Alerta por cuerpos de perros hallados colgados en el oriente de Bogotá

La escena es de terror. Hay restos de perros por el suelo y otros, incluso, están colgados de los árboles. Alrededor, hay mucha basura: pistas de presencia humana.



El hallazgo se hizo en el oriente de Bogotá, detrás del Seminario Mayor, en la localidad de Usaquén. Las autoridades investigan qué hay detrás de todo eso.

En Twitter, por ahora, circula la denuncia de Rosa Juliana Herrera, quien señala a 'Acacio', un habitante de calle conocido por andar con un grupo de perros y que, en 2014, ya había sido denunciado por la ciudadanía.

Muchos han defendido a “Acasio” tal vez desconociendo esto. HOY vigilancia privada encontró en el cambuche de él (detrás del Seminario Mayor de Bogotá) esto: gran número de animales muertos, desmembrados, colgados de árboles y pudriéndose al aire libre @FiscaliaCol @LuisErnestoGL pic.twitter.com/mv6AU3jbv9 — Rosa Juliana Herrera Pinto🐾👣 (@juliherrerap) January 30, 2021



“Llevamos más de 10 años denunciando a este señor por maltrato animal. Él baja a pedir comida, aparentando el buen trato con los animales, baja los más sanos y en el ‘cambuche’ siempre encontramos animales maltratados o muertos”, aseguró la defensora de animales Fabiola Blanco a EL TIEMPO en 2014. La noticia dada en ese momento guarda mucha similitud con la escena presenciada en los últimos días:



"En el lugar fueron hallados perros amarrados, que eran mantenidos en esas condiciones por días, según testigos. También se hallaron cadáveres y fetos de algunos animales, que según algunas denuncias podrían estar relacionados con ritos satánicos", dice el artículo de EL TIEMPO.

Ante las nuevas denuncias, el Instituto Distrital de Protección Animal aseguró que el 28 de enero ya se hizo una inspección en compañía de la Policía.



Aunque encontraron la escena en denuncia, indicaron que no había rastros de 'Acacio'.



Al momento, el pronunciamiento oficial dice que "Esta situación implica que se debe tener una evaluación del habitante de calle de manera integral, incluyendo el estado de los animales con los que se encuentra. Es por ello que, el IDPYBA acompaña también en razón a los reportes ciudadanos de 7 cuerpos sin vida de caninos en estado de descomposición, ante esto se pretendía descartar cualquier situación de maltrato animal".



Manifestaron que "este escenario no responde a rituales de ningún tipo, ni aparente tortura". Y, de acuerdo a otros testimonios, indican que, cuando fallecía algunos de sus perros, 'Acacio' "acostumbraba a embalar y proteger a los cadáveres con diferentes materiales y ubicarlos en la parte superior de los árboles para evitar que los otros animales desenterraran el cuerpo".



A su vez, la Concejal Andrea Padilla, abanderada de la defensa animal, aseguró en su cuenta de Twitter que "1) el IDPYBA y la Policía están en el cambuche, 2) Acasio no aparece hace días, 3) hay perros muertos (de varios días) y vivos (en buenas condiciones), 4) la otra semana harán operativo con policía e integración social, 5) el @AnimalesBOG informará".

Sobre el caso Acasio informo: 1) el IDPYBA y la Policía están en el cambuche, 2) Acasio no aparece hace días, 3) hay perros muertos (de varios días) y vivos (en buenas condiciones), 4) la otra semana harán operativo con policía e integración social, 5) el @AnimalesBOG informará. pic.twitter.com/ErGnnfGqGr — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) January 30, 2021



Por el momento, seguirán las investigaciones para dar claridad a los hechos.

