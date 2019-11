'Estamos cansados de que nos roben': Alejandro Riaño

El comediante colombiano, Alejandro Riaño, estuvo en la marcha de este jueves, en Bogotá, e invitó a salir a la calle sin miedo. Con una camiseta blanca y una frase que dice: "De esto te hablamos, viejo", dio su mensaje.

"Salgan a marchar, sin miedo. Nos han metido mucho miedo durante muchos años. Ya hay un despertar en Latinoamérica. Estamos cansados de que nos roben nuestros paramos, el agua, que no haya educación. Todo para unos pocos. Vengan y marchen. No más muertes. Que viva Colombia", agregó Riaño.



La camiseta de Riaño hace alusión a un video que un periodista del diario El Heraldo, de Barranquilla, publicó el 7 de noviembre. En él le preguntó al presidente Iván Duque qué opinaba de la muerte de ocho menores de edad en un bombardeo del Ejército. La respuesta del mandatario fue: "De qué me hablas, viejo".

Alejandro Riaño Alejandro Riaño invitó a los colombianos a marchar sin miedo.

Otra de las artistas que alzó su voz en pro de la marcha de este 21 de noviembre fue la actriz Carolina Ramírez, quien se encuentra en otro país e invitó a los colombianos a estar pendientes de las redes sociales y a marchar sin violencia.



"Es un día muy importante para nosotros los colombianos. No queremos que nos quiten el derecho a la protesta pacífica".

Señores Carolina @caroramirezquin nos pide por favor; hoy más que nunca estemos pendiente lo qué pasa HOY en Colombia.Salgan a marchar por favor! #colombiaestamoscontigo #paronacional #paro21denoviembre #marcha21denoviembre#colombiamarchaporlavida #Marchaenpaz #marchacolombia pic.twitter.com/9PWaciawyY — Fan Club de Carolina Ramirez (@FCdeCaroRamirez) November 21, 2019

Horas antes, la propia Ramírez grabó un video en compañía del actor Julián Román, quien afirmó: "No vamos a permitir que la Fuerza Pública ni que personas ajenas a estas marchas vandalicen y dañen lo que queremos hacer".

#YoParoEl21NSinMiedo En este video @JulianRoman y Carolina Ramirez nos invita a apoyar y participar en el #ParoNacional21Nov vamos a expresar pacíficamente nuestras inconformidades con el Gobierno de @IvanDuque #MaratondeVideosParo pic.twitter.com/gf0RisoNcz — Carlos Agudelo (@carlosjagudelo) November 20, 2019

La banda Aterciopelados también invitó a marchar haciendo alusión a canciones suyas que hablan de la justicia y de la violencia. "La realidad sigue tan parecida, tan injusta, tan terrible", sostuvo Andrea Echeverry, su líder.

Varios colectivos avanzan hacia la Plaza de Bolívar, de Bogotá, en medio de expresiones artísticas y versos de canciones.



Según el secretario de seguridad de la ciudad, Jairo García, se registran afectaciones en el sistema de TransMilenio. También se presentaron fuertes enfrentamientos entre el Esmad y la Policía en la calle 26, en Bogotá; el resto de la jornada ha transcurrido en calma.

