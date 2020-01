Alerta en Cundinamarca por posible escasez de agua en temporada seca

En su boletín hidrológico a corte del 15 de enero pasado, la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca advierte sobre comportamientos del clima que ponen en alerta el abastecimiento de agua para el departamento.

“Enero marca la consolidación de la primera temporada seca del año, usualmente intensa en la sabana de Bogotá, en el sistema lagunar de Fúquene y en la cuenca alta de los ríos Bogotá, Machetá y Sumapaz; pero moderada en las cuencas de los ríos Negro, Sumapaz, Zona del Tequendama (o baja del río Bogotá) y vertiente del Magdalena”, precisan en el boletín.



Durante este mes, los eventos extremos están asociados con la alta radiación solar (rayos ultravioletas), incendios forestales y heladas en la sabana de Bogotá y los valles de Ubaté y Chiquinquirá.

Además, según explicaron, desde diciembre de 2019 y durante los primeros 15 días de 2020, “no se registraron lluvias en la mayoría del territorio y se ha intensificado el periodo seco con mayor rigurosidad, más de lo habitual”.



Por esta razón, la CAR tuvo que hacer un llamado a los municipios para que autoridades y ciudadanos tomen medidas preventivas, y de esta manera evitar el desabastecimiento en algunas zonas en los próximos días.



La situación se plantea más crítica teniendo en cuenta que las predicciones del Ideam advierten que la temporada seca se extenderá como mínimo hasta finales de marzo de 2020. Sin embargo, los mayores déficits de agua y problemas asociados a esta situación ocurren precisamente entre finales de febrero e inicios de marzo.



Por el momento, las reservas de agua para la sabana de Bogotá y la laguna de Fúquene están de la siguiente manera, según el análisis de la CAR:



El volumen del Agregado Norte (embalses Tominé, Sisga y Neusa) es de 368 millones de metros cúbicos, y está al 44 % de su capacidad total, y el sistema Chingaza, de 188 millones de metros cúbicos, se encuentra al 65 % de su capacidad.



Por su parte, el nivel de la laguna de Fúquene está por debajo de la cota 2.538,92 metros sobre el nivel del mar (considerada deficitaria para la fecha) y el embalse El Hato cuenta con 9,4 millones de metros cúbicos (74 % de su capacidad total).



“Es de aclarar que estas reservas hídricas garantizan la distribución óptima de agua para la población beneficiada; sin embargo, no todos los municipios son favorecidos por estas bondades”, explicaron los expertos de la CAR.



Por el momento, no se han reportado poblaciones con desabastecimiento de agua por bajos niveles de fuentes hídricas, aunque, de acuerdo a lo dicho por la corporación, estas condiciones se dan usualmente a finales del periodo seco.

Medidas para ahorrar agua

1. Almacenar suficiente agua para consumo propio y el de su familia.



2. Cuidar las fuentes hídricas, no desperdiciar el agua ni contaminarla.



3. Tome duchas cortas y no utilice más agua de la necesaria.



4. Hacer riego en las primeras horas de la mañana, cuando la temperatura aún está fresca, o en la noche, para evitar la pérdida de agua por evaporación.



5. Para limpiar los antejardines o los vehículos, no utilice mangueras. Haga uso de baldes.



6. Mantenga un vaso en el baño y almacene allí el agua que utilizará para el lavado de los dientes.



7. Reutilice el agua en actividades como el lavado de la ropa.



REDACCIÓN BOGOTÁ