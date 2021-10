Fleteros, al acecho por reactivación y fin de año

El ‘Monstruo’, así le decían al líder de una de las bandas de fleteros más temidas de Bogotá y que fue desarticulada recientemente por la Policía Metropolitana: ‘los Fríos’.

La manera en la que estos delincuentes atacaban a sus víctimas es una muestra de lo que está pasando hoy en la ciudad y que, en plena reactivación económica y a puertas de la temporada comercial de fin de año, se teme que se intensifique.



(Le puede interesar: Modelo denunció robo e intento de secuestro en barrio Cedro Golf en Bogotá).

Recientes casos, en los que incluso han resultado personas heridas, contrastan con las cifras de la Secretaría de Seguridad, que muestran una reducción en el número de denuncias por el denominado fleteo. Entre enero y septiembre pasado se presentaron en la ciudad 96 casos, cifra que para el mismo periodo del 2019 fue de 153, y para el 2020, de 117. Eso significa una reducción, entre este año y el anterior, de un 17,9 por ciento.



Pero a las víctimas poco les importa esta reducción. Pasar por este tipo de episodios violentos genera no solo un golpe al bolsillo, sino impactos emocionales y hasta físicos. Así ocurrió en el más reciente caso, sucedido sobre la calle 127, en Usaquén, cuando una familia que acababa de cambiar 14 millones de pesos a dólares fue atacada por fleteros que pincharon el vehículo en el que se movilizaban y luego le dispararon en el pie a uno de los ocupantes para quitarles el dinero con el que se irían a Estados Unidos.



Lo mismo le ocurrió a un comerciante que por seguridad no revela su nombre, pero que sufrió un ataque delincuencial después de salir del centro comercial Portal 80, en el occidente de la capital del país. Estaba con su familia y cuando se dirigió a su casa, en el barrio La Serena, se vio sorprendido por dos hombres que se movilizaban en moto y que encañonaron a su esposa. Esto ocurrió el 10 de julio pasado.



“Le decían que se quedara callada. Yo tenía una cadena de oro y 60 millones de pesos en mi chaqueta para hacer un negocio. Los había dejado dentro del carro y me disponía a sacarlos”. Eran ganancias producto de su labor como empresario.



Todo pasó muy rápido, tuvo que entregar las cosas para evitar que le dispararan. Frustrado al no poder hacer nada, este hombre comienza a ver las cámaras de seguridad de su casa, pero, justo, habían dejado de grabar. No pasó lo mismo con la de los vecinos de la cuadra.



(Además: ¡Pilas! Con este modus operandi bloquean cajeros y roban su dinero).



Así supo que en el hurto participaron dos hombres que se movilizaban en motocicletas de alta gama; otro más, en una BWS, y otros dos, que conducían un carro rojo y un taxi. “Mejor dicho, son bandas peligrosas y completamente organizadas”. Los delincuentes estaban sincronizados para cualquier eventualidad.



Tal cual actuaban ‘los Fríos’. Las autoridades lograron establecer que los integrantes de esta estructura se reunían con anterioridad para planear sus actos delincuenciales, al mando de alias el Monstruo, quien en centros comerciales o zonas bancarias era el encargado de marcar a las víctimas. Este se comunicaba con sus cómplices a través de celulares a los que les extraían la SIM card y la destruían para evitar la evidencia.



Para Johan Avendaño, experto en seguridad ciudadana, las organizaciones delincuenciales de la ciudad, dedicadas no solo al fleteo, están ajustando sus dinámicas criminales para esta época de transición de dejar atrás la pandemia.



“Si bien ha habido una reducción, con la reactivación económica los fleteros y los demás delincuentes están al acecho; también ahora que empezamos con la época de festividad de fin de año están atentos a ubicarse en centros comerciales. Acá es muy común que le pongan una marca a la víctima al salir del banco o por la descripción física de la víctima. Hay que enviar una alerta a los ciudadanos y autoridades para que se intensifiquen las campañas de prevención”, advirtió Avendaño.

¿Funcionarios involucrados?

Una de las principales denuncias de las víctimas de fleteos tiene que ver con las sospechas que suelen tener con los funcionarios de los bancos donde retiran el dinero, a quienes culpan de participar de los ilícitos. Así lo manifiesta un joven a quien le quitaron la plata de un posgrado que acababa de retirar de una entidad financiera, en el barrio Restrepo. Metros más adelante fue interceptado y encañonado, aunque trató de esconderse en un establecimiento comercial.



“El tipo me retuvo ahí adentro. Yo le pasé un fajo de billetes de 50.000, pero, ¡oh, sorpresa!, me dijo que le hacía falta más plata, que 9 millones en billetes de 100.000. ¿Cómo podía saber? Conocían hasta en qué sitio tenía el dinero. He pasado derechos de petición para que el banco me deje ver lo que las cámaras grabaron ese día y no ha sido posible”. El joven está seguro de que la banda que lo atracó es cómplice de algún funcionario del banco. “Es sospechoso que tuvieran tanta información”.



No obstante, en las capturas de fleteros no suelen estar involucrados trabajadores de bancos. En el caso de ‘los Fríos’, por ejemplo, ninguno de los capturados era funcionario financiero. Igualmente, fuentes consultadas por EL TIEMPO indican que los procesos de contratación y selección de las entidades bancarias son muy estrictos. Esto, sin embargo, no significa que en las investigaciones de los agentes de la Sijín que tienen a cargo este delito no se indague sobre la actuación principalmente de cajeros.



Según el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, el fleteo es entendido como el delito en el que se hurta dinero en efectivo previamente retirado de una entidad financiera, y normalmente ocurre cuando se activa un iniciador (alguien muy cercano a la víctima o a su familia o también un funcionario de la entidad bancaria) que anuncia la transacción para luego ser abordado por el o los victimarios.



(Siga leyendo: Fleteros pincharon carro y le dispararon a familia para robarla en Bogotá).

“La prevención del fleteo cobra especial relevancia para las fiestas de final de año. Es muy importante que los usuarios del sistema financiero acudan al servicio de escolta de la Policía Nacional cuando hagan retiros en efectivo en los bancos, que procuren hacer sus pagos y compras con sus tarjetas débito y crédito en establecimientos de comercio reconocidos y que sigan las recomendaciones particulares de sus bancos”, señaló el funcionario.



Desde Asobancaria explicaron que trabajan de la mano con las autoridades de seguridad para combatir este flagelo y enviaron algunas recomendaciones para que los clientes bancarios no caigan en las garras de la delincuencia: “Tener cuidado los días de pago de nómina y fin de mes, pues son fechas preferidas por los delincuentes; evitar conversaciones con personas en la fila y, por supuesto, no hablar en voz alta del tipo de transacción y el monto a retirar; vaya al banco en compañía de un familiar o una persona de mucha confianza y no realice movimientos importantes de dinero si se encuentra solo; sin importar el monto a retirar, cuenta con la posibilidad de solicitar la emisión de un cheque de gerencia y aproveche el servicio de escolta de la Policía Nacional. El empleado del banco está en la obligación de preguntarle si desea este servicio”, enumeraron.

Más noticias

Video: así actuaban los 'rompevidrios' que delinquían sobre la Avenida Cali

‘Juez ratificó casa por cárcel para el que quemó a mi hija con thinner’

Redacción Bogotá

@BogotaET