Alejandra Azcárate, víctima de ladrones en el norte de Bogotá: 'Lamentable y asqueroso'

Un nuevo caso de inseguridad afecta a los famosos en Bogotá. Después de las experiencias de Juan Pablo Raba en los cerros orientales y el esposo de la presentadora Alejandra Giraldo en una reconocida panadería del norte de la ciudad, en las últimas horas se conoció un intento de robo a la popular actriz Alejandra Azcárate.

Según denunció la propia Azcárate en sus redes sociales, fue víctima de los ladrones en la misma zona en la que robaron al marido de la 'host' del Canal Caracol.



En el relato de lo sucedido, la angustia que sintió, su reacción y los efectos que le dejaron el ataque de los delincuentes.



(Puede leer: Revelan nueva modalidad de robo en el norte de Bogotá: 'Tengan mucho cuidado').

Alejandra Azcárate: 'Hay muchos hampones que han cogido esta nueva modalidad'

Conforme relató Azcárate, el intento de robo ocurrió este martes, 28 de noviembre, en la calle 81 con novena.



El hecho sucedió sobre las 8:30 a.m., cuando la actriz llegaba a un establecimiento de la zona para un desayuno de negocios. Según dijo, se parqueó frente al lugar y agarró su cartera para bajarse del auto. Sin embargo, en ese momento apareció un delincuente en escena.

"Al parecer, hay muchos hampones que han cogido esta nueva modalidad que al estar atentos, frente al hecho de que uno abra la puerta, pasan al lado con la moto y le jalonean a uno la cartera", denunció Azcarate en sus redes.



(Siga leyendo: Exmilitar expulsado en Facatativá: aparece con escalofriante audio y amenaza a vecinos).



Conforme contó, en el momento en que abrió la puerta sintió que una persona, que iba en motocicleta, jaló su bolso. En su reacción natural, de tomar la cartera, el motoladrón terminó estrellándose con el espejo retrovisor del vehículo de la actriz.



"Lo volvió una miseria (el espejo) y me quedé con mi pedazo", comentó, enseñando lo que quedó del soporte del espejo.



Un hombre que pasaba por la zona la auxilió y le ayudó a revisar que no hubiera otras afectaciones.



"Si se hubieran robado la cartera, vaya y venga. Es el punto que le pueden a uno, literal, arrancar un brazo, terminar uno reventado, desnucado", añadió.



"Ya es evidente que ni en esta ciudad ni en este país uno puede vivir con una mínima sensación de tranquilidad. A mí esto me parece lamentable y asqueroso. Lo mínimo que uno merece como ciudadano es un ambiente apacible y seguro", cerró Azcárate.

Tras el complicado impasse, la actriz logró recuperar la calma y asistir a un evento en un centro comercial cercano. No obstante, concluyó: "No hay derecho a que uno esté viviendo en estas condiciones en este país".

Más noticias