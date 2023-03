Bogotá acaba de salir de una emergencia por contaminación. Pero la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, en entrevista con EL TIEMPO, afirma que las emisiones de material particulado en la ciudad bajaron 26 por ciento y hoy respiramos un mejor aire que en 2018.



"Somos una ciudad que está en medio de su transición energética y tenemos muchos temas por abordar. Pero la calidad del aire ha mejorado mucho, lo que pasa es que nos queda un largo camino por recorrer", dice la funcionaria.



El viernes se levantó la alerta por calidad del aire en Bogotá. ¿Qué permitió superar la emergencia?

Carolina Urrutia Secretaria de Ambiente Foto: Comunicaciones Claudia López

Es difícil aislar todos los factores, pero, en primer lugar, está un cambio en la dirección y la fuerza de los vientos. La semana anterior se presentó un fenómeno de estabilidad atmosférica.



Teníamos vientos del oriente, que cargan el material particulado de los incendios, que al llegar a Bogotá se encontraban con la operación normal de la ciudad, que emite todos los días 20 toneladas de material particulado. Y teníamos vientos que venían del occidente, con una fuerza similar. Ese choque hacía que el material particulado se quedara sobre la ciudad.



Eso fue lo que sucedió entre el jueves, antes de declarar la alerta, y el miércoles pasado. Cuando se debilitaron los vientos de occidente y tomaron más fuerza los de oriente, y hubo lluvias en los llanos orientales y en el pie de monte amazónico, que ayudaron a apagar alguna parte de los incendios y a bajar bastante el material particulado que estaban emitiendo, cambiaron las condiciones.

Pero en Bogotá también hubo lluvias…



Pero no las suficientes. Para que tengan un impacto sobre la calidad del aire y baje ese material particulado, tienen que ser fuertes y prolongadas. Cuando tuvimos el pico del jueves, antes de la alerta, se estaban emitiendo alrededor de 3.000 toneladas de material particulado. No todas llegaban a Bogotá, pero fue una concentración muy alta de incendios que, con el viento moviéndose en una sola dirección, afecta mucho a Bogotá.



Hay una discusión, unos dicen que los incendios no son la causa y otros que sí.



La operación de la ciudad es la base, pero en los últimos picos, particularmente en el primer trimestre de este año y el año pasado, que nos han obligado a declarar la alerta ambiental, han tenido una enorme influencia de los incendios regionales. No nos lo estamos inventando.



No podemos negar que Bogotá es una ciudad muy activa que contamina todos los días y eso se siente. Somos una ciudad que está en medio de su transición energética y tenemos muchos temas por abordar. Pero la calidad del aire ha mejorado mucho, lo que pasa es que nos queda un largo camino por recorrer.



¿Cuáles son las fuentes de contaminación en Bogotá?

La escala es: resuspendibles, que es polvo muy fino generado por el mal estado de las vías, el desgaste de las llantas, la falta de coberturas verdes y el polvo que van levantando los vehículos; fuentes móviles en carretera; fuentes móviles fuera de carretera, industriales, comerciales e incendios forestales.



Entre 2018 y 2020, el total de las emisiones de material particulado PM 2,5 se redujo en 26 %. Antes pesaba más el material resuspendible (ver gráfico), que bajó de 72 a 67 %. Las fuentes móviles, o sea de los vehículos, crecieron de 18 a 23 %; las fuentes móviles fuera de carretera aumentaron del 5 al 6 % y las fuentes fijas industriales bajaron de 5 a 2 %. Tanto los incendios forestales como las fuentes fijas comerciales se mantuvieron igual, con un 1 % cada uno.

Si hay más buses eléctricos, ¿por qué parece estar empeorando la calidad del aire?



Hemos mejorado con 1.485 buses eléctricos del SITP, pero la percepción es que ha empeorado. ¿Estamos respirando mejor en términos generales? Sí, 100 %. La contaminación entre 2018 y 2022 se redujo. Tenemos la sensación de que ha empeorado el aire, pero es porque somos muy estrictos en declarar alerta cuando la norma nos lo dice, porque es clave para la salud. Hemos declarado alerta en los primeros trimestres de 2020, 2022 y 2023, porque se cumplen las condiciones establecidas por norma, pero el aire en general está mejor.

Muchos de estos buses eléctricos serán conducidos por mujeres. Foto: Mauricio Moreno

¿Por qué creció la emisión de fuentes móviles?



El transporte de carga subió de 39 a 42 por ciento, o sea, tenemos más vehículos de carga contaminando más. Hay más automóviles, pero contaminan un poco menos, porque tenemos mejores tecnologías; sí tenemos un poco más de contaminación de camperos y camionetas, porque ha crecido ese parque automotor.

¿Porque son de diésel?

Eso es parte del problema. Y los taxis crecieron en su porcentaje de 1 a 4 %. No tengo claro si hay más taxis o el mismo número, pero contaminan más.

Los vehículos de carga están contaminando más, ¿cuál es la causa?



Las secretarías de Movilidad y Ambiente tenemos un programa de autorregulación, en el que el transporte de carga se acerca para gestionar sus restricciones y tener ayuda desde la ecoconducción y asistencia técnica, en términos de cambio de tecnología. Lo que hicimos, en primer lugar, fue crear el Fondo de Transición de Carga, que tiene ahora 8.000 millones de pesos para asistir a los transportadores para que tengan acceso al sector financiero para cambiar sus camiones.



¿Cuál es el problema? Colombia es el país con la segunda flota de carga más vieja, después de Haití. Esto es porque nunca ha habido programas efectivos ni de chatarrización ni de transición a nuevos vehículos, y hemos sido un poco laxos, particularmente con la seguridad social. Los propietarios nunca se afiliaron entre ellos, no hay muchas empresas grandes, hay muchos hombres-camión y no tienen cómo pensionarse, y no se sabe quiénes son más viejos: ellos o sus camiones.

¿Qué hacen contra los carros chimenea?



Todos los días hacemos operativos con la patrulla cazachimeneas e inmovilizamos vehículos. En esta administración se han realizado 46.000 revisiones a vehículos automotores. De esos, 23.000 pasaron la prueba y 21.000 fueron rechazados por incumplir la normatividad. Pero más allá de solo apretarlos, hay que ayudarlos a hacer la transición, porque si no, nunca va a funcionar.

¿Qué pasa con la revisión técnico-mecánica?



Los centros de diagnóstico automotor dependen del Ministerio de Transporte y nosotros solo verificamos que los equipos funcionen. Comparto su lectura de que no están cumpliendo con su objetivo de fondo.

En Bogotá se movilizan 620.000 motos al día. Foto: Mauricio Moreno

La alcaldesa dijo que las motos contaminan más que los carros, ¿qué controles se les hace?



Una moto contamina más que un carro y solo tiene la posibilidad de transportar a una persona o máximo dos si no tuviéramos la restricción de parrilleros, mientras que en cada carro pueden caber 5, 6 u 8 personas. La totalidad de los carros, que son más de 2 millones, contaminan más que la totalidad de las motos, pero estas ponen el 7 % de las emisiones, y todo el SITP, zonal, troncal y provisional, el 7,48 %.



Si se compara con el número de pasajeros, el SITP en su conjunto mueve entre 3,5 y 3,8 millones de personas al día, y las motos, alrededor de 620.000. Las motos son, probablemente, el sector menos controlado, es muy difícil. En todo caso nos reunimos y vimos una actitud constructiva.

Y las industrias…



Hemos hecho 2.983 visitas técnicas a fuentes fijas y casi todas cumplen. Solo hemos puesto 25 medidas preventivas de suspensión de actividades porque en flagrancia encontramos que no cumplían la norma y hemos puesto 540 medidas preventivas de amonestación, es decir, avisándoles que aunque no sea tan grave el incumplimiento, tienen que cambiar la forma en que están operando. Las fuentes fijas han ido bajando su aporte total a la contaminación del aire, sobre todo porque han hecho el cambio de carbón a gas natural.

¿Hay resultados del Plan de Descontaminación?

En 2020 modernizamos el concepto del Plan Decenal de Descontaminación del Aire y pasamos a uno que se llama Plan Aire, que es de gestión integral. No son solo las acciones de descontaminación, la norma, aquí todos ponemos. El plan tiene estrategias que van a funcionar durante los próximos 10 años, que van a cambiar las condiciones estructurales del aire y estas parten, inicialmente, del ordenamiento. Lo que hicimos en el POT Bogotá Reverdece es proponer una ciudad que tiene tres puntos básicos para ayudarle a la calidad del aire.



El primero, la proximidad. Al tener acceso a todos los servicios que un ciudadano necesita a menos de 30 minutos, tiene que moverse menos y bajan las exigencias en movilidad. El segundo, las inversiones grandes que se están haciendo y tienen a la ciudad en obra.



La tercera, el reverdecimiento, es decir, respetar las zonas verdes, sembrar más árboles, pero sobre todo, tener una mejor calidad en coberturas vegetales y eso lo estamos aterrizando en dos estrategias: uno, el plan integral de calidad del aire en el suroccidente.



Allí están las localidades con la peor calidad del aire. La Secretaría de Ambiente está invirtiendo plata en mejoramiento de vías, estamos poniéndoles recursos a las alcaldías locales para que arreglen las vías, no solo las más congestionadas e importantes, sino las que más están enfermando a la gente.

También están las Zumas, las Zonas por un mejor aire. Hemos hecho un mapeo de las zonas con los mayores retos y de qué tan vulnerable es la población. Son 13 y vamos a declarar en estos meses la primera en Bosa, en la que tomaremos estrategias intersectoriales.



Esas Zumas podrían tener en unos años restricciones, como lo hacen ciudades europeas con zonas de bajas emisiones o cero emisiones, pero lo más importante es que todas las entidades del Distrito pongan de su parte para mejorar el aire en esas zonas antes de tomar cualquier decisión potencialmente restrictiva, antes tenemos que mejorar todo lo demás.

Las fuentes de emisión en Bogotá. Foto: Secretaría de Ambiente

