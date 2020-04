Alerta: deslizamiento en relleno sanitario Doña Juana

Un deslizamiento en el relleno sanitario Doña Juana, al sur de Bogotá, ocurrido en la noche de este martes, prendió las alarmas en la ciudad.



Una comisión de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y de organismos de socorro se dirigió a la zona a corroborar la magnitud del alud.



El deslizamiento fue confirmado por la alcaldesa Claudia López en su cuenta de twitter: "Ya @Uaesp y demás organismos de socorro del Distrito están en el lugar del relleno Doña Juana Verificando exactamente lo que ocurrió y las medidas a tomar para garantizar en primer lugar la vida de los hogares vecinos al relleno".

Ya @UAESP y demás organismos de socorro del distrito están en el lugar del relleno Doña Juana verificando exactamente lo que ocurrió y las medidas a tomar para garantizar en primer lugar la vida de los hogares vecinos al relleno.

La Uaesp, por su parte informó que "un equipo hace presencia en el relleno sanitario Doña Juana para verificar la magnitud de un deslizamiento que se presentó. La @Anla ya conoce de la situación y se desplazará a primera hora de este miércoles al relleno".



Sobre este hecho, el concejal Manuel Sarmiento recordó que este lunes había denunciado incumplimientos de los operador privado de Doña Juana y anexa un video en el que se muestran grietas en la celda donde disponen los residuos sólidos.



Las comunidades de la zona contigua al relleno reportaron fuertes olores, que podría originarse en la emergencia que se vive desde la noche de este martes.

Al relleno sanitario de la ciudad llegan un promedio de 6.500 toneladas de basura al día. Sin embargo, duran te la cuarentena el volumen de residuos había bajado, según la misma entidad.



La directora de la Uaesp, Luz Amanda Camacho, había advertido hace cerca de un mes en el Concejo de la ciudad que el operador no tenía la capacidad para manejar el relleno.



De hecho, en una entrevista con este diario señaló que no había cumplido con la entrega de la celda definitiva y que la planta de tratamiento de lixiviados no estaba tratando con todos los parámetros.​



El nuevo hecho, hace recordar que en 1997 la ciudad vivió una emergencia por un deslizamiento en el relleno Doña Juana.



​Redacción Bogotá