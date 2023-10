'Estamos obligados a parar el crecimiento desbordado de la Sabana': director de la CAR

El nuevo director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros, habla de las críticas a su reelección, de las relaciones que tendrá con un gobierno que no lo apoya y de los proyectos claves que tienen la Región y Bogotá. Entrevista.

Usted ya estuvo una vez como director, como encargado y conoce la CAR muy bien. ¿Cambiaría algo de la corporación?

Hoy, 12 años después, las realidades del mundo son otras, hoy en el mundo estamos con la claridad de estar atravesando el cambio climático, al punto de que la ONU afirma que estamos pasando de la fase de cambio climático a la fase de ebullición, y hoy somos conscientes de que las autoridades ambientales deben estar enfocadas en atender esta situación, en ayudar a la sociedad a adaptarse frente a esta nueva realidad del cambio climático.



En territorios como el nuestro estamos muy obligados a esforzarnos en adelantar proyectos en gestión integral de recursos hídricos, para una zona que concentra cerca de 12 millones de habitantes, donde se produce cerca del 25 % del producto interno bruto del país, debe ser una de las prioridades y, por supuesto, eso obliga a que haya no una, sino muchas cosas que cambiar en la entidad.

¿Por qué sus críticos dicen que usted representa el continuismo?

No me considero una continuidad de la administración de Fernando Sanabria porque él también quería reelegirse y lo había manifestado públicamente. Sin embargo, al no tener eco su intención de reelegirse, me llamaron los consejeros y me dijeron: “Alfred, no queremos que Fernando se reelija, tenemos reparos sobre la gestión; por qué usted no se inscribe, hablamos con los consejeros y evaluamos su hoja de vida”.



Yo en lo único que quiero ser el continuismo es en volver a trabajar con el Gobierno Nacional, porque trabajé con el presidente Petro cuando fue alcalde de Bogotá entre el 2012 y el 2015.

En su primera elección como director usted tuvo el apoyo de la alcaldía de Petro, pero ahora no lo tuvo de su Gobierno, ¿cómo va a manejar esa posible oposición?

Hoy todavía hay unos ánimos exaltados por los resultados que son normales en esta clase de procesos, pero ya tuve una conversación con la delegada del Presidente, la doctora María Mercedes Maldonado, quedamos de tomarnos un café la próxima semana. Estoy seguro de que, antes de la posesión, tendremos los espacios para dialogar, ojalá directamente con el Presidente, con la ministra y con los delegados. En realidad, no siento que exista el riesgo de que vaya a tener oposición por parte de ellos.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha planteado que hay que hacerles reformas a las CAR, ¿cree que se necesitan cambios? y ¿cuáles serían?

Sí, nuestro Sistema Nacional Ambiental es relativamente joven comparado con otros sistemas ambientales del mundo. Nace con la Ley 99 del año 93, pero obedece a las realidades sociales, ambientales, económicas y políticas del país para ese momento posconstituyente del año 91.



Hoy, 30 años después, el sistema requiere ajustes, modificaciones y esta es una discusión nacional que tiene que dar el país en el seno del Congreso de la República; que se tiene que dar en el marco del Sistema Nacional Ambiental con la sociedad civil en general, pero para mí es necesario entrar a replantear cómo está funcionando el Sistema Nacional Ambiental.

En sus manos estará la decisión de extende la avenida Boyacá por la reserva Thomas van der Hammen, un tema que rechazó el Minambiente, así como el paso de la autopista Norte por Torca y Guaymaral ¿cuál será su posición?

No sé si se resuelvan antes del 31 de diciembre, antes de que me posesione, y si eso no fuera así, no puedo pronunciarme sobre el tema, porque si me pronuncio sobre un aspecto que va a ser puesto a consideración de la autoridad ambiental y sobre el cual voy a tener que decidir, sea ese o el de la autopista, tendría que declararme impedido.

Hay preocupación porque los municipios de la Sabana han crecido de manera desordenada y enfrentan problemas de infraestructura y servicios, ¿qué se debe hacer?



Estamos obligados a parar el crecimiento desbordado de la sabana de Bogotá, no ha sido responsable lo que ha pasado en los municipios en las últimas décadas. Efectivamente, el crecimiento y el ordenamiento del territorio tiene que ser en función del recurso hídrico, los municipios no pueden seguir creciendo si no solucionan primero sus necesidades básicas.

Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, director de la CAR (2024-2027). Foto: CAR Cundinamarca

La minería del carbón y de las esmeraldas son actividades fuertes en la jurisdicción de la CAR, si bien son controladas y vigiladas por la Anla, ¿cómo reducir las frecuentes tragedias?

Ahí es el Gobierno Nacional es quien ha venido dando línea desde el Plan Nacional de Desarrollo dentro de este modelo de transición energética que se está planteando, lo que haremos será actuar en la línea del Gobierno nacional, nosotros no somos las autoridades ambientales las que otorgamos los títulos y tampoco somos las autoridades ambientales las que hacemos seguimiento a los temas de seguridad minera.



¿Cuál debería ser el papel de las autoridades ambientales en esta situación?

Esa es otra discusión que el país tiene que dar. Tristemente, una serie de normas como la Ley 1537 y la Ley 1469 les prohibieron a las CAR pronunciarse sobre los temas urbanísticos dentro de las conversaciones de los planes de ordenamiento territorial. Debe existir un control de las entidades territoriales y, por supuesto, en lo que les compete a la autoridad ambiental y al Gobierno Nacional.



Ahí es donde la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca entra a hacer un actor importante en la solución de estas problemáticas, que ya no son locales y que no se pueden seguir mirando con la visión sesgada del ente territorial, sino que tienen que tener una visión regional, esa es la importancia de fortalecer esta figura que hoy está autorizada.

Una crítica a las CAR es que son organismos politizados, cuando deberían ser muy técnicos, ¿qué piensa de eso?

No comparto totalmente que sean organismos politizados. Soy un defensor del trabajo de los funcionarios, de las Corporaciones Autónomas Regionales, pero también creo que sí podríamos ser más técnicos y todo es susceptible de mejora. Ojalá que siempre la forma de acceder a las corporaciones fuera a través de la meritocracia, de los concursos públicos de méritos, en eso creo que no hay discusión y nadie podría plantear una posición distinta.

¿Qué va a hacer con la Ptar Salitre, que sigue demorada, y el proyecto de Canoas, que no tiene apoyo del Gobierno Nacional y fue frenado por el Tribunal de Cundinamarca?

Lo que les puedo decir es que, una vez estemos posesionados el 1.º de enero, esta será una de las prioridades; sentarnos con el gerente del Acueducto de Bogotá de la nueva administración a establecer cómo contribuimos a hacer una realidad este proyecto, porque es que está en la orden judicial del Consejo de Estado y tiene que haber Canoas.



El cómo, la estructuración, las modalidades será algo que habrá que llegar a revisar en el marco de las órdenes judiciales que se han proferido al respecto, pero también con el trabajo previo que ya el Acueducto viene haciendo. Es un proyecto que la ciudad necesita. Sin Salitre y sin Canoas nunca vamos a lograr descontaminar la cuenca media del río Bogotá.

GUILLERMO REINOSO

EDITOR DE BOGOTÁ

LORENA PRADA SANABRIA

REDACCIÓN ADN

