Alcaldía dice que no tala árboles sin conceptos técnicos ambientales

“Los árboles que el Jardín Botánico está talando son árboles enfermos, malformados, con crecimiento deficiente, por exposición de raíces y las especies que más sufren volcamiento en Bogotá, como eucaliptos, acacias y cipreses”, dijo Laura Mantilla, directora del Jardín Botánico.



Así respondió el Jardín Botánico a las protestas de algunos ciudadanos que reclaman por la tala de árboles en algunos sectores de la ciudad. Este martes, en particular, realizaron plantones en los barrios San Cristóbal Sur, Normandía, Galán e Igualdad, para pedirle al Distrito que se reúna con ellos y les expliqué por qué se están adelantando o se piensan realizar talas de árboles.

Durante una rueda de prensa, el secretario de Ambiente, Francisco Cruz, aseguró que “la tala de árboles no se realiza sin los respectivos conceptos técnicos requeridos por las autoridades ambientales y, generalmente, representan un riesgo para la ciudadanía”.



Según el funcionario, hay árboles con riesgo de inminente caída, pero hay otros que no están en esa situación y presentan enfermedades, inclinación o raíces expuestas, y eso lleva a su reemplazo inmediato por árboles más robustos y que se adapten a la zona climática de Bogotá donde van a ser plantados.



Mantilla informó que el Jardín Botánico le ha realizado tratamientos para manejo de plagas y enfermedades a cerca de 60.500 árboles, con el fin de evitar que pongan en riesgo a la ciudadanía, y recordó que la Alcaldía lleva 20 años plantando árboles de alto porte, resistentes a la contaminación como el Guayacán, el Roble, Los Nogales y los Cedros.



La Secretaría de Ambiente aclaró que han emitido los conceptos necesarios para atender árboles en riesgo, como es su misión. No obstante, por compensación (árboles sembrados por árboles talados) en especie se han plantado 53.866 nuevos árboles.



“Si se tala un árbol, tiene que compensarse, y hoy en Bogotá por cada árbol que se ha talado, ocho se han sembrado”, explicó el secretario de Ambiente.

Las preocupaciones de los ciudadanos

Las comunidades que este martes decidieron protestar dicen que no se les están socializando antes de realizar las intervenciones.



Por ejemplo, en el parque de San Cristóbal –suroriente de Bogotá– se adelantará la construcción de un Centro Felicidad. Allí la líder del barrio, Linda Betancourt, explicó que el lunes derribaron un árbol con más de 100 años de historia, y “con el que la comunidad tenía una historia y nadie nos dio la cara”.



Para este caso puntual, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) le explicó al servicio informativo de ‘Citynoticias’ que sí había realizado la respectiva socialización.



En otro punto, sobre el canal Córdoba (localidad de Suba) la molestia de los vecinos tiene que ver con la tala de especies sobre este cuerpo de agua que conecta con el humedal Córdoba.



Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAB) en este canal se vienen adelantando desde el 2018 “la recuperación de las losas de concreto del canal que se encuentran totalmente deterioradas”, explicó.



Estas acciones requieren que “algunos árboles que se encuentran enfermos o a punto de caer y que ponen en riesgo el canal, la vía y las propias viviendas, así como otros que vienen taponando y dañando las tuberías sean retirados”, indicó la EAB.



Aclaró que los trabajos cuentan con los permisos de la Secretaría de Ambiente, de acuerdo al Decreto 531 de 2010 y con las modificaciones del Decreto 383 de 2018.



Estos hechos se suman a los datos que reveló la concejal María Fernanda Rojas, del partido Alianza Verde, en los que señaló que en la administración de Enrique Peñalosa se han autorizado la tala de 34.800 árboles, de los cuáles ya se habían intervenido 11.394, hasta noviembre del 2018.



De los más de 34.000, según la información obtenida por la cabildante de la Administración Distrital, 9.838 autorizaciones pertenecen a situaciones de emergencia; 8.553 fueron debido a interferencia con proyectos de construcción e infraestructura y 16.240 por manejo silvicultural, y bajo esta categoría se incluyen diversos motivos, como manejo paisajístico o manejo fitosanitario.



Frente a las decisiones de las autorizaciones, EL TIEMPO consultó con la Secretaría de Ambiente, pero no ha recibido pronunciamiento de la entidad.



