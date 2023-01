La denuncia fue realizada por la concejal Diana Diago, del partido Centro Democrático, pues indicó que estas adquisiciones, en las que se pagaron al rededor de 46 millones de pesos, se presentaron "diferentes irregularidades en la transparencia y eficiencia del gasto público"



Las adquisiciones fueron seis televisores y dos hornos microondas con el fin de mejorar los implementos de la 'Casa del Zipa', el centro cultural que está ubicado en el centro de la ciudad. En la que, en diciembre del año pasado se hicieron diferentes actividades relacionadas a la cultura bogotana.

#AEstaHora estamos en la elaboración del mural en La Casa Zipa, junto al grupo de víctimas de la Localidad de La Candelaria. 🕊️#CandelariaMásCultural pic.twitter.com/tvGnUvqPjS — Alcaldía Local de La Candelaria (@Alcandelaria_) October 16, 2022

Sin embargo, los documentos de la compra, la Alcaldía Local compró televisores de 50 pulgadas, cada uno con un precio de 6,8 millones de pesos, mientras que el mismo, en almacenes diferentes se puede conseguir por un valor aproximado a los dos millones de pesos.



En el caso de los hornos, fueron adquiridos por 2,8 millones de pesos, y tiene un precio al rededor de 500 mil pesos, es decir tuvieron un sobre costo del 464%.



"Es inconcebible que se use la cultura y a los jóvenes para justificar compras que claramente son un derroche de recursos públicos, como si los habitantes de localidad de La Candelaria no tuvieran necesidades urgentes por atender, como la seguridad" señaló la concejal Diana Diago.



La cabildante frente a la situación, denunció ante la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía para que los hechos sean investigados. Y hasta el momento la Alcaldía de La Candelaría no se ha pronunciado sobre esta denuncia.



REDACCIÓN BOGOTÁ.