Alcaldía evalúa la situación de Corabastos a raíz de brote de covid

Tras la confirmación de siete casos de personas contagiadas con covid-19 en Corabastos, las autoridades distritales recomiendan que quienes no tienen que ir a la central de abastos que no vayan.

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, quien en la mañana de este jueves confirmó un brote del virus en dos locales de la bodega 13, le dijo a EL TIEMPO.COM que es probable que haya más contagiados.



"Es muy probable que haya más contagiados. Estamos ya haciendo el cerco epidemiologico para determinar aislamientos preventivos", dijo el funcionario.



Y agregó: "La recomendación del Distrito es que las personas que no trabajan en Corabastos y que no hacen compras mayoristas se abstengan de ir".



Gómez dijo que se va a hacer primero un cambio de los horarios de abastecimiento, con el fin de reducir las aglomeraciones. "Esto permitirá no tener horas valle hasta las 8 de la noche y horas pico después de las 8 de la noche hasta las 3 de la madrugada, y que la tarde se va a usar para el cargue y descargue".



También, dijo, que la plaza será cerrada una vez por semana para garantizar

la limpieza y desinfección integral.



Ese proceso masivo de desinfección será "los sábados, entre 4 de la tarde y 5 de la tarde. En ese horario no habrá servicio de venta de alimentos porque "todos los establecimientos comerciales estarán en proceso de desinfección".



Además de ya se tomaron medidas de sanitaria y epidemiológicas que se van a tomar en la central.



El Secretario había señalado en la mañana a que la situación se presentó porque no se llevaron a cabo los protocolos de bioseguridad establecidos desde que comenzó la emergencia, y por esta razón se procedió con el sellamiento de los locales involucrados en la situación.



Por lo pronto, desde la una de tarde de este jueves se está realizando un operativo de limpieza y desinfección y se rastrea qué más personas pudieron tener contacto con el virus. También se hizo el sellamiento preventivo de dos locales comerciales.



El funcionario también dijo que cualquier comerciante que no haga caso de las medidas y recomendaciones decretadas por el Distrito en materia sanitaria se arriesga a un sellamiento.



Esta tarde , las directivas de la central de abastos se abstuvieron de pronunciarse, según la oficina de prensa.



Redacción Bogotá