La secretaría de Salud anunció que la llegada de la variante de covid-19 ómicron a la ciudad es inminente por lo que advirtió se deben tomar nuevas medidas de autocuidado y acelerar las jornadas de vacunación para que todas las personas mayores a 18 años puedan acceder a la tercera dosis de refuerzo.

El Alcalde (e) de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, dijo que pese a que se espera un nuevo pico de contagios no se tomarán medidas de confinamiento por ahora, pues la nueva variante aunque se contagia de forma más rápida no presenta evidencia suficiente que pruebe una mayor letalidad.



De acuerdo con la información entregada por las autoridades sanitarias de la ciudad, en los próximos meses Bogotá ampliará la red de servicios de salud domiciliarios para atender a 2.600 personas al día.



Gómez también expresó que aunque la ciudad cuenta con la capacidad necesaria para responder a la posible demanda de unidades de cuidado intensivo (UCI), la administración espera que no sean necesarias, pues el alto número de personas que cuentan con el esquema completo de vacunación, tendría un efecto de reducción en los síntomas de la enfermedad por lo que los contagiados solo necesitarían atención médica domiciliaria.

¿Cómo va la vacunación en la ciudad?

Según las estadísticas entregadas por la Secretaría de Salud, con corte al 22 de diciembre de este año, desde que empezó la vacunación en Bogotá se han aplicado 11.566.511 dosis de los biológicos disponibles.



De la cifra general, 5.534.397 inyecciones han corresponden a primera dosis; 4.837.355 segundas dosis y 677.016 son dosis de refuerzo. Por el momento, dicen las autoridades, en la ciudad hay 14.644 inyecciones de Sinovac reservadas para una tercera dosis.

Así es el plan masivo de vacunación de refuerzo

Todas las personas mayores de 18 años deben aplicarse su dosis de refuerzo de la siguiente manera:



- Mayores de 50: después de 4 meses de completar el esquema.

- De 18 a 49 años: después de 6 meses de completar el esquema.



Por otro lado, la Secretaría de Salud recordó cuáles son las combinaciones aprobadas para hacer entre los biológicos y poder obtener la tercera inyección de refuerzo. Así las cosas, esta es la ruta que usted debe seguir cuando acceda a la inmunización:



- Pfizer: refuerzo con AstraZeneca.

- Moderna: refuerzo con AstraZeneca.

- Sinovac: refuerzo con AstraZeneca o Sinovac.

- AstraZeneca: refuerzo con AstraZeneca.

- Janssen: refuerzo con AstraZeneca o Janssen.