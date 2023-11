¿Usted se automedica con antibióticos cuando tiene gripa? Lea alerta en Bogotá

Para evitar el mal uso de medicamentos y promover prácticas adecuadas en pacientes y personal de IPS públicas y privadas de Bogotá, entre el 18 y 24 de noviembre, la Secretaría Distrital de Salud se une a la Semana Mundial de Concienciación sobre la resistencia a los antimicrobianos, con una serie de actividades para sensibilizar a la ciudadanía y al sector salud.

La resistencia antimicrobiana se produce cuando los microorganismos como bacterias, hongos, virus y parásitos sufren cambios al verse expuestos a medicamentos antimicrobianos (antibióticos, antifúngicos, antivirales, antipalúdicos o antihelmínticos) y ponen en peligro la eficacia de la prevención y tratamientos de las infecciones que causan.



Como resultado, los antimicrobianos se vuelven ineficaces y las infecciones persisten en organismos como seres humanos, animales, plantas, entre otros, incrementando el riesgo de propagación y facilitando la aparición de enfermedades graves.



Ante esto, la Secretaría de Salud ha venido implementando diferentes actividades para evitar la resistencia a los antimicrobianos en la red hospitalaria, como el Programa de Optimización de Antimicrobianos (PROA), con el objetivo de evitar el mal uso de medicamentos como los antibióticos.

El uso inadecuado de los antibióticos deriva en la aparición de bacterias cada vez más resistentes. Foto: iStock

Según la entidad, Bogotá fue la primera entidad territorial a nivel nacional que elaboró e implementó la Política de Prevención, Control y Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias y contención de la resistencia antimicrobiana, para garantizar la seguridad y calidad en la atención de los pacientes.



Este trabajo se ha realizado de manera articulada con las aseguradoras (EAPB o EPS),

socializando los lineamientos para el control de infecciones asociadas a la atención en salud.



También se emitieron guías para la prevención de infecciones asociadas a dispositivos como ventilación mecánica, catéteres venosos y urinarios, y las infecciones asociadas a

procedimientos médico-quirúrgicos en las IPS de la ciudad.

La entidad viene realizando cursos de infecciones asociadas a la atención en salud para más de 400 integrantes del personal asistencial de las IPS, sobre resistencia bacteriana e implementación del PROA, medidas de bioseguridad, limpieza, desinfección y aislamiento.



Para implementar y fortalecer el Programa de optimización de los antimicrobianos, las IPS deben cumplir los lineamientos nacionales y distritales de la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención en salud y la contención de la resistencia a los antimicrobianos, apoyar y fortalecer el talento humano de los comités de infecciones institucionales, continuar con la educación a familiares y pacientes sobre higiene de manos, recomendaciones de autocuidado y uso correcto de medicamentos antimicrobianos.

Con el lema “Prevengamos juntos la resistencia a los antimicrobianos”, se hace un llamado a la ciudadanía para evitar factores que generen resistencia a los antimicrobianos:



• Mal uso y uso excesivo de antimicrobianos en personas, animales y plantas (por ejemplo, aquellas personas que usan antibióticos cuando tienen resfriados o cuando no lo ha formulado un médico).



• Manipulación inadecuada de alimentos.



• En el caso de los centros médicos, medidas deficientes de control de enfermedades e

infecciones.

Según la entidad, la ciudadanía puede ayudar a prevenir y controlar este riesgo tomando medicamentos antimicrobianos que únicamente sean formulados por profesionales de la salud (médico o especialista), seguir siempre las instrucciones de uso, no usar medicamentos que le hayan sobrado para otras enfermedades o para el uso de amigos, familiares o mascotas.



No se deben usar antibióticos para tratar enfermedades virales como la influenza, el resfriado común o el Covid-19, si no existen sobreinfecciones bacterianas y fórmula médica.

Recuerde implementar medidas de prevención de infecciones como:



• Lavado frecuente de manos.

• Preparar alimentos en condiciones higiénicas.

• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

• Adoptar medidas de protección en las relaciones sexuales.

• Mantener esquemas de vacunación al día en toda la familia.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

