Alcalde Carlos Fernando Galán evalúa implementar pico y placa 'regional' dentro de Bogotá los sábados

En entrevista con CityTv el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que se está estudiando la posibilidad de implementar un esquema de pico y placa, como el regional, pero dentro de la ciudad y que aplicaría los sábados en zonas y horarios específicos.

En esa misma línea, el mandatario dijo que las decisiones se tomarán teniendo en cuenta los estudios y las mediciones que se han venido realizando frente al tema y que darán como resultado cuál es la mejor opción para la movilidad de la ciudad.

Además precisó que en el estudio que desde la administración distrital se solicitó también se contempló la posibilidad de volver al esquema anterior que imponía restricción en horas pico para algunos vehículos, mientras en las horas valle podían circular sin inconveniente. Explicó que regresar a esta medida no se podrá porque ahora la ciudad tiene menos kilómetros de vías debido a los diferentes frentes de obra que se realizan.

"Muchos nos han pedido poner pico y placa en el horario pico y no todo el día. Eso se evaluó en el estudio y es una modelación que hace la Secretaría de Movilidad porque creo que estas decisiones deben ser tomadas no con lo que uno cree que puede funcionar sino con criterio técnico y modelaciones", señaló Galán.

También señaló que los kilómetros de vías se seguirán reduciendo no solo este año sino durante los próximos porque los frentes de obra cada vez serán más y que no sería responsable imponer una medida menos restrictiva que la que hay ahora. "No se puede modificar la restricción en horario de semana como está ahora".

¿Le mejor opción?

Otro estudio solicitado por la Alcaldía de Bogotá, que aún no se ha definido, también puso sobre la mesa la posibilidad de hacer restricciones los días sábados en horarios definidos y que funcionaria como el pico y placa regional que aplica los puentes festivos en las carreteras de Cundinamarca y entradas de Bogotá.

Lo que se busca es evaluar si podría haber un horario de pico y placa los sábados de 7:00 de la mañana a 11:00 de la mañana para unos carros y otros de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

"Eso permitiría que todos los carros pudieran salir los fines de semana pero ajustándose a un horarios. Los horarios se turnarían todos los fines de semana, al que le tocó un sábado en la mañana al otro fin de semana le tocaría en la tarde".

Según el alcalde esta medida todavía está en estudio para evaluar si realmente tendría un impacto. "En Bogotá salen 43 % más vehículos sábado que un día entre semana lo que quiere decir que se multiplican de manera significativa por 1.5 el número de vehículos que tenemos en las calles".

En medio de la entrevista también dejó claro que por ahora no se ha contemplado hacer una restricción a los carros eléctricos o híbridos. Pero lo que sí detalló es que la ciudad debe dar una discusión en los años venideros sobre la forma en que funciona el sistema de restricciones al vehículo particular para que sea más eficiente justo.

"El pico y placa hoy tiene el pico y placa solidario que es una especie de cobro por congestión que es pagar para salir el día que se tiene restricción y eso hoy es general a toda la ciudad siendo que hay algunas zonas que tienen una mayor demanda que otras y eso hay que contemplarlo pero es una medida de mediano y largo plazo que vamos a estudiar", anotó el mandatario.

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO