Alcaldía no ha entregado 1 millón 700 mil mercados sino 50 mil: Galán

El presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó en Caracol Radio que no es cierto que la Alcaldía haya entregado 1 millón 700 mil mercados como ayuda a las personas que más lo necesitan, tal y como lo afirmó la alcaldesa Claudia López recientemente.

Galán dijo que el dato entregado por la alcaldesa corresponde a apoyos alimentarios, entre ellos refrigerios, pero que estos no son mercados. Añadió que el número real de entrega de alimentos ronda los 50.000.



"El reto es que lleguemos a más personas. Varios concejales han hecho recorridos entregando apoyos en Ciudad Bolívar, en Usme, y que no les ha llegado el apoyo, mucha gente lo necesita", dijo el concejal.



También le pidió al Distrito que sean cuidadosos a la hora de entregar las cifras "para que la gente no se genere falsas expectativas".



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET