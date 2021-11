Nuevo decreto de la Alcaldía que extiende hora de rumba irá hasta 2022

La Alcaldía de Bogotá, a través del Decreto 477 autoriza que establecimientos que expendan bebidas embriagantes, como bares, discotecas, centros nocturnos y clubes, puedan tener un funcionamiento permanente hasta las 5:00 a.m. Cabe mencionar que el Decreto no solo aplicará para diciembre, seguirá vigente en 2022.



(Le puede interesar: Estos son los nuevos horarios de la rumba en Bogotá)

De acuerdo con el acto oficial expedido por la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, la medida adoptada modifica las normas para el funcionamiento de establecimientos que desarrollen alguna actividad económica que involucre el expendio o consumo de bebidas alcohólicas y/o embriagantes. La nueva sanción estableció que el horario de operación de estos lugares será desde las diez de la mañana (10 a. m.) y hasta las cinco de la mañana (5 a. m.) del día siguiente.



(También puede leer: Plan Navidad en Bogotá: rumba hasta las 5 y 6.500 policías en las calles)



Pese a que la medida aplica para todos los establecimiento que participen en este rubro de la economía de la ciudad, hay algunas excepciones que estipulan que: los establecimientos que estén ubicados a menos de 200 metros de centros educativos universitarios en las intermediaciones de la calle 1 y la calle 82 y entre la avenida circunvalar y la carrera 17, no podrán vender debidas alcohólicas en el horario comprendido entre las cinco de la mañana (5 a. m. y las tres de la tarde (3 p. m.) del mismo día, de lunes a sábado.



En el caso de los restaurantes, el horario de venta no será modificado y los diferentes licores solo podrán ser servidos como acompañamiento de la comida.



El Decreto entró en vigencia una vez publicado.