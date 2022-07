En los próximos días, la alcaldesa Claudia López, quien acaba de regresar de dos semanas de viaje por Europa, podría estar anunciando el que será sin duda el ajuste de gabinete más grande que haya llevado a cabo desde que comenzó su alcaldía, en enero de 2020.



La mandataria, quien no solo aprovechó su periplo para participar en el Foro Mundial Urbano, en Polonia, también sacó tiempo para descansar y pensar en los cambios que haría a su equipo de gobierno en aras de alcanzar un mayor margen de gobernabilidad para el año y medio que resta de su periodo. Pero también para hacer frente a lo que podría venirse con el nuevo gobierno del presidente electo, Gustavo Petro.



Aunque no ha trascendido aún cuáles serían esos ajustes, hay uno que se da por descontado: la salida del secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, en el mes de agosto, quien irá a un organismo multilateral en Washington. Ramírez había sido gerente de la empresa TransMilenio S.A. y tenía sobre sus hombros la responsabilidad del sector en momentos en que abundan las obras públicas en la capital. Se estima que hay cerca de 500 frentes de obra.



EL TIEMPO pudo establecer que además de Movilidad, podría haber cambios también en Cultura, entidad a cargo de Nicolás Montero, quien para muchos ha desempeñado una exitosa labor y sin tanto protagonismo. La literatura, el teatro, el arte urbano, los estímulos para nuevos artistas y su aporte a los distritos creativos, entre otros, hacen parte de su legado. De darse este cambio, es posible que su sucesora sea Catalina Valencia, actual directora de Idartes e hija del director de la fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, cercano a Petro.



Pero vendrían más ajustes. Se habla también de la posible salida del comandante del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, Diego Andrés Moreno. Y es posible que se formalice la llegada del exconcejal y senador de los "verdes' Antonio Sanguino como jefe de Gabinete, cargo que no existe oficialmente y que ya había sido ocupado por el exsecretario de gobierno Luis Ernesto Gómez, hoy en las toldas del petrismo.



A propósito de Luis Ernesto, como lo reveló este diario el pasado fin de semana, su nombre se ha convertido en la piedra de discordia entre Claudia y Petro. El exfuncionario habría salido del Distrito a la campaña del hoy presidente electo como un gesto de acercamiento entre ambos mandatarios. Pero su aterrizaje no cayó bien en el ala radical del Pacto Histórico.

El último hecho que evidencia lo anterior, fue justamente durante la conformación del equipo de empalme entre Bogotá y el nuevo gobierno nacional la semana pasada. Gómez fungía como coordinador del mismo hasta que se impuso la línea dura del petrismo y se escogió a la exconcejal Susana Muhamad (designada ministra de Ambiente) como la coordinadora del empalme. Este hecho habría generado malestar en la alcaldesa, según fuentes del mismo Pacto.



Muhamad no ha ocultado las enormes diferencias personales que sostiene con Gómez y en general con el gobierno de Claudia López. Desde el Concejo, ella fue una de las voces de oposición más radicales y allí tuvieron lugar enconados enfrentamientos con el exsecretario de Gobierno, quien ha intentado en vano tender puentes. A tal punto, que muchos no descartan su regreso al gobierno distrital.



Se vienen pues semanas decisivas para Claudia López y su equipo de trabajo. De los movimientos que haga dependerá no solo el margen que tenga para maniobrar los asuntos de su propio gobierno, sino las tensas relaciones que seguramente se avecinan con Petro y su gabinete. Cabe recordar que buena parte de este lo conforman antiguos funcionarios del Distrito, que mirarán con cuidado temas como el metro o el mismo POT, hoy suspendido por orden judicial.



Coinciden todas estas decisiones con el arranque de la campaña por la Alcaldía, en la que se estrenará la segunda vuelta. Y allí las cosas serán a otro precio, pues evidentemente López querrá mantener su hegemonía y su proyecto de ciudad a largo plazo, mientras que el Pacto Histórico sueña con volver al poder local aupado por el apabullante triunfo que obtuvo en la capital en la segunda vuelta presidencial: 2'253.997 votos a favor de Petro.

REDACCIÓN BOGOTÁ

