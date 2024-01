¿Qué significó Aldo Cadena para Capital Salud, la EPS del régimen subsidiado de Bogotá?

Durante el tiempo que el hoy presidente de la Nueva EPS, Aldo Cadena, estuvo al frente de la salud en Bogotá, la EPS distrital Capital Salud presentó millonarias pérdidas y serias irregularidades que la llevaron a ser intervenida varios años.



En entidad del régimen subsidiado ocurrieron anomalías en la vinculación de personal, autorizaciones de servicios y cuentas, sobre costos en medicamentos y anticipos sin documentación, entre otros. Fueron tales esas irregularidades que, finalmente, la entidad de salud distrital entró en una crisis que casi la llevan a la liquidación y, de paso, afectó a todos los hospitales de la red pública.



(Próximo presidente de Nueva EPS no dejó un buen recuerdo en gestión sanitaria de Bogotá)

En ese entonces, Cadena fue secretario de Salud y presidente de la junta directiva de Capital Salud, en representación del entonces mandatario distrital, y, posteriormente, siendo director del IDRD, lo designaron secretario ad hoc de Salud para asuntos relacionados con la EPS.



En dicha época, según un lado arbitral del 30 de noviembre de 2015 que le dio la razón a Salud Total, socio de Capital Salud, fue cuando la junta directiva de la EPS distrital y la Secretaría de Salud decidieron retirar “sin justa causa” y sin tener en cuenta al socio minoritario al gerente general y a los gerentes administrativos y financieros y nombrar a sus respectivos reemplazos.



El fallo señaló que Capital Salud “incumplió el contrato social al desconocer las reglas de gobernabilidad” establecidas en los estatutos y el acuerdo marco del 30 de junio de 2009 de la sociedad. Cabe recordar que el Distrito tenía el 51 por ciento de la participación de Capital Salud y Salud Total el 49 por ciento.



Capital Salud llegó a tener 1,2 millones de usuarios, tanto de Bogotá como de Villavicencio, y contrató con toda la red pública de la ciudad.

Facebook Twitter Linkedin

Capital Salud es una EPS distrital del régimen subsidiado. Foto: Archivo EL TIEMPO - Claudia rubio

En un debate de 2014 en el Concejo de Bogotá y que fue liderado por el entonces cabildante Armando Gutiérrez se denunció que esa EPS registraba pérdidas operacionales que superaban los 60.000 millones de pesos y que su patrimonio se había reducido sustancialmente. De un aporte inicial de 24.000 millones pasó a un saldo negativo de 96.000 millones.



Se advirtió también de “serias inconsistencias” entre las deudas registradas por Capital Salud y las reportadas por el Fondo Financiero Distrital al Ministerio de Salud, de 33.122 millones a 111.930 millones, y que en tres años (de 2012 a 2014) tuvo un aumento de la cartera de 624.000 millones a 875.000 millones.



"De mantenerse esta riesgosa tendencia, Bogotá Humana terminaría entregándole a la ciudad una cartera cercana a un billón de pesos, con la gravedad de que 400.000 millones corresponden a deudas que superan el año de vigencia, lo que hace prácticamente imposible su recaudo", afirmó en ese momento Gutiérrez.



De hecho, en 2016, en un corte de cuentas que hizo la alcaldía de Enrique Peñalosa a la EPS distrital se revela que esta ya tenía pasivos por 579.000 millones de pesos. Y, según una fuente, esas deudas habían estado en el pasado en alrededor de 40.000 millones.

Facebook Twitter Linkedin

La EPS Capital Salud les presta servicios a personas del régimen subsidiado Foto: @hectorfabiozamora

La situación de Capital Salud llegó a tal punto que la Superintendencia Nacional de Salud la intervino, en 2015. El argumento fue el deterioro de los indicadores financieros y de prestación de servicios, en especial el aumento de quejas y de tutelas de los usuarios.



La EPS estuvo bajo vigilancia especial durante siete años. En ese momento se llegó a pensar en su liquidación y así lo propuso el socio minoritario Salud Total.



La recuperación de Capital Salud fue iniciada en la alcaldía Peñalosa, la cual destinó recursos por cerca de 450.000 millones para sanear las acreencias con los hospitales públicos. Solo hasta agosto de 2022, ya en la alcaldía de Claudia López, se levantó la medida de la Supersalud.



De acuerdo con una fuente que conoció el proceso, la mayoría de esa deuda era, paradójicamente, con la red pública distrital. Ascendía –estima- a unos 480.000 millones de pesos.

De mantenerse esta riesgosa tendencia, Bogotá Humana terminaría entregándole a la ciudad una cartera cercana a un billón de pesos FACEBOOK

TWITTER

En la época de Cadena, la EPS incrementó su nómina, agregó la fuente, en cerca de 800 personas. “Bajo el argumento de que había que mejorar la atención y reducir las filas se disparó la contratación de personal”.



De hecho, una auditoría forense realizada por la firma internacional KPMG entre octubre de 2014 y mayo de 2016, señaló que hubo un “incremento injustificado” de analistas, profesionales y médicos, frente al número de afiliados y autorizaciones médicas presentadas. Los analistas, por ejemplo, pasaron de 182 a 262, casi el doble de personas.



Sin embargo, eso no implicó, de acuerdo con la auditoría, una mejoría en el servicio o un incremento en la atención de usuarios o demanda de servicios.



También, indica el mismo informe de KPMG, que se realizaron autorizaciones de servicios a usuarios sin derecho o con doble afiliación. La firma estimó que del total de 10’821.531 autorizaciones emitidas en el periodo de la auditoría, entre 38.683 y 843.235 fueron irregulares.



La exhaustiva auditoría también advirtió sobre un presunto riesgo por la facultad de autorización masiva de cuentas que tenían los prestadores de servicios de la EPS, sobre todo por la falta de control de los proveedores.



Así, indica el informe, se identificaron 237.380 autorizaciones por valor de 73.986’509.775 pesos, que fueron aprobadas y liberadas por los mismos prestadores.



El documento, que conoce EL TIEMPO, también revela que un muestra de 574 anticipos, 554 no contaban con los documentos de soporte. Esto representó una suma superior a los 363.715 millones de pesos.



Por cosas como estas, hay exfuncionarios del Distrito y exconcejales que lamentan el nombramiento de Aldo Cadena en la Nueva EPS y dicen que "es un paso atrás", porque no reconocen su trayectoria técnica.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá



JULIÁN SANDOVAL

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

Más noticias de Bogotá