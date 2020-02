Alcaldía tomará medidas para evitar errores en protocolo de protestas

La alcaldesa Claudia López reconoció fallas en la aplicación del protocolo de la protesta social en Bogotá. Puntualmente se refirió a dos manifestaciones registradas la semana pasada en la ciudad.



Los hechos ocurrieron el jueves por la tarde, durante los disturbios en inmediaciones de la Universidad Pedagógica, en el norte de Bogotá, y en la noche del viernes, en el céntrico parque Nacional. Estas situaciones se presentan casi un mes después de haberse estrenado el protocolo en medio de reacciones a favor y en contra.

El protocolo de la protesta social privilegia el diálogo y la conciliación. En esta fase actúa la misma Administración a través de los gestores de convivencia. Pero si eso no funciona, puede ingresar la fuerza disponible, que son policías con escudo y bolillo. Y si los hechos se desbordan hacia el vandalismo y la violencia, el turno ya es para el Esmad, como última instancia.



Esto fue lo que, en opinión de la alcaldesa, no ocurrió en la calle 72 con carrera 11, frente a la Pedagógica. Al parecer, aunque en el Esmad y la fuerza disponible estuvieron en la zona, no se actuó frente al vandalismo.

En esos incidentes, encapuchados se enfrentaron a la fuerza pública y atacaron una sede bancaria. Los disturbios se prolongaron durante varias horas y afectaron el tránsito vehicular de ese sector de la capital.

“En la Pedagógica, por defecto, la fuerza disponible, a pesar de tener autorización y estar presente, observó en vez de intervenir para impedir la destrucción vandálica de un banco”, señaló la mandataria en un tuit.



En la movilización del parque Nacional estaban 40 mujeres que protestaban de manera pacífica por dos feminicidios en Bucaramanga y el abuso en Bogotá de un policía a una joven, en un carro de la institución. Sin embargo, fueron dispersadas por el Esmad con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos.

Estos hechos llevaron el fin de semana a la alcaldesa Claudia López a reconocer que se habían cometido “dos errores seguidos e inaceptables”. Y tras presentar excusas, dijo que “estos errores prueban que tenemos mucho por mejorar”.



De hecho, el próximo martes en la mañana, el tema será analizado por el comité civil de convivencia distrital, instancia en la cual, según el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, también se tomarán “nuevas medidas”, no solo evitar que se vuelvan a presentar fallas en la aplicación del protocolo sino también “enmendar” esas situaciones.

La alcaldesa aseguró que si los hechos se desbordan hacia el vandalismo y la violencia, el turno ya es para el Esmad, como última instancia. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Si bien en el centro del problema están la fuerza disponible de la Policía y el escuadrón móvil antidisturbios, Gómez, quien es el encargado del manejo de las protestas sociales en la ciudad, aclaró que “es la autoridad civil” la que decide qué hacer en cada momento durante una marcha en la ciudad.



El comité de convivencia lo integra el Secretario de Gobierno, quien además lo preside, y el comandante de la Policía de Bogotá, el general Óscar Gómez Heredia. A esa reunión será invitada la secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez.



En la noche del domingo, la Policía Metropolitana de Bogotá no se había pronunciado frente a los hechos ocurridos en la Universidad Pedagógica y en el Parque Nacional y que generaron los mensajes de la mandataria en redes sociales.

Destruyeron monumento en memoria de Dilan Cruz

El monumento que había sido levantado en memoria de Dilan Cruz, el joven que murió el pasado 23 de noviembre, durante las jornadas del paro nacional, amaneció destruido ayer.



La denuncia la hizo Denis Cruz, hermana de Dilan, en un tuit que acompañó con dos fotografías en las cuales aparecen rotas las macetas que estaban junto a una placa.

En su mensaje, la joven le pidió a la alcaldesa Claudia López y al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR) “que se garantice que este sea un espacio de memoria”.



La mandataria respondió que hoy (lunes) se hará la restauración del lugar.

Por su parte, el director del CMPR, José Antequera, anunció que se reunirá con la familia para proyectar alternativas conjuntas que eviten el vandalismo en el lugar. El sitio donde se levantó la placa en homenaje a Dilan se ha vuelto un lugar donde otros jóvenes se reúnen para orar por él y rechazar la utilización de armas para dispersar las manifestaciones en Bogotá, como ocurrió ese 23 de noviembre.

