Tenga en cuenta: ‘pico y cédula’ para Bogotá del 7 al 11 de enero

La Alcaldía de Bogotá ha declarado alerta roja en la capital debido a la velocidad de propagación del nuevo coronavirus en los últimos días.



Con este anuncio llegan nuevas medidas para los bogotanos. Entre estas está la restricción total de la movilidad en toda la ciudad desde el 8 hasta el 12 de enero a las 4:00 a.m.



Además, durante el domingo 10 de enero y el lunes 11 de enero la ciclovía será suspendida con el fin de agilizar el regreso de los viajeros a Bogotá.



Y se declaró toque de queda nocturno (de 8:00 p.m. a 4:00 a.m.) desde el 12 de enero hasta el 17 de enero.

'Pico y cédula'

El 'pico y cédula' se mantiene durante todo el mes de enero. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Recuerde que el ‘pico y cédula’ continuará vigente durante todo el mes de enero.

Dependiendo del número en el que termine su cédula, no se permitirá el ingreso a tiendas, bancos, notarias o entidades públicas que presten atención al ciudadano.



Para este puente de Reyes, la medida funcionará de la siguiente manera:



-Jueves 7 de enero: cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 no podrán ingresar a ninguno de los establecimientos mencionados.



-Viernes 8 de enero: cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 no podrán ingresar a ninguno de los establecimientos mencionados.



-Sábado 9 de enero: cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 no podrán ingresar a ninguno de los establecimientos mencionados.



-Domingo 10 de enero: cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 no podrán ingresar a ninguno de los establecimientos mencionados.



-Lunes 11 de enero: cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 no podrán ingresar a ninguno de los establecimientos mencionados.



La Alcaldía recordó que la cuarentena estricta para las localidades de Suba, Engativá y Usaquén continuará hasta el 17 de enero a las 11:59 p.m.



Además, informó que a partir del martes 12 y hasta el jueves 21 de enero las localidades de Kennedy, Teusaquillo y Fontibón entrarán en cuarentena.



También se hizo un llamado a quienes regresan de vacaciones a la ciudad para que hagan un aislamiento preventivo voluntario de al menos 7 días, para descartar cualquier posible contagio.



