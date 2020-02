Conozca el proyecto del Plan de Desarrollo de Claudia López

El borrador del nuevo plan de desarrollo Distrital: Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI - 2030, está constituido bajo cinco propósitos: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política, cambiar nuestros hábitos de vida para adaptarnos y mitigar el cambio climático, inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana y reconciliación, hacer de Bogotá un buen vividero que atrae talento y genera oportunidades y construir Bogotá región con gobierno abierto transparente, y ciudadanía constante.

"Es uno de los días más felices de mi vida, estoy proponiendo un propósito que nos una. Qué nos une como ciudad. Qué podemos sacar adelante entre todos. Eso es lo que les vengo a presentar", manifestó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, durante su intervención en el palacio Liévano.



La secretaria de Planeación Distrital, Adriana Córdoba, manifestó que el proceso comenzó hace un año cuando los candidatos a la Alcaldía presentaron sus propuestas. En enero se inició el proceso para construir sobre lo construido y las valoraciones para saber qué había que mantener y a qué había que hacerle ajustes.

En la presentación del borrador del Plan de Desarrollo, la alcaldesa se refirió a la importancia de un nuevo contrato social entre la ciudad y las mujeres. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

"Fue un trabajo casi que de 18 horas al día para construir este borrador. Necesitamos crecimiento económico con equidad, y este es uno de los ejes. Empezamos un proceso de participación ciudadana, recibimos más de 195 propuestas organizadas para la construcción de este plan de diferentes sectores. Se les hizo la pregunta a niños y jóvenes cómo se imaginaban la ciudad alrededor de estos cinco propósitos", explicó la funcionaria.



El resultado fueron 7.760 cuentos escritos por niños y niñas que en sus relatos mostraban el tipo de ciudad que quieren.



"Hoy en la ciudad muchos de nuestros niñas y niños temen salir a la calle. Quieren que sus padres no consuman tanto alcohol, que lleguen más temprano a las casas, que pasen más tiempo con ellos", explicó la alcaldesa López, quien agregó que el proyecto inicia hoy un proceso de debate de discusión pública de pedagogía.



La mandataria manifestó que en Bogotá hay oportunidades maravillosas, que en un 20 % creció el optimismo en estos dos meses, y que lo que necesita la ciudad es confianza y más oportunidades para todos.



López agregó que uno de los pilares que propone en su Plan de Desarrollo, es la relación de la ciudad con las mujeres.



"Vamos a hacer ese nuevo contrato social en particular con las mujeres de Bogotá, vamos a demostrar que sí se puede redistribuir la carga que han tenido sobre sus hombros toda la vida. Ser feminista no es regalarle chocolates y flores a las mujeres un día, es relevar a las mujeres de esa carga, eso quiere decir que alguien más la tiene que asumir y salir de la zona de confort", dijo.



El segundo gran propósito se basa en la inclusión social productiva y política, pues “al que no tiene voz siempre lo desconocerán”, aseguró.



Las tres formas de inclusión son igual de importantes para acabar con la exclusión e incrementar los niveles de inclusión social de los hogares que están en condiciones más difíciles. Es ideal que las personas puedan vivir de su propio trabajo, de sus propios ingresos, qué nunca un ciudadano tenga que vivir de un favor de un político, porque es una forma de esclavitud moderna.



Para la mandataria es primordial atender la inclusión económica y garantizar oportunidades en educación, empleo y emprendimiento.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET