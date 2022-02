Si no cambian las condiciones ambientales en los próximos días, Bogotá puede estar ad portas de una emergencia por culpa de la contaminación del aire.



Si bien la ciudad está terminando su cuarta semana con pico y placa extendido (de 6 a. m a. 9 p. m.), lo que saca de circulación a un poco menos de un millón de vehículos particulares cada día (estos contaminan menos que los camiones y los buses), y se esperaría que las emisiones se reduzcan, en la última semana eso no se ha notado.

Lo que está causando la mayor contaminación en este momento en el aire bogotano son los incendios forestales, sobre todo los que se presentan en la región de la Orinoquia, principalmente en la altillanura, y en Venezuela (ver mapa de Suramérica).



Según los reportes de la agencia espacial estadounidense Nasa, que recibe la Secretaría Distrital de Ambiente, hay alrededor de 1.865 puntos calientes activos en el norte de Suramérica, pero puntualmente en los llanos colombovenezolanos.

Estos incendios son producto de las quemas que acostumbran a hacer campesinos y agricultores para preparar la tierra para luego sembrar, una práctica que vienen cuestionando las autoridades ambientales del país. Lo grave del tema es que ese humo y el material particulado que generan las quemas terminan siendo arrastrados por los vientos al centro del país.



Claro que también se presentan incendios forestales en la mayoría de regiones del territorio nacional, como la Amazonia, la Costa Atlántica, los Santanderes, los valles del Magdalena y del Cauca y, por supuesto, en Cundinamarca, que ya contabiliza 22 emergencias este año, y Bogotá, con 11.



De acuerdo con Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente de Bogotá, las alertas se empezaron a activar desde el pasado fin de semana, cuando las estaciones de medición de emisiones en la ciudad comenzaron a registrar mayores niveles de material particulado.

Esto sucedió puntualmente el sábado y el domingo pasados en el suroccidente de la capital. Esos días los indicadores de las estaciones de Kennedy y Fontibón pasaron de color amarillo (contaminación moderada) a naranja (regular).



Sin embargo, el comportamiento se ha seguido repitiendo durante la semana y en las últimas 24 horas, según la Secretaría de Ambiente, estaban en la misma condición las estaciones de Kennedy y Fontibón y Móvil - Séptima, que mide las emisiones de los vehículos.



“Es posible, por lo que nos está llegando de las estaciones y lo que nos indican los satélites, que tengamos la peor temporada de incendios en el país en los últimos 10 o 15 años”, señaló la funcionaria, quien también dijo: “Tenemos más focos de calor y nos están llegando más humo y material particulado, producto de la quema de materia orgánica por los incendios forestales”. Pero también mayores volúmenes de carbón negro, un contaminante que no solo es producido por los vehículos sino por las quemas.

No obstante, de continuar esta situación y no presentarse un “cambio drástico” en las condiciones meteorológicas actuales, la ciudad puede verse abocada o cerca a una emergencia ambiental. La entidad considera que es probable que la situación sea más crítica este fin de semana.



Los cambios que podrían generar unas mejores condiciones serían que se presenten lluvias y que se atenúe la inversión térmica (los días comienzan fríos y rápidamente pasan soleados y calurosos). Estos fenómenos impiden que el material particulado que se encuentra suspendido en el aire se disipe por acción de los vientos.



Sin embargo, de acuerdo con la experiencia de febrero y marzo de 2020, cuando la ciudad vivió la última emergencia ambiental por contaminación del aire, esos cambios son pocos probables. En ese momento se establecieron restricciones para vehículos y fábricas.

Imagen de satélite de la Nasa. Foto: Archivo particular

“No estamos en condiciones aún para decretar una alerta, pero estamos viendo en nuestras estaciones, particularmente en el occidente de la ciudad, que empieza a subir el material particulado que hay suspendido en el aire”, señaló la secretaria, quien, no obstante, no descarta que se pueda estar cerca de una emergencia.



La alerta se declara cuando varias estaciones de medición completan 24 horas en nivel naranja y busca evitar afectaciones en la salud de las personas. La mayor contaminación del aire puede afectar, en especial, a quienes sufren enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Pero también a quienes acostumbran a salir temprano en la mañana a realizar actividad física. En esas horas es cuando el material particulado está muy cerca de la superficie.



“Lo que nos dicen nuestros modelos es que si no cambian drásticamente las condiciones meteorológicas en la ciudad, el 5 y el 6 (de febrero) podemos tener alguna alerta”, agrega. Pero esto no necesariamente significaría mayores restricciones para los vehículos, que, de hecho, ya tienen 15 horas de pico y placa de lunes a viernes.



“Tenemos que sentarnos con (secretarías de) Salud y Movilidad a ver cuáles podrían ser las intervenciones que nos permitan estar en alerta sin necesariamente tener restricciones adicionales”.



Y si bien algunas medidas en la ciudad pueden contribuir a mejorar las condiciones, no es mucho lo que estas realmente lograrían, mientras persistan los incendios forestales. En 2020, por ejemplo, a pesar de la emergencia sanitaria por el covid 19, que implicó el establecimiento de cuarentenas, la contaminación del aire se mantuvo durante al menos dos semanas.

