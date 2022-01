El 2021 fue un año en el que hubo un repunte histórico en delitos como el homicidio, que sumó 1.127 casos y subió un 7,1 por ciento con respecto al dato del 2019. En el 2020 hubo 1.038 asesinatos, el cual no es comparable por la dinámica de la pandemia.



El aumento de los asesinatos el año pasado, con respecto a los del 2019, sería el crecimiento más grande de este delito en 10 años, desde el 2011, cuando la cifra ascendió a 24 por ciento. También es el primer incremento registrado desde los años 2014, cuando el indicador ascendió un 5,2 por ciento, y 2015, cuando subió un 0,7 por ciento.



El periodo más crítico del 2021 fue el primer semestre. En ese periodo la tasa de asesinatos subió 17,4 por ciento; luego, entre agosto y noviembre, el delito registró un 5 por ciento de aumento con respecto al dato del mismo periodo de 2019; sin embargo, al final del año hubo una recuperación notable: en diciembre se reportó un 31,8 por ciento menos de homicidios con respecto a los del mismo mes del 2019.



Ante estas cifras, la Alcaldía de Bogotá se comprometió con lograr que en el 2022 el indicador anual de homicidios baje en un 15 por ciento. Según la alcaldesa Claudia López, “tener más cámaras, más policías, más vigilancia, más disuasión, más empleo y menos pobreza mejorará la seguridad de Bogotá (...), por eso nos hemos puesto la meta de reducir el homicidio en 15 por ciento al finalizar 2022”.

Pero el homicidio no será el único reto que deben enfrentar las autoridades en la ciudad. Al menos otros tres delitos tuvieron un comportamiento negativo durante todo el año: es el caso de hurto de motocicletas, en el que hubo un incremento de 11,4 por ciento; del hurto de automotores, que se incrementó 2,4 por ciento frente a la cifra del 2019, y de los hurtos violentos, que se incrementaron en 12 por ciento.



De acuerdo con Ómar Oróstegui, director ejecutivo de Futuros Urbanos, aunque los resultados de diciembre de 2021 fueron positivos, “no se pueden analizar sin tener en cuenta el comportamiento del resto del año, cuando el consolidado de varios indicadores muestra resultados preocupantes en homicidios”. Según el experto, “es muy pronto para asegurar que las estrategias están teniendo resultado o no, eso solo se puede verificar si se logra tener una tendencia a la baja en los próximos meses”.

Las metas para el 2022

Una vez revelados los resultados de seguridad del año pasado, la Alcaldía anunció un paquete de medidas para mejorar los indicadores de siete de los delitos de alto impacto en la ciudad y estableció unas metas puntuales para la cartera de Seguridad.



Para empezar, se priorizó la reducción de 15 por ciento en materia de homicidios, 10 por ciento en el caso de hurto a personas; la categoría de lesiones personales deberá bajar 5 por ciento, y los delitos sexuales, a 7 por ciento.



Por otro lado, se espera que la violencia intrafamiliar y el hurto de automotores caigan 5 por ciento, mientras que el hurto de motocicletas debería mostrar una reducción de 8 por ciento.



No obstante, en la presentación de los resultados del 2021 no hubo una sola mención de dos delitos que también tuvieron alzas importantes ese año: el hurto de bicicletas y la extorsión. Por un lado, entre enero y noviembre, se registraron 8.806 casos de robo de bicicletas (17,9 por ciento más que en el 2019), y, por otro lado, en ese mismo periodo se detectaron 1.262 casos de extorsión (48,5 por ciento más que en el 2019).



La mandataria concentró su presentación en el homicidio y explicó que el Gobierno Nacional estableció una reducción de 10 por ciento de la tasa de homicidio nacional y que “en Bogotá la meta es 15 por ciento porque tenemos todas las condiciones para lograrlo”.



Para César Restrepo, analista en seguridad, “recuperar la ruta hacia una tasa de homicidios de un dígito requiere comprender la importancia de desmantelar las organizaciones criminales y debilitar su consolidación en el territorio (...), las cifras nos permiten saber dónde hay que dirigir los esfuerzos”.



Con relación a este punto, entre las metas propuestas por el Distrito para el 2022 se encuentra priorizado el desmantelamiento de 48 estructuras criminales, que se unirán a las 184 desarticuladas en los tres últimos años. El año pasado, las localidades en donde más hubo golpes a bandas criminales fueron: Kennedy (33 desarticuladas), Ciudad Bolívar (21), Bosa (16), Los Mártires (16) y Engativá (12).

Estrategia de seguridad

Entre los planes de acción revelados por la Administración Distrital para poder reducir los índices de criminalidad durante el 2022, se destacó la continuación del plan de intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el que se mantienen 1.500 policías adicionales patrullando las calles de la ciudad. De la misma manera se anunció un plan de intervención contra el hurto, que será focalizado en seis zonas de especial cuidado, como lo son Usaquén, Los Mártires, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme.



Para esto se seguirá con el esquema de patrullaje mixto entre la Policía Metropolitana y 360 uniformados de la Policía Militar, que fueron dispuestos por la Brigada 13 del Ejército y están distribuidos en igual número de puntos de la ciudad realizando labores de control y desarme. Así mismo, se espera que este año lleguen 1.000 nuevos policías a la capital.



No obstante, aunque este esquema ha entregado resultados desde su implementación en agosto de 2021 (ver recuadro), no es suficiente para los problemas de la capital, como lo mencionó Lucía Bastidas, concejal de Alianza Verde, quien afirmó que “a la Administración le hace falta caminar por la ciudad y ver que el Plan de Intervención no está funcionado como creen. Hace falta implementar lo propuesto por el Ministerio de Defensa para mejorar la situación”.

Plan de intervención

El plan de intervención de la Policía de Bogotá, que empezó a funcionar desde el 12 de agosto de 2021, entregó los siguientes resultados: se logró la incorporación de 1.523 uniformados para apoyar labores de patrullaje, se realizaron 88 operaciones, 322 allanamientos; se lograron 9.517 capturas, 8.154 de las cuales fueron en flagrancia. Por el lado de las armas de fuego, se lograron decomisaron 519 en este período.

