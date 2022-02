La Alcaldía de Bogotá está adelantando adecuaciones en el Coliseo Las Cruces para convertir este punto en una opción de albergue para los indígenas emberás que están asentados en el Parque Nacional desde septiembre del 2021.



La opción se plantea para salvaguardar a las comunidades cuya salud está en riesgo debido a las fuertes lluvias. Los aguaceros no solo han azotado los improvisados campamentos, sino que han producido encharcamientos.



Un documento de la Secretaría de Gobierno revelaba que se prevía el traslado voluntario de 1.300 indígenas a este punto. No obstante, el Inspecto de Policía (23) de Atención Prioritaria indicó que el Coliseo aún no era apto para la recepción de la comunidad.



"Resultó que las intervenciones requieren un tiempo más amplio para su realización, motivo por el cual le solicito respetuosamente reprogramar para la próxima semana la mencionada visita (de verificación de condiciones)", indica el documento.



La Personería de Bogotá, a su vez, estará verificando que el Coliseo sea adecuado para la recepción de las comunidades.



De acuerdo con líderes indígenas del Parque Nacional, el Distrito aún no les ha notificado la posibilidad del traslado voluntario.

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Andrés Sánchez, periodista de City Tv