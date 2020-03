Bogotá suspenderá el cobro de servicios públicos durante un mes

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio a conocer un informe, con corte al medio día, sobre las cifras que arroja lo que va del segundo día del Simulacro Vital en la capital. Durante la rueda de prensa, López afirmó que se suspenderá el pago de servicios públicos domiciliarios del 20 de marzo al 20 de abril en la capital colombiana.



“Sea en simulacro o en cuarentena, toda familia tendrá techo y no tendrá que pagar servicios públicos”, dijo la mandataria.

López no habló de un servicio público en especial, sino de que en “todos” los servicios se suspendería el cobro durante un mes, entre el 20 de marzo y el 20 de abril.



Según la mandataria, la alcaldía está realizando una lista de solicitudes al Gobierno Nacional, entre ellas está la suspensión del cobro de los servicios públicos durante un mes.



“En ese periodo no vamos a poder salir y no vamos a poder a generar ingresos”, dijo López, quien les pidió a los ciudadanos no preocuparse y dijo que todos los trámites legales frente al Gobierno Nacional se van a realizar para que se haga efectiva la suspensión del cobro.



“Entre el 20 de marzo y el 20 de abril, ese mes, lo que se tenga que hacer de modificaciones normativas, lo hacemos y lo coordinamos con el Gobierno Nacional”, afirmó.



Y agregó: “Nos vamos a organizar para seguir prestando servicios tanto de educación, cultura, recreación y servicios sociales como de seguridad y justicia”. Explicó que se está revisando cómo se va hacer, para que las personas no tengan que ir por esos servicios, sino que estos les lleguen a la casa o puedan acceder por internet.



La mandataria, al anunciar el simulacro de 4 días, había anunciado que se aplazaba el pago del impuesto predial con descuento de 10 % para los predios residenciales de los estrato 1, 2 y 3 hasta el próximo 4 de junio y hasta el 24 del mismo mes el pago sin descuento.

También dio recordó los datos publicados por el ministerio de Salud sobre el coronavirus, confirmando 82 casos de los cuales 78 están en atención domiciliaria y 4 en hospitales. De estos, 41 son hombres y 41 mujeres.

Líneas de atención al ciudadano

En lo que va de este sábado, en la línea de ayuda 123 se han recibido 613 llamadas

relacionadas con síntomas de Covid19: 323 (53 %) fueron reportes de personas con algún tipo de síntoma, 84 (14 %) de ciudadanos que dicen presentar dificultad respiratoria y 206 (33 %) para solicitar información sobre el virus. Y en la línea púrpura -con una atención y cubrimiento del 100 % de las llamadas- fueron 20 llamadas recibidas, salientes y contactos por WhatsApp, 76 conversaciones por WhatsApp y 11 llamadas abandonadas.

Movilidad

Sobre la movilidad, en troncales de TransMilenio se han movilizado 98.588 pasajeros, lo que implica una reducción del 88% respecto al sábado 14 de marzo de este año. En el caso del componente zonal y dual se movilizaron 93.816 pasajeros, lo que implica una

reducción del 80%. En las calles se reportaron tres siniestros viales menores y tan solo dos vehículos han sido inmovilizados.

Abastecimiento en Bogotá

Entre el viernes y sábado, a las seis, ingresaron a la central de Corabastos 2.281 vehículos con cerca de 18.332 toneladas, cifra que para la Alcaldía es suficiente para garantizar el abastecimiento de la ciudad. En cuanto a tiendas de barrio, plazas de mercado y servicios de domicilios, se reporta normalidad.

Atención médica

Durante este 21 de marzo 14 equipos de atención médica domiciliaria se encuentra activos, al cierre del informe habían realizado 25 visitas domiciliarias donde se atendieron 77 consultas. Desde el 6 de marzo se han hecho 299 atenciones relacionadas con posibles síntomas de gripa.



Gracias a la solidaridad de varios ciudadanos en conjuntos residenciales el Banco de Sangre pudo colectar 68 unidades de sangre la mayoría (95%) O+, estrategia con la que se busca aumentar las reservas y proveer de sangre y hemocomponentes a la red hospitalaria.



"Las personas que puedan donar sangre por favor llamar a los siguientes teléfonos: 3649577, 313425778, 3133055262, 3203474549, 3102134523. Los equipos pueden dirigirse a los conjuntos residenciales que así lo requieran", afirmó la Alcaldía.

