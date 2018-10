Hay alerta en Bogotá por riesgo de difteria, sarampión y polio

Un escuadrón de 200 enfermeros recorren las calles más alejadas y los inquilinatos más insospechados de las 20 localidades de la ciudad. Llevan, lista en mano, el nombre de los 60.000 menores que no se han vacunado o que no tienen el esquema completo. Los buscan golpeando puerta a puerta, preguntando a los vecinos y dejando el mensaje de que están en riesgo de adquirir alguna de las enfermedades virales que más acechan a Bogotá: sarampión, tos ferina y difteria. Y hasta polio.

El riesgo es latente. Aunque en la ciudad hay un programa regular y permanente de vacunación con una cobertura útil del 90 por ciento, con jornadas y campañas especiales por lo menos cuatro veces al año y una intensificación especial en esta época del año, lo cierto del caso es que la amenaza está viva.



Esto debido a la llegada de venezolanos que portan la enfermedad y han llegado a zonas del país que ya están el alerta máxima. En Bogotá se han detectado cuatro casos: tres son importados uno sin información.



El secretario distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales, recordó que solo el año pasado, en Europa se reportaron cerca de 45.900 casos de sarampión y unas 350 muertes por esta causa, la mayoría como consecuencia del grave problema de migrantes de países africanos y asiáticos en donde las coberturas en vacunación no son buenas.

Lo mismo pasa con el hermano país que bajó la guardia en el esquema de vacunación.



Según la Organización Panamericana de la Salud, “en 2017 se reportaron 149.142 casos a nivel mundial, de los cuales el 0,6 por ciento, es decir 895, fueron de las Américas. Venezuela notificó en julio de 2017 los primeros casos de sarampión del brote actual, un genotipo originalmente reportado en Asia y, más tarde, en Europa. En 2018, hasta el 20 de agosto, el país reportó 3.545 casos confirmados, incluidas 62 defunciones. Otros diez países de la región reportaron un total de 1.459 casos confirmados y seis muertes”, señala la OPS.



Un informe publicado por EL TIEMPO a comienzos de octubre de este año daba cuenta de la llegada de este virus, con 99 casos de sarampión: “45 importados y 54 relacionados con la importación (22 de transmisión secundaria en personas procedentes de Venezuela y 32 relacionados con la importación en colombianos)”, a los hogares colombianos después de haber permanecido 15 años fuera del territorio nacional, explica el informe documentado con el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud (INS).

La Secretaría Distrital de Salud confirmó que este año se detectaron tres casos de sarampión en Bogotá provenientes de niños venezolanos. De ahí la fuerte campaña que se ha reforzado para evitar que los casos de virus importados por la migración se lleguen a presentar en menores nacidos aquí y que no tienen el esquema completo.



“Por su puesto que hay un riesgo de que se reproduzca el sarampión porque las coberturas no están óptimas. Y para esto se requiere un 95 por ciento de cobertura con el fin de que los niños queden protegidos”, dice Patricia Arce, subsecretaria de Salud pública de Bogotá.



La meta de vacunación en el Distrito para el 2018 es de 104.000 niños menores de seis años. A la fecha se les han aplicado las dosis a 70.000 niños –un 70 por ciento–, lo que significa que para finales de año se debe haber alcanzado los 30.000 menores que hacen falta. Esto, independiente de los niños más grandes, es decir de los 60.000 casos de vacunación que no están al día con esa tarea.



Otro de los virus que está al acecho es la difteria, que no ha registrado ningún caso en Bogotá hace por lo menos diez años, dice la SDS. Sin embargo, las cifras son alarmantes en Venezuela. Entre enero y septiembre 9 de este año, se han reportado 660 casos, de los cuales 81 han fallecido.



“La ventaja de Bogotá es que tiene adecuadas coberturas de vacunación contra difteria. Pero hay que estar alertas. Colombia ha tenido también casos importados de difteria”, señala Luis Jorge Hernández, experto en salud pública de la Universidad de los Andes. Según la valoración del experto, que va más allá al advertir que dada la situación en Venezuela, Bogotá debe estar alerta incluso con virus como el polio, enfermedad erradicada aquí desde 1994.

