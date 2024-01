'Él ha estado siguiéndome': Periodista de Caracol denuncia acoso por parte de exmilitar

La periodista y presentadora de Noticias Caracol, Alejandra Murgas, denunció públicamente que lleva cinco meses siendo acosada por un hombre que al parecer es exmilitar, y la ha obligado a cambiar su rutina para evitar que la siga.



La mujer comentó en la edición del mediodía de este domingo que desde agosto de 2023 el hombre le envía cartas, chocolates, regalos, flores y peluches hasta el canal. Sin embargo, esto no fue lo único, pues luego empezó a frecuentar las instalaciones durante día, noche y hasta la madrugada.

El personal de seguridad de Caracol ha impedido que durante este tiempo el sujeto ingrese, pese a que ha llegado a mentir diciendo que ella le había pedido que la recogiera.



El hombre, que se identifica como Alfredo Navas en los escritos, acude todos los días al trabajo de Alejandra Murgas, quedando registrado en las cámaras de seguridad.



Ha sido visto con flores, tomando café a altas horas de la noche, hablando por celular y hasta durmiendo en inmediaciones del canal.



Grabación de las cámaras. Foto: Particular.

"Ya yo no puedo salir por la puerta normal, ya yo no tengo tranquilidad a la hora de llegar al canal", menciona la presentadora.



Incluso, en una ocasión en la que tuvo que viajar a hacer un cubrimiento deportivo en Barranquilla, el sujeto llegó hasta uno de los puntos de transmisión en los que ella estaba.



Ante este panorama, Alejandra decidió acudir y poner la situación en conocimiento de las autoridades competentes, sin embargo, no habían pasado ni 24 horas de haber interpuesto la denuncia por acoso ante la Fiscalía, para que la entidad la archivara.



Una segunda denuncia por constreñimiento tampoco tuvo avances, debido a que el fiscal no se presentó a la audiencia.



"No he visto por parte de las autoridades un respaldo", dice la comunicadora.

El hombre sería un exmilitar

Alfredo Navas sería un exmilitar que estuvo ejerciendo en el ejército durante 20 años, según le comentaron las autoridades a la presentadora.



"Tiene registros de estar aparentemente casado y con dos hijos y tiene otra denuncia por acoso sexual en 2022", explicaron en la emisión del noticiero de este 7 de enero.

Alejandra Murgas, periodista y presentadora de #NoticiasCaracol, ha sido acosada durante 5 meses por un hombre que sería un exmilitar y quien se para a las afueras de las instalaciones de Caracol Televisión. “Decía que yo le había pedido que viniera a recogerme”.



Este sujeto ha… pic.twitter.com/MGFIKhfpuk — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 7, 2024

#NoEsHoraDeCallar



Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



Para el caso de Bogotá, puede llamar también a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137.

