Algunos rappitenderos en Cedritos orinan con domicilios a cuestas

A través de varios derechos de petición, una ciudadana residente del sector de Cedritos ha recogido el sentir de varios miembros de la comunidad quienes no entienden por qué una empresa tan grande como Rappi no ha podido controlar el comportamiento de las personas que trabajan para su marca.

Y lo hizo con fotos y videos. En algunas imágenes se ve a un rappitendero orinando en una pared con su maletín a cuestas que es el mismo lugar en donde transportan la comida que llevan a los usuarios.



En otra fotografía se ve a un trabajador durmiendo en el césped usando el maletín para apoyar su cabeza.



La queja de la ciudadana radica en que este tipo de comportamientos son insalubres, pero que además el riesgo se incrementa en este momento cuando la pandemia exige más normas de bioseguridad y en el que los domicilios se han convertido en una opción para que los ciudadanos puedan adquirir diferentes productos.

Este hombre duerme al lado de la maleta en donde transporta los alimentos. Foto: Archivo particular

La ciudadana solicita que exista más control en la ubicación de los rappitenderos en la UPZ El Cedro del sector de Cedritos. “Ellos no están cumpliendo con aislamiento social, ni con las normas de bioseguridad de lavado de manos. Se aglomeran a la salida de los restaurantes ocupando zonas verdes de uso público o en el borde de los andenes del sector”, dice el documento.



El derecho de petición también señala que esta situación se presenta en la avenida 19, entre calles 136 y 140 y en la calle 140, entre carreras 10 y 13.



El grupo de seguridad de Cedritos también se queja de que los rappitenderos usan los parques del sector como baños públicos o para ingerir bebidas alcohólicas o consumo de drogas. “Esto aumenta la posibilidad de contagio del coronavirus en un sector donde la población que reside en su gran mayoría son adultos mayores”.



Lo que esta comunidad le solicita a las autoridades distritales es que se tomen las acciones respectivas para hacer cumplir las normas de prevención y bioseguridad de las personas que prestan el servicio de domicilio en el sector o a la empresa que representan. “A los domiciliarios les deben adecuar un sitio donde puedan lavarse las manos, usar un baño y puedan esperar a que salga el pedido evitando de esta forma que se aglomeren como lo hacen”.



También piden algo de responsabilidad por parte de los restaurantes que usan este servicio para que adecuen mecanismos para entregar los pedidos con las normas de bioseguridad.

Y como si fuera poco, este grupo de seguridad ciudadanos también tiene un video en el que un hombre que carga una maleta con el sello se la marca intercepta a un adulto mayor en la calle y lo atraca.

¿Qué responde Rappi?

Rappi, a través de un comunicado, hizo un llamado a los repartidores a poner como prioridad su seguridad y su vida. Por eso los invita a seguir todas las recomendaciones en cuanto al uso de elementos de protección personal cuando van en sus motos y bicicletas y, así mismo, cuando entregan un pedido.



Así mismo dijeron que la compañía continúa fortaleciendo sus canales de comunicación con los rappitenderos para hacer que el proceso sea cada vez más sencillo, seguro y con los más altos estándares de calidad.



Actualmente, el canal de soporte para rappitenderos cuenta con cerca de 900 personas atendiendo sus solicitudes y así mismo se han fortalecido los medios de comunicación en los que pueden reportar cualquier situación sospechosa o cualquier tipo de inconveniente.



Entre ellos se encuentran:



1. Centro informativo.

2. Push notifications.

3. Inapps.

4. Sms.

5. Blogposts.

6. Chat en órdenes.

7. Centro de ayuda.

8. Correo.



La compañía aseguró que ha seguido todos los protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades nacionales y enmarcados en los términos y

condiciones de la plataforma, deshabilitó de manera permanente a cerca de 2.000 cuentas por incumplimiento de los protocolos de bioseguridad para la entrega de domicilios, entre los que se encuentran el distanciamiento social, uso inadecuado de sus cuentas, así como inconsistencias en su información personal registrada.

Rappi aseguró que seguirá haciendo todos los esfuerzos posibles y seguimiento permanente en campo para que haya total cumplimiento de la normatividad y protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades y procederá a inhabilitar a los repartidores que incumplan dicha normatividad.



"No acatar estrictamente protocolos establecidos no solo pone en grave peligro su salud e integridad sino la de toda la comunidad de repartidores y también pone en riesgo al personal de los centros de abastecimiento y a la sociedad en general", explicó la compañía.



Rappi aclaró que desde el comienzo de esta coyuntura, se ha duplicado el número

de órdenes en las diferentes ciudades del país. Para atender esa demanda, ha habido un incremento de repartidores conectados para tomar órdenes de los usuarios de la aplicación. "Este aumento en los repartidores conectados no ha significado, de ninguna manera, una reducción en las ganancias para ellos".

BOGOTÁ

