El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, anunció que la Alcaldía de Bogotá habría pedido nuevos refuerzos militares al Ejercito Nacional y al Gobierno central, para poder adelantar más labores de patrullaje e investigación criminal que ayuden a combatir los altos niveles de delincuencia que se han venido presentando en la ciudad.



(También puede leer: Citarán a Claudia López a debate de control político por mural)

Dicho anuncio se dio luego de finalizada la sesión de ayer en el Concejo de Bogotá, donde fueron citados los secretarios de movilidad, Nicolás Estupiñán; de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, y de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, para hacerle frente a un debate de control político citado por los concejales Marco Fidel Acosta y Emel Rojas, del partido Colombia Justa Libres, sobre la seguridad de los biciusuarios en las vías de la ciudad, a propósito de los últimos hechos en los que varios ciclistas han perdido la vida en medio de asaltos.



Hay que recordar que a la fecha, la Brigada 13 del Ejército Nacional ha puesto a disposición de la capital un equipo de 360 soldados que han venido realizando operaciones de patrullaje mixto, controles en materia de armas y un ejercicio de presencia disuasiva frente al delito.



(Le puede interesar: Murales en los puentes, ¿arte o provocación?)

La petición que hace la Alcaldía de refuerzo militar no es nueva. En septiembre pasado, la alcaldesa Claudia López había pedido al Ministerio de Defensa que enviara entre 1.000 y 2.000 soldados para apoyar las labores de vigilancia de la Policía Metropolitana y así poder dar respuesta a las peticiones de Fenalco, que para septiembre de este año, habían denunciado el crecimiento de la inseguridad en los establecimientos de comercio y había solicitado una militarización de la ciudad. La mandataria se negó a esta petición, pero solicitó acompañamiento de la Policía Militar en sectores críticos como Chapinero, Kennedy y Bosa.



No obstante, la cartera de Defensa solo asignó un grupo de 360 uniformados militares y progresivamente fue aumentando el número de policías en la ciudad, que al final del año llegó a 2.500 nuevos agentes.



Aunque todavía no es claro el número de soldados nuevos que la Brigada 13 le aportará a la seguridad de Bogotá, en esta nueva solicitud, Fernández de Soto explicó: “Estamos esperando que haya un refuerzo militar adicional al que ya tenemos.



Creemos que el refuerzo militar podría llegar antes de que concluya este año y que sean un apoyo al Plan Navidad que hemos venido impulsando con la Policía Metropolitana, en el que participan 6.500 uniformados dedicados a atender temas de prevención del delito, vigilancia en calle, apoyo a la reactivación económica e investigación delincuencial”.

Así va el plan de intervención

Según la información entregada por la Secretaría de Seguridad, desde que se inició el plan de intervención de la Policía, en agosto pasado, se han capturado cerca de 1.000 delincuentes pertenecientes a estructuras criminales, se logró la desarticulación de bandas como ‘los Camilos’ y se ha trabajado con el Concejo en llevar la red de servicios de la ciudad a los barrios marginales para frenar la delincuencia.



JONATHAN TORO

EL TIEMPO