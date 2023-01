Hace 10 días que la alcantarilla se tapo y se creó un socabón, donde parece, que el agua bajara como si fuera una quebrada la cual ha estado afectando a los residentes.

Las autoridades les han dicho que son 96 horas pero los ciudadanos dicen que ya llevan 10 días en ese proceso.



Sandra, residente del sector desde hace varios años le pide a las autoridades distritales que por favor le ayuden a su comunidad. "Todos los días los vecinos y yo llamamos al acueducto y nos dan un número de radicado diferente". señala Sandra al noctambulo de City Tv.



"Dicen que van a venir pero llevamos 10 días esperando a que vengan a poder solucionar este problema" agregó.



Sandra es dueña de una tienda la cual no ha podido atender debido a este problema que tiene en la comunidad. Esto le ha generado perdidas económicas pues los vecinos son testigos de esto además de que sin poder abrir le siguen cobrando el arriendo de el local.



Otro vecino tuvo que colocar diferentes elementos para poder evitar que el agua que baja por las calles se le entre a su hogar, sin embargo, ha sido inevitable pues ya se le han dañado algunos enseres.

"Cuando ha llovido y la alcantarilla se rebosa el agua y se sale a la calle y obviamente se nos hace un riachuelo, por eso hemos tenido que colocar cosas para que no se entre el agua a la casa" mencionó.



En la comunidad habitan varios niños menores de edad y adultos mayores los cuales han presentado problemas debido a la proliferación de mosquitos y roedores. "Ya los niños y una señora mayor de edad se ha tornado enferma por el olor tan horrible que pasa por acá"



Usan medidas de protección como el tapabocas por los fuertes olores, además de que ya no han podido comer tranquilos por el mismo aroma que brota de la alcantarilla. "Si no hay quien le de la mano a uno, se queda sin el pan de desayuno" agregó una residente del sector mayor de edad.



REDACCIÓN BOGOTÁ con información del noctambulo de city.