluyendo ropa, y obviamente la deuda queda. Ya nos nos van a hacer devolución de nada y tenemos que seguir pagando algo que no vamos a poder utilizando porque ya no sirve", agregó Urquijo.



Los jóvenes afirmaron que no saben que hacer, pues varias de las cosas que compraron fueron adquiridas con cuotas. "Sería ideal si las personas se colocaran la mano en el corazón y nos colaborara, no necesariamente tiene que ser con dinero" comentó Sebastián Bulla, afectado por el incendio. +



De igual manera, las ventanas de otras viviendas y elementos de un establecimiento comercial se vio afectado, y según ellos, los costos de reparación los tendrán que asumir porque no saben quien lo más lo hará.



Además la vivienda donde surgió el incendio hace poco había construido hace pocos meses su nuevo piso, el cual le constó aproximadamente unos 40 millones de pesos.



REDACCIÓN BOGOTÁ.